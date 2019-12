Aegon: nagy várakozásokkal indult a decemberben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Nagy várakozásokkal indult a december, hiszen az Atlanti-óceán mindkét oldalán komoly változásokra lehetett számítani. Angliában végre elérkeztünk oda, hogy az állampolgárok újra dönthetnek, hogy valóban akarják-e a Brexit-et, hiszen egy konzervatív győzelem Boris Johnson-nal az élen, de facto ezt jelenti, illetve december 15.-ig végre megtudjuk, hogy Trump amerikai elnök, miként fog dönteni a kínai vámokkal kapcsolatban. Mindkettőre választ kaptunk, Angliában a konzervatív párt elsöprő többséggel nyerte meg a parlamenti választásokat, és ezzel az is világossá vált, hogy Nagy-Britannia 2020 január 31-ig ki fog válni az EU-ból, illetve megtudtuk, hogy Trump elnök békülékenyebb lett a kínaiakkal, annak ellenére, hogy a hónap elején aláírta azt a deklarációt, hogy az Egyesült Államok a Hong Kong-i emberek szándékait tiszteletben tartja.

Az amerikai jegybank megtartotta idei utolsó ülését, és ahogy azt előre várták nem változtatott az irányadó kamatokon. FED elnök Jay Powell közölte, hogy csak az infláció jelentős, és tartós emelkedése esetén képzelhető el a kamatemelés, miközben már most is a 2 százalékos cél felett van az amerikai pénzromlás üteme, azaz a negatív reálkamat a dollár esetén is borítékolható, ezenkívül kijelentette, hogy hogy a FED nemcsak diszkont kincstárjegyek, hanem hosszabb futamidejű államkötvény vásárlásával is kordában akarja tartani a kamatlábakat egy esetlegesen fellépő év végi dollárhiány esetén.

A beérkező amerikai adatok összességében stabil képet festenek az amerikai gazdaságról: miközben az októberi gyáripari megrendelések a várakozásoknak megfelelően 0,3 százalékkal nőttek az előző 0,6 százalékos mérséklődést követően, az újonnan munkanélküli segélyért folyamodók száma hét hónapos mélypontra esett.

Az eurozóna gazdasága kicsit árnyaltabb képet mutat. Európa legnagyobb gazdaságának feldolgozóipara sem mutat túl sok erőt: az októberi 42,1 pontról 44,1-re emelkedett, ez a 11. hónap, mikor az emelkedést/csökkenés határát jelző 50-es érték alatt található. A beszerzési menedzserindexe az októberi 52,2-ről 51,9-re mérséklődött, amely ugyanakkor meghaladja az előzetes olvasat 51,5-ös értékét. Az új ECB elnök Lagarde első sajtótájékoztatóján elmondta, továbbra is támogató monetáris politikára van szükség a nyomott inflációs környezetben. Egyelőre úgy tűnik, hogy ott folytatja ahol az elődje, Draghi, abbahagyta.

Úgy tűnik Ázsia legnagyobb gazdasága is kezd kilábalni az év eleje óta tartó lassulásból. A Caixin kínai szolgáltató szektor PMI értéke 53,5-re emelkedett az előző havi 51,1-ről, amely hét hónapos csúcsnak felel meg. A feldolgozóipar mutatója 49,3-ról 50,2-re nőtt, míg a szolgáltató szektorban 52,8-ról 54,4-re emelkedett. Az új megrendeléseket mérő alindex értéke 51,3 lett, amely április óta nem látott magas érték. A sertéspestis miatt a kínai infláció év/év alapon 4,5 százalékot ért el novemberben, amely a vártnál enyhén magasabb érték, egyúttal jóval magasabb az októberi 3,8 százaléknál.

Itthon az MNB nem változtatta az irányadó kamatokat. Decemberi ülésén úgy döntött, hogy a likviditás is az előző hónapok szintjén marad, de a kommünikéjében utalt arra, hogy az eddigi ”ultra dovish” monetáris politikájuk csak ”dovish” lesz az elkövetkező időszakban. A forint is konszolidálódni próbál az év vége fele a 330 EURHUF szint körül.

A modellportfoliónkon decemberben annyit változtattunk, hogy a részvény szektoron belül a fejlett piaci kitettséget csökkentettük 5%-al, és ugyanennyivel növeltük a fejlődő piaci kitettséget. Változatlanul kedvezőbben tekintünk a régiós és fejlett piaci részvény befektetésekre."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.