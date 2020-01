2019 nemzetközi és hazai aukciós sztártételei

Robert Rauschenberg, Buffalo II, 1964. Kép forrása: Artnet

A 10-es listán végignézve még a következő általános megállapításokat tehetjük: 1 híján az összes alkotást New Yorkban értékesítették, az egyetlen kivétel Londonban talált gazdára. Minden mű a két legnagyobb aukciósház, a Christie’s vagy a Sotheby’s árverésén szerepelt, hat az előbbién, négy az utóbbién. A Top10-es listán szereplő művészek mind férfiak. 2019 legdrágább, aukción értékesített, nő alkotótól származó munkája Louise Bourgeois Spider c., monumentális szobra volt, amely 32 millió dollárért kelt el májusban, ezzel a 10-es listára nem került fel, a 15. helyen végzett. A 10 alkotás közül 7 az 1960-as években készült, 1 pedig később, ami egyrészt a kortárs alkotások iránti érdeklődés folyamatos erősödését mutatja, másrészt a régebbi műalkotásokhoz való egyre nehezebb hozzájutást. Tehát ez utóbbi adat inkább a kínálattal kapcsolatban árulkodó a kereslet trendjei helyett, írja az Artnet.

Paul Cézanne, Bouilloire et fruits (1888-1890). Kép forrása: Artnet

A lista első helyén Monet szénakazlak sorozatának egyik darabja végzett. A 110,7 millió dolláros ár életműrekordot jelentett, valamint az impresszionista festészet számára is új rekordot állított fel. A második Jeff Koons Rabbit című szobra lett, amellyel a művész megelőzve Hockney-t, ismét a legdrágább élő művész címet viseli. Robert Rauschenberg 1964-es Buffalo II című festménye 88,8 millió dollárért kelt el, úgy, hogy a művész eddigi rekordja 18 millió dollár volt. Az eredményben több faktor is fontos szerepet játszhatott: a kép az alkotó kiemelten sikeres periódusából származik, ikonikus amerikai motívumok töltik meg, valamint 50 évig nem volt a piacon. A licit 50 millió dollárról indult. A negyedik helyen egy kalandos sorsú Cézanne-csendélet végzett, amelyet korábban egyik tulajdonosától elloptak. Picasso a hasonló listák állandó szereplője, 1962-es festménye második feleségét, Jacqueline Roque-ot, valamint a művész kedvelt kutyáját ábrázolja. A kép jutalékkal együtt 54,9 millió dollárért kelt el. Warhol Elvis-portréja 53 millió dollárt ért új tulajdonosának. A lista második élő művésze Ed Ruscha. Hurting the Word Radio című festménye új aukciós életműrekordot állított fel, több mint 20 millió dollárral túlszárnyalva a művész eddigi legdrágábban elárverezett munkáját. A 8. helyen végzett Francis Bacon-festményt eddig csak egyszer láthatta a nyilvánosság, a kivételes mű a Screaming Pope-sorozat része. Az 50,1 millió dollárért elkelt Rothko-festmény a San Fracisco Museum of Modern Art gyűjteményéből származik. Az intézmény gyűjteménygyarapítási célok miatt vált meg a képtől. Az utolsó helyen az egyetlen, New Yorkon kívül értékesített kép, egy David Hockney páros portré végzett. Hockney 2018-ban a Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című festményével a lista negyedik helyén végzett, és egészen Koons nyuláig a legdrágább élő művész volt.

