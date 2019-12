Equilor: rekordmagasságokból ugrunk az új évbe

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Idén minden eszközosztály jól teljesített. Az ünnepek előtt az S&P500 többször is kacérkodott a 3200 pontos szint átlépésével, mígnem ez végül sikerült is neki. Mindezt tette azalatt, hogy Amerikában Donald Trump elnök alkotmányos felelősségre vonásáról szavazott az amerikai képviselőház. A két vádpont a hatalommal való visszaélés és a kongresszus feladatainak akadályoztatása volt. A szavazás eredményeképpen elindították az eljárást, melynek lefolytatására jövő év eleje során fog majd sor kerülni. A tényleges leváltásához a szenátus tagjainak kétharmados többségi szavazatára lenne szükség, ám erre nulla közeli esélyt lát a piac a republikánus többség miatt.

Az amerikai jegybank kétnapos kamatdöntő ülése, a várakozásoknak megfelelően 1,75 százalékon hagyták a kamatsáv felső szélét. A döntéshozók a jelenlegi kamatszintet megfelelőnek találták a gazdasági növekedés további támogatásához. Az amerikai és a német hozamok elindultak ismét felfele, melyeket követtett a hazai piac is. Jelenlegi szinteken a kivárás mellett döntünk. A nemzetközi és a hazai kötvényarányokon ezúttal nem változtatunk a portfólióban.

A CNN hírcsatorna fear-greed indikátora az extrém optimizmus felé mutatott az utolsó teljes kereskedési héten, meghaladva az egy hónappal ezelőtti értékét is. Úgy véljük, hogy bár az első lépcsőn túlvagyunk, de a kereskedelmi tárgyalások nehezebb szakaszai még csak most következnek, továbbá az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője, Robert Lightizer szerint az európai partnerekkel folytatott kereskedelemben egyensúlytalanságok állnak fenn, ami utalhat arra, hogy nincs elfeledve az öreg kontinens sem. Természetesen most az angolokkal való tárgyalás kerül az öreg kontinens elé a brexitet követően. Felröppentek hírek, miszerint Skócia ismét kezdeményezné a függetlenedését, hogy az EU-n belül maradhasson. Boris Johnson szerint erről már volt egyszer szavazás és akkor a skótok 55%-a az Egyesült Királyságban való maradás mellett döntött. Az előző havi csökkentéshez hasonlóan most is kihasználjuk az emelkedést a piacokon. A fejlett és régiós piaci részvényarányainkon lentebb veszünk.

Az olaj tovább folytatta emelkedését, mely segítette a világ új legértékesebb nyilvánosan kereskedhető vállalatának, a Saudi Aramco-nak a tőzsdei bevezetését is. A nemesfémek előző hónapban történt vétele eddig kedvezőnek bizonyult. A részvénykitettségekből felszabadult tőkét ismét átcsoportosítjuk a nyersanyagokhoz. A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.