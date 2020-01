Raiffeisen: az elmúlt hónap nem a makrogazdasági meglepetésekről szólt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hónap nem a makrogazdasági meglepetésekről szólt. A beérkező adatok nem döntötték el, hogy vajon a megkezdődött fellendülés hosszabb kifutású lesz-e, vagy csak egy rövid korrekciót láttunk az igazi lassulás vagy recesszió előtt. A jegybankok sem igazán alkottak érdemlegeset, a múlt évi lazítások hatásának beérését várják egyelőre a döntéshozók. A politikai frontot a kereskedelmi háború „fegyverszünete” után az iráni konfliktus került előtérbe, miután az Egyesült Államok likvidálta az iráni hadsereg egyik fontos vezetőjét. Ez ugyan jelentős olajár emelkedést okozott, de hamarosan kiderült, hogy a konfliktus nem fog tovább eszkalálódni, Irán visszafogott válaszlépésekkel is megelégedett. A hónap végét a Kínában egyre szaporodó új koronavírus okozta megbetegedések hírei uralták, egy esetleges világjárványtól való félelem, és potenciális gazdasági károk előtérbe helyezték a kockázatkerülő eszközöket. Estek a fejlett kötvényhozamok, a részvénypiacok, az olaj, emelkedett az arany árfolyama.

A hazai piacon továbbra is a forint árfolyama szolgáltatja a fő témát. Újra rekord szintekre gyengült a forint az euróval szemben, ami mostmár jegybanki reakciót is hozott magával. Az MNB csökkentette a bankrendszerbe swap eszközökön keresztül tolt többletlikviditást, illetve megjelent egy verbális intervenciónak tekinthető cikk is a likviditás alakulásának témájában. Ezek hatékonyságát majd megmutatja az idő, azonban az látszik, hogy a forint árfolyam jelenlegi szintjétől további gyors gyengülést az MNB már nem látna szívesen. A kérdés az, hogy ehhez szükség lesz-e érdemi változtatásra a monetáris kondíciókban, vagy a finomhangolás és a verbális intervenció, vagy más külső hatások elégségesek lesznek-e ennek eléréshez.

Az allokációnkban növeljük a fejlődő piaci részvények és a nyersanyagok súlyát a fejlett piaci és pénzpiaci kitettség terhére. A járványveszély okozta hangulatromlás sokkal jobban sújtotta a már amúgy is alulteljesítő fejlődő piaci részvényeket, valamint az olajat, így a helyzet normalizálódása esetén azokban nagyobb emelkedést is láthatunk majd, míg a további eszkaláció szinte minden részvény eszközre negatív hatással lehet."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.