Milliárdos csalások hátán épült fel az elmúlt évek egyik legnagyobb befektetési őrülete

Képzeld el, hogy egy ismeretlen ember pénzt kér tőled az interneten, mert azt állítja, hogy feltalálta a jövő fizetési rendszerét, „okosbankját” vagy „szuperpénzét,” cserébe ad néhány virtuális érmét, melyekről azt állítja, hogy egy nap majd nagyon sokat fognak érni. Nagyjából így működnek az ICO-k, egy olyan befektetési őrület, amely világszerte már közel 370 milliárd dollárt szívott fel. Nem meglepő módon a nagy ígéretek vége 60-80%-a pofára esés lett, a hatóságok pedig néhány országban teljesen betiltották a forrásbevonás ezen formáját, sőt, még a közösségi oldalak is akcióba léptek. Bár a bitcoinőrület lanyhulásával párhuzamosan az ICO-k is lecsengőben vannak, azért még mindig világszerte százmilliók folynak be e jellemzően kétes hátterű online tokenkibocsátásokba.