Ha tudni szeretnéd, hogy mi a szép, akkor ebből a könyvből megtudhatod!

A szépség jelenlétéről évezredes kulturális hagyomány tanúskodik, jelentése és pontos értelmezése mégis folyamatos vitaforrást jelent. Roger Scruton népszerű angol filozófus és gondolkodó egyik legfontosabb, A szépről című művét az MMA Kiadó gondozásában már magyarul is olvashatjuk. A kötet gondolatmenete közérthető módon nyújt kiváló olvasmányélményt, ezért a művészeteket kedvelő szeretteink számára értékálló ajándék is lehet!

Gyönyörű, fenséges, esztétikus, csodálatos, impozáns, díszes, elbűvölő – hosszan lehetne sorolni a szépség fogalmának szinonimáit. Azonban, ha pontosan szeretnénk meghatározni jelentését legalább ennyi kérdés is felvetődik. A szépség mindig valamihez képest kialakult viszonyrendszer keretében értelmezhető legegyszerűbb formában, és mondhatjuk, hogy leginkább a művészetek területén érvényesül és kerül előtérbe. Bár maguk a művészeti irányzatok már meghaladták a szépség esztétikai kategóriáit, jelenléte – vagy éppen jelenlétének hiánya – elsőként tűnik szembe egy-egy mű befogadásakor. A műalkotások megcsodálása, elemzése és értelmezése egy intellektuális nézői tevékenység, mely során megpróbáljuk gyakorlatias formában megtapasztalni a művészet tárgyát. Ez az attitűd az, ami által leginkább kitűnik az író, Roger Scruton a filozófusok közül, ugyanis tanítási módszerének lényege, hogy a világot nem pusztám elméletek alapján kívánja megmagyarázni. A tapasztalás és a megértés aktusa mindig sokkal fontosabb számára, mint az elvont eszmék. Igaz mindez jelen kötetére is, melyben racionális és kézzelfogható válaszokat keres arra, hogy mit jelent a szép az emberiség kulturális hagyományában, különös tekintettel napjaink értékválságban szenvedő társadalmában.

"A szépség lehet vigasztaló, fölzaklató, szent, profán; lehet fölemelő, megindító, ösztönző, borzongató. Számtalan formában lehet hatással ránk. Közömbösen szemlélni azonban nem lehet: a szépség követeli, hogy vegyék észre; közvetlenül szólít meg bennünket, mint egy bensőséges barát. Ha mégis vannak emberek, akik közömbösek a szépség iránt, ez bizonyára azért van, mert képtelenek azt érzékelni."

Scruton is egyfajta viszonyrendszerbe helyezve kezdi értelmezését, mely szerint a szép a giccs és a posztmodern megszentségtelenítés közötti kategóriában létezik. A két szélsőség közötti harmonikus rend teszi értékállóvá és örökérvényűvé ennek a jelzőnek a fogalmát. Az író elkötelezett amellett, hogy a szépérzéknek meghatározó szerepe van az emberi élet tekintetében makró és mikro szinten is. A szépség megtalálása és megélése a közös értékítélet alapja, mely jelentős eligazodási pontot is jelent az esztétikai kategóriák világában.

Roger Scruton: A szépről című könyve tehát egy közérthető nyelven megírt, edukatív olvasmány, mely kiváló intellektuális feltöltődést jelenthet az év vége közeledtével. A mű garantáltan hatással lesz gondolkodásmódunkra valahányszor múzeumba, vagy műtárgyak közelségébe kerülünk.

Az MMA Kiadó Pars pro toto idegen nyelvű filozófiai kötetet sorozatának első darabjaként jelent meg a bemutatott könyv, melyet további kettő már biztosan követni fog: előkészületben vannak Russel Kirk: „Amerika brit kultúrája", és Tomas Kulka: Giccs és művészet című művei is.

Roger Scruton: A szépről, 2019, MMA Kiadó, fordította: Orosz István, 216 oldal