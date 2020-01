Megszólaltak a magyar sztárbefektetők a koronavírusról

Valószínűleg nem lesz a globális gazdaságra és a tőzsdékre hosszú távon súlyos hatással a koronavírus, ezért az átmeneti megingásokat érdemes lehet inkább vásárlásra használni – véli az általunk megkérdezett magyar portfóliómenedzserek többsége. A szakemberek ettől függetlenül óvatosak 2020-ra nézve, hiszen a bizonytalanság a gazdasági növekedés lassulása miatt nagyobb lehet a piacokon, mint tavaly.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a januári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Célkeresztben a koronavírus

Erősen indult 2020: az Egyesült Államok kis híján háborúba keveredett Iránnal, durva erdőtüzek hívták fel a figyelmet ismét a klímaváltozás veszélyeire, január vége felé pedig globális járvánnyá fajult egy Kínából kiindult koronavírus.

A magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetők jelenleg – a világ jelentős részéhez hasonlóan – a koronavírus hatásaira fókuszálnak elsősorban. Több portfóliómenedzser is úgy véli, hogy a befektetők félelme a járvánnyal kapcsolatosan egy kicsit túlzó, így a tőzsdei eséseket célszerű lehet vételre kihasználni. Kiemelik: a vállalati fundamentumokon nem változtatott a vírus terjedése. Akad viszont olyan szakember, aki úgy véli, hogy a kínai gazdaságra hosszabb távú következményekkel is járhat a járvány, de talán sikerül a járványt időben megfékezni.

Jó hír viszont, hogy a korábbi fő feszültségpont, a kínai-amerikai kereskedelmi háború oldódni látszik. Többen kiemelik viszont, hogy az amerikai növekedés lassabb lesz idén, illetve a részvények árazása elég magas, nem is beszélve az európai gazdaság instabilitásáról, ez pedig jó eséllyel enyhébb emelkedést fog idén hozni a piacra, mint amit tavaly tapasztalhattunk.

Szintén érdekes kérdés a forint jövője. Van olyan szakember, aki szerint gyors forintgyengülés esetén már közbelépne az MNB és olyan befektető is akad, aki szerint a forint sérülékenysége mindaddig kitart, amíg a monetáris kondíciók nem szigorodnak.

Így állnak össze a mintaportfóliók

Ahogy ezt az elmúlt hónapokban megszokhattuk, a rugalmasságuk miatt kedvelt alternatív eszközök képezik még mindig a legnagyobb fő kategóriát a fiktív mintaportfóliókban.

A részletesebb bontásból kiderül, hogy a mintaportfóliókon belül a hedge fundok / abszolút hozamú alapok a legnépszerűbbek, viszont ezeket követik a pénzpiaci eszközök, majd a hazai kötvények.

A havi eszközallokáció változását szemlélve megállapíthatjuk, hogy a pénzpiaci alapok és kötvények súlya enyhén csökkent, míg a részvényekben és nyersanyagokban inkább fantáziát látnak a befektetők.

A részvények súlya egyébként 2019 februárja óta nem volt ilyen magas a fiktív portfóliókban.

