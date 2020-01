Álomvagyonokat bíznak rájuk a gazdagok – Ezek a technológiák forgatják fel a jövőt

A Capgemini vagyonkezelésre fókuszáló friss kiadványa szerint idén két fronton néz szembe jelentős változásokkal a vagyonkezelői szektor: az egyik az ügyfélélmény, a másik pedig a digitális transzformáció. A nagyobb vagyonnal bíró magánszemélyek medián életkora egyre fiatalodik, az ezredfordulós fiatalok többcsatornás befektetési élményre vágynak, személyre szabott megoldásokkal és olyan niche portfóliókra, mint a fenntartható befektetések. Összeszedtük a tanulmány alapján a legfontosabb trendeket, amelyek meghatározzák a vagyonkezelés jövőjét.

Azok a cégek, amelyek igyekeznek minél személyre szabottabb szolgáltatást nyújtani, már az ügyfeleik érzelmeit is elemzik, emellett bevetik a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulási technikákat az ügyfelek és a tanácsadó közötti kapcsolat fejlesztéséért – írja a Capgemini friss, vagyonkezelésre fókuszáló tanulmányában.

Az innovációhoz elkerülhetetlen a nyílt API-k használata a Wealth Tech startupok és disztribúciós hálózat segítségével, hogy a banki felületeket és appokat minél felhasználóbarátabbá tegyék.

Az elemzőcég szerint az alábbi fontosabb trendek fogják idén leginkább meghatározni a vagyonkezelési irányokat:

Fenntartható befektetések

A FTSE Russell felmérése szerint a világ befektetőinek több mint 50%-a tervezi, hogy befektetéseiben helyet kapnak az ESG-szempontok is. Mindeddig az alapkezelők többnyire külön kezelték az ESG-portfóliókat a hangsúlyosabb és ismertebb termékeiktől, de most egyre nagyobb az ilyen eszközök iránt az érdeklődés, a szolgáltatók sorra emelik be az ESG-t elsődleges portfólióikba.

Egyes felmérések szerint a vagyonosabb ázsiai magánszemélyek körében a fenntartható befektetések portfólión belüli aránya már tavaly elérte a 20%-ot, ugyanis egyre több az olyan fiatalabb és környezettudatos befektető, aki befektetésével is egy jobb jövőt szeretne építeni. Egy szintén tavalyi felmérés szerint a befektetők közel 80%-a tervezi, hogy a következő három évben növeli ESG-szempontú befektetéseinek arányát. Az ESG-befektetések malmára hajtja a vizet az is, hogy ezek a befektetések jobb pénzügyi megtérüléssel és alacsonyabb piaci kockázattal bírnak, ezt a Bank of America egyik friss tanulmánya is alátámasztja, emellett a szabályozók oldaláról is egyre nagyobb a nyomás a szolgáltatókon az ESG-szempontú befektetések beemelésére.

Vannak olyan nagybankok, amelyek már elől járnak az ESG-befektetések ügyfelekkel való megismertetésében. A Deutsche Bank például az MSCI ESG-minősítéseit vette át tavaly, hogy segítse az ügyfelei ESG-alapú döntését. A Morgan Stanley pedig egy olyan döntéstámogató eszközt fejlesztett, amely segít az ügyfeleknek priorizálni az ESG-szempontok között.

Fiatalodnak a világ gazdagjai

Egyre több a nagy vagyonnal bíró ezredfordulós fiatal a világon, ahogyan egyre nagyobb arányban vannak jelen a női milliárdosok is, ehhez pedig a vagyonkezelőknek is alkalmazkodniuk kell. Az elkövetkező 25 évben a vagyonos ügyfelek mintegy 68 ezermilliárd dollárt fognak átörökíteni gyermekeikre, egyes becslések szerint idén a nők kezében mintegy 72 ezermilliárd dollárnyi vagyon lesz. Csakhogy vannak olyan jelentések, amelyek szerint a friss örökösök több mint 80%-a új pénzügyi tanácsadó után fog nézni, erre pedig a vagyonkezelői szakma jelenleg nincs felkészülve. Mindehhez társul az is, hogy egyes becslések szerint a befektetők mintegy 12 ezermilliárd dollárnyi vagyont vihetnek át a tradicionális szolgáltatóktól a vagyonkezelői üzletágba betörő bigtech cégekhez.

A fiatalabb vagyonos ügyfelek otthonosan mozognak a digitális világban, a nagyobb techcégek digitális megoldásait ismerve ugyanezt a színvonalat várják el saját vagyonkezelőjüktől is. Csakhogy kevés olyan cég van, amely innovatív befektetési modellel bírna és így meg tudná szólítani a fiatalabb generációt, nem beszélve a befektetési világban egyre nagyobb súllyal bíró nőkről.

Többcsatornás kiszolgálás

Őrült gyors tempóban terjednek a digitalizált modellek, a vagyonkezelő cégek előtt álló nagy kihívás, hogy termékek helyett élményt adjanak az ügyfélnek. Ma egy vagyonosabb ügyfél már több banknál bankol és több pénzügyi tanácsadóval is bír. Ahhoz, hogy növelni lehessen egy ügyfél bizalmát és elégedettségét, többcsatornás kiszolgálásra lenne szükség (emberi és digitális elérhetőségek), de ezt ma még csak kevés szolgáltató tudja biztosítani – olvasható a tanulmányban.

A szingapúri székhelyű UOB bank például olyan többcsatornás befektetési platformot hozott létre, ahol egy rendszerben integrálják az online és offline szolgáltatásaikat ügyfeleiknek. Vannak olyan cégek is, amelyek harmadik féllel együttműködve kínálnak hasonló megoldásokat. A mumbai Edelweiss Global Wealth Management a Salesforce-szal állt össze, hogy az ügyfelek adatait egy helyre gyűjtse. Az ABN-AMro Private Banking a Backbase digitális banki platformszolgáltatóval együttműködve alakította ki egységes felhasználói rendszerét, amely eddig régiónként eltérő jellemzőkkel bírt.

Személyre szabott termékek és szolgáltatások

A minél inkább személyre szabott szolgáltatások és termékek ajánlása érdekében a szolgáltatók mesterséges intelligencia alapú előrejelző technikákat alkalmaznak az ügyfelek viselkedésének és elvárásainak feltérképezésére. A Swedbank például beépítette contact centerébe Nina nevű chat robotját, amely egy hónap alatt több mint 30 ezer beszélgetést képes lefolytatni, az esetek 78%-a már az első beszélgetések során meg tud oldódni.

A tanulmány szerint a vagyonkezelők számára elengedhetetlen, hogy együttműködjenek a nagyobb techcégekkel, amelyek a technológiia megoldásokat tudják biztosítani, valamint a fintechekkel, hogy minél személyre szabott szolgáltatást tudjanak ajánlani.

Ügyfélérzelmek elemzése

Minden ügyfél egyedi befektetési döntéseket hoz és egyedi kockázatvállalási hajlandósággal bír, így egyre nagyobb az igény az olyan egyedi portfóliók iránt, amelyek az ügyfelek érzelmeit is képesek figyelembe venni.

Az IPsoft Amelia nevű mesterséges intelligenciával felturbózott digitális asszisztense például képes egy ügyfél érzelmeit felmérni és segíteni tud megerősítéssel vagy más javaslattal egy befektetési döntés meghozatalában. De ott van példának a Wela nevű stratup The Benjamin elnevezésű virtuális asszisztense, amely különféle befektetői üzenetek mögöttes érzelmét térképezi fel, hogy ennek megfelelő és az érzelmeiket szem előtt tartó beszélgetésbe lehessen elegyedni velük. A Cetera Financial Group az NVISO svájci fintech cég megoldását használja, amely az ügyfeleket videónézés közben monitorozza, hogy pénzügyi prioritásaikat előrejelezze.

Mesterséges intelligencia beépítése a tanácsadási folyamatba

A vagyonosabb ügyfelek egyre nagyobb arányban veszik igénybe a digitális megoldásokat befektetéseik során, sőt, sokuk hajlandó automatizált rendszereket használni a jobb és hatékonyabb döntésekhez.

A Capgemini egy korábbi, vagyonos emberek körében végzett felmérése szerint a gazdagok mindössze 44%-a mondta azt, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol vagyontanácsadójával. Sokan hiányosságként hozták fel a tanácsadók érzelmi intelligenciájának hiányát, az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatásokat és a nem elégséges rájuk fordított személyes időkeretet.

Nyílt interfészek (API-k) használata

Ahhoz, hogy a vagyonkezelők versenyképesek maradjanak, igyekeznek olyan technológiai szolgáltatókkal együttműködni, amelyekkel felgyorsíthatják az innovációs folyamatokat. Az interfészek (API) használata lehet ehhez a leggyorsabb út, az EU-ban életbe lépett PSD2-es szabályozás miatt például érdekeltek is a vagyonkezelők ilyen API-alapú megoldásokat használni, hogy ezáltal adatot oszthassanak meg.

Ma már több olyan Wealth Tech startup is van, amely ilyen, személyre szabható API-kat nyújt vagyonkezelőknek. A londoni WealthObjects integrált, API-alapú platformokat kínál cégeknek, amelyekhez könnyen hozzáadhatóak plusz jellemzők vagy le is vehetőek és végül könnyen beintegrálható egy már működő rendszerbe.

Információbiztonság

Tavaly a pénzügyi szolgáltatási szektor volt az egyik a három szektor közül, amelyet a legtöbb kibertámadás ért. A GDPR életbe lépésével az EU-ban az adatbiztonság még nagyobb elvárás lett, nem beszélve arról, hogy egy adatszivárgás milyen reputációs kockázatot jelenthet egy cég számára.

A GlobalData egy 2018-as jelentése szerint a gazdagabb magánemberek és a pénzüket kezelő vagyonkezelők 28%-a mondta azt, hogy áldozatul estek már kibertámadásnak. Nem fokozza a biztonságot az sem, hogy a digitális fejlesztések és a gyenge kiberbiztonság egyre sérülékenyebbé teszi a cégeket. A cégek olyan technológiákkal igyekeznek küzdeni a kibertámadások ellen, mint a felhőalapú szolgáltatások és mesterséges intelligencia.

Mesterséges intelligencia beépítése

Egy privátbanki ügyfelet egy szolgáltatóhoz csábítani nem könnyű feladat, de az ügyfél állományba vétele sok időt és energiát emészthet fel, ezért egyre több szolgáltató igyekszik beépíteni az ügyfélregisztációs ás átvilágítási folyamatba a mesterséges intelligenciát.

A Deutsche Bank például a Finantixszal állt össze, hogy a fintech mesterséges intelligencia alapú KYC-technológiát (know your customer=ismerd az ügyfeled) használja az ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézésre és dokumentációkhoz. A United Overseas Bank a szingapúri Tookitaki Holdings RegTech céggel (a regtechek jogi megfeleléssel foglalkoznak) dolgozik együtt annak érdekében, hogy hatékonyan és a jogszabályoknak megfelelően végezze az ügyfélátvilágítást. Vannak persze cégen belüli megoldások is a jogi megfelelés vizsgálatára, ilyen működik a JP Morgannél is.

