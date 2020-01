Equilor: mekkora hatása lesz a vírusnak?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A 2019-es év kiemelkedően jó volt a részvénypiacioknak. Január első felében tovább vitte a részvényindexeket a tavalyi lendület, melyet egy hete a kínai Vuhan városból kiinduló vírusfertőzés tört meg. Napról napra emelkedik a fertőzöttek száma, a halálesetekkel együtt. Utóbbiak egyelőre Kína területén történtek. A terjedést szerencsétlen módon segíti a kínai holdújév ünnep miatti megnőtt utazások száma is. Ennek fékezésére drasztikus korlátozásokat vezetettek be, többek között gyárleállások és karanténba helyezések formájában. Több légitársaság is beszüntette a fertőzött régiókat érintő járatait. Eközben folytatódott a decemberben megkezdett ipeachment-eljárás Donald Trump amerikai elnökkel szemben.

A tavaly utolsó negyedévben elindult hozamemelkedés egy részét vissza is adták egy hónap alatt az amerikai 10 éves állampapírok. Ebben részben szerepet játszott az USA-Irán közötti feszültség és a koronavírus keltette félelmek. A Federal Reserve, a várakozásoknak megfelelően nem módosítottak a kamatszinten, és a közlemény sem tartalmazott új információt a legutóbbi ülésen történtekről. Jerome Powell azt nyilatkozta, hogy a repoügyleteket még áprilisig fenntartják. Ezt a dátumot megelőzően elképzelhetőnek tartunk majd egy felfelé történő mozgást a hozamokban, illetve az infláció is inkább pozitív meglepetést okozhat idén az USA-ban. A nemzetközi és a hazai kötvényarányokon enyhén csökkentünk kihasználva a januári felértékelődést.

Bár még korai becslésekbe bontakozni a járvány lefolyását illetően, ám egyes elemzések szerint a kínai gyár- és szolgáltatás leállások akár fél százalékos csorbát is ejthetnek a GDP növekedésén, melynek lehetnek tovagyűrűző hatásai. Ezeket inkább rövidtávúaknak ítéljük és vételi lehetőségnek használjuk ki. A hazai és a régiós piacok tavalyi teljesítménye elmaradt a fejlett piacok többségéhez képest. Ezt idén ledolgozhatják, ennek következtében a hazai és régiós piaci részvényarányainkon enyhén emelünk a fejlődő piaci régióval együtt.

Az olaj is tovább folytatta emelkedését január első napjaiban, megközelítve a tavaly áprilisi 65 dollár/hordó fölötti csúcsát, ahonnan erőteljes fordulatot véve délnek vette az irányt az iráni konfliktus rendeződését követően, melyet a vírus megjelenése szintén tovább katalizált. Itt szintén vételi lehetőséget látunk, ám egyelőre kivárás mellett döntöttünk. Ezt ellensúlyozta a nemesfémek emelkedése, melyek egyelőre tartják az év eleji szintjeiket. A portfólióban az alternatív befektetési formák közül mindegyik csoport arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.