Menekül a pénz a magyarok volt kedvencéből: lába kélt 250 milliárd forintnak

Egy EU-s szabályozás és a rekordalacsony hozamkörnyezet lényegében lehetetlenné tette a pénzpiaci alapoknak, hogy érdemi hozamot termeljenek, így a portfóliók nagy része egyszerűen átalakult rövid kötvényalappá tavaly. A lépés a legtöbb alapnak nem sokat segített: a nulla körüli hozamok és a lakossági állampapírok miatt a kötvényalapok és a pénzpiaci alapok már együttesen kevesebb pénzt kezelnek, mint korábban a kettő külön-külön. Csak 2019-ben mintegy 250 milliárd forint hagyta ott ezt a két eszközosztályt, a csökkenő tendencia pedig aligha fordul a laza monetáris politika világában. Bár még mindig lehet a lakossági állampapírokat túlszárnyaló hozamot elérni kötvényalapokkal, a jól teljesítő portfóliók lényegesen kockázatosabbak egy állampapírnál. Volt ugyanis nyolc olyan kötvényalap, amely 7% fölötti hozamot hozott.

1 2 ›

A befektetési alapokról is szó lesz a Portfolio Investment, Wealth and Savings konferenciáján. Regisztráljon Ön is!

Az éves összefoglalóink közül eddig az alábbiak jelentek meg:

Fogynak a hozamok, fogy a tőke

Csúnyán beütött az EU-s szabályozás

Egykor 1600 milliárd forintot kezeltek a magyar pénzpiaci alapok, 2019 végére alig 76,7 milliárd forint maradt ebben a befektetési kategóriában. Az exodus oka csak részben a befektetők mozgásával magyarázható: már eleve szivárgott a pénz ezekből a portfóliókból, amikor egy EU-s előírás lényegében arra kényszerítette a pénzpiaci alapok nagy részét a tavalyi év elején, hogy kötvényalapokká alakuljanak. Ma már viszont a két eszközosztály együttesen is csak 1388 milliárd forintot kezel.

Mind a kötvényalapok, mind pedig a pénzpiaci alapok vagyona folyamatosan csökkent az elmúlt években, csak a tavalyi év végéig mintegy 250 milliárd forint hagyta ott ezt a két eszközkategóriát együttesen.

A befektetőket a szabályozói változások helyett természetesen sokkal jobban zavarja azt, hogy az alacsony hozamkörnyezetben szinte alig akad már olyan kötvény-, vagy pénzpiaci alap, amellyel érdemben lehet hozamot elérni. Sok esetben még egy banki folyószámla is alkalmasabb a likviditáskezelésre, a jobb hozamú kötvényalapok pedig kifejezetten kockázatosak lehetnek.

A legnagyobbak azért nem panaszkodhatnak

A pénzkiáramlás a legnagyobb kötvényalapokat nem érintette annyira rosszul: a top 10 „csak” 27,2 milliárd forintos vagyont vesztett 2019-ben, ezzel együttesen már „csak” 686,2 milliárd forintot kezelnek (persze ezen az eredményen a hozamok is javítanak). A legnagyobb kötvényalap, az OTP Optima még mindig 161,7 milliárd forintos vagyonnal büszkélkedhet, ami alig 3,7%-os csökkenést jelent a 2018-as év végi álláshoz képest. Voltak persze ennél sokkal nagyobb vagyonveszteségek és nyereségek is: a Budapest Állampapír alap vagyonának 38%-át elvesztette egy év alatt, miközben az Erste Dollár Bázis majdnem 60%-os növekedést könyvelhetett el magának.

Érdekes, hogy azok közül a pénzpiaci alapok közül, amelyek megmaradtak ekként kategorizálva, egy fél év alatt még növekedni is tudott a vagyonuk és a tavalyi év végéhez képest csak 5% vagyoncsökkenést tapasztalhattak. Nagyobb növekedés volt tapasztalható a külföldi devizás alapok körében, vélhetően elsősorban azért, mert a befektetők ezeken a termékeken keresztül vettek fel devizakitettséget. A legnagyobb pénzpiaci alap pont egy ilyen portfólió, a K&H Alapkezelő kezeli.

Még mindig lehet keresni kötvényalapokkal

Az alacsony hozamkörnyezetben egyre nehezebb kötvényalapokkal hozamot elérni, de azért ha bevállalunk egy hosszabb futamidejű, netán egzotikusabb országok kötvényeibe fektető alapot és / vagy devizakockázatot, még mindig bőven kereshetünk az állampapírok felett egy ilyen portfólióval. Természetesen ezeknek az alapoknak a kockázata akár egy részvényalapéval is simán versenyezhet, ezért érdemes óvatosan bánnunk az ilyen eszközökkel.

A top 10 forintos, lakossági kötvényalap egyéves hozama a 7%-ot is meghaladta, a kifejezetten feltörekvő országok kötvényeibe fektető Budapest Alapkezelő által menedzselt BF Money Feltörekvő Kötvényalap még egy részvényalapot is megszégyenítő, 18,4%-os hozamot ért el egy év alatt.

Sokkal cudarabb a helyzet a pénzpiaci alapoknál: a három forintos, lakossági alap közül egy sincs, amely hozamot tudott volna produkálni.

A szórásadatokat is vizsgálva elmondható, hogy a kötvényalapok és pénzpiaci alapok többségének szórása 0 és 4% közé esik, de akad nyolc olyan alap is, amely ennél is volatilisebb. A legnagyobb árfolyam-ingadozást produkáló kötvényalapok a Budapest Alapkezelő BF Money feltörekvő piaci kötvényalapjai, illetve az Aegon nemzetközi kötvényalapjai voltak, a legalacsonyabb volatilitást pedig a CIB és az OTP tőkevédett alapjai, illetve az MKB likviditási alapja produkálta.

A kötvényalapok és pénzpiacai alapok teljesítményét végül a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon.

Három éves időtávon a forintos sorozatok közül a legjobb Sharpe-mutatót a K&H állampapír alap intézményi sorozata produkálta, ezt követte az Aegon, majd az Erste rövid kötvényalapja.

Ez a cikk folytatódik