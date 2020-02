Erste: a koronavírus nincs nagy hatással a hazai piacra, a befektetők válságállók

A koronavírus okozta válsághelyzet egyelőre nincs különösen nagy hatással a hazai piacra, alapvetően nem változtak a tavalyi évhez képest a prognózisok - mondta el a Portfolio-nak Cselovszki Róbert, a 2020-ban „Az év befektetési szolgáltatója”díjat elnyerő Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója. A szakember szerint az ügyfelek a befektetések terén is egyre nyitottabbak a zöld megoldások iránt, már a kiemelt szegmenseink számára is elérhető olyan strukturált értékpapír, mely alacsony szén-dioxid kibocsátású cégekbe fektet.

2020-ban az „Az év befektetési szolgáltatója” díjat kapta az Erste Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsdétől. Mennyire van jelentősége Magyarországon egy ilyen díjnak? Mennyire tudnak róla az ügyfelek, és hogy lehet kiaknázni ezt piaci szempontból?

Elsősorban megtisztelő, hogy 2018 után idén ismét mi nyertük el ezt a címet. Úgy gondolom, hogy jól tükrözi szakmai törekvéseinket, azt a munkát, fejlesztést, amit az elmúlt években véghez vittünk. Gőzerővel dolgozunk az imidzsünk építésén, ismertségünk növelésén, ezért különösen nagy a jelentősége.

Díjainkat folyamatosan kommunikáljuk ügyfeleink felé is, úgy gondolom, hogy ez megerősíti őket abban, hogy megbízható partnerre bízták vagyonukat, és talán tovább is ajánlanak bennünket ismerőseiknek, üzleti partnereiknek.

Már jócskán benne járunk a 2020-as évben: valószínűleg kevesen számítottak arra, hogy ilyen izgalmas évkezdetünk lesz. Mennyire vannak felkészülve a magyar befektetők és a magyar befektetési tanácsadók a szédítő globális mozgásokra, például azokra, amiket a kínai válsághelyzet okoz?

Bízunk abban, hogy a koronavírus okozta válsághelyzet hamar megoldódik, de egyelőre úgy látjuk, nincs különösen nagy hatással a hazai piacra. Ráadásul nagy szerencsénk, hogy a hazai befektetői közeg mindig is válságálló volt, felkészült a váratlan helyzetekre. Ezzel együtt azt látjuk, hogy ha nagyobb a volatilitás a hazai piacon, akkor van mozgás, megnő az érdeklődés, a forgalom.

Mennyiben módosultak februárra az idei év prognózisai? Mennyiben ajánlanak más befektetéseket az ügyfeleknek, mint tavaly év végén?

Alapvetően nem változott a tavalyi évhez képest az ajánlásunk. Inkább csak kedvezőbb árak mellett vásárolhatjuk meg a részvényeket, de tény, hogy van olyan részvény is, ami a túlzónak tűnő áresése miatt felkerült a listánkra.

A tavalyi tőkepiaci teljesítmény után lehet számítani arra, hogy több kisbefektető jelenik meg a tőzsde világában? Vagy ennek pozitív hatását teljesen eltörölte a koronavírus kirobbanása, és a vele járó piaci bizonytalanság?

A koronavírus – egyelőre legalábbis – csak rövid piaci lejtmenetet hozott, ennél mélyebbeket is láttunk szinte minden évben. Tömeges kisbefektetői érdeklődés megindulásához ez kevés volt, az utolsó, áresések miatti tömeges számlanyitást 2009 első félévében, a pénzügyi válság mélypontján és az azt követő hónapokban tapasztaltunk.

Cselovszki Róbert

Akkor 50%-90% áreséseket élhettünk meg. 2019-ben inkább az ingatlanpiaci lassulás miatt az ingatlanokból kiszálló befektetőket, valamint az évtizedes felfutás végét váró reálgazdasági szereplők cégeladásaiból származó vagyonok megjelenését érzékeltük. Emellett vagyonosodott az átlag magyar kisbefektető is, megtakarításait pedig szívesen hozta a tőkepiacokra.

A portfóliókon belül a tőzsdei befektetések aránya is növekedett. Ennek oka egyrészt lehet a piacok jó múltbeli szereplése és a biztató jövőkép, valamint a 2019-ben megjelent magas hozamú lakossági állampapírok. Ez a forma ugyanis kiszorította az alacsonyabb kockázatú, moderált hozamú befektetéseket és lehetővé tette, hogy az ügyfelek magas kockázatmentes hozamot kapjanak, ami mellé már könnyebben társítottak magasabb kockázatú és magasabb hozamú eszközöket, főként részvényt.

2020-ra az egyik leghatározottabb globális trend lett a környezetvédelem, a környezettudatosság. Igénylik a magyar ügyfelek a zöld befektetési lehetőségeket? Milyen termékekkel lehet őket kiszolgálni?

Magyarországon jellemzően ez a szemlélet még mindig nincs az emberek fejében, ha befektetésről van szó, inkább a nagyobb hozamlehetőség az, ami mérvadó számukra. Azonban azt tapasztaljuk, hogy ügyfeleink a befektetések terén is egyre nyitottabbak a zöld megoldások iránt. Az biztos, hogy ez itthon is egy növekvő szegmens, ami egyre izgalmasabb lesz, ezért a mi felelősségünk is, hogy „zöld” termékeinket aktívan kínáljuk nekik.

Az Erste Befektetési Zrt. különös figyelmet fordít arra, hogy a termékpalettáját minél inkább színesítse ezekkel a befektetésekkel, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy minden partnerünk hasonló környezettudatos megoldása elérhető legyen nálunk. Jelenleg már több általunk forgalmazott befektetési alap is megfelel a szigorú ESG kritériumoknak, ezen felül az Erste Future Befektetési Programban is népszerűek Zöld csomagjaink, és a kiemelt szegmenseink számára is elérhető strukturált értékpapírunk, mely alacsony szén-dioxid kibocsátású cégekbe fektet.

Évek óta erősödik az ügyfelek igénye arra, hogy digitális csatornákon intézhessék pénzügyeiket: ez mennyire van hatással az Erste működésére? Lehet-e, kell-e a digitális csatornák felé terelni a befektetőket, és ezek előretörésével mennyire veszítenek jelentőségükből a személyes tanácsadói feladatok?

A fejlődés és a változás folyamatos, az offline világból egyre inkább eltolódunk az online felé. Ehhez a trendhez mi is igyekszünk alkalmazkodni, folyamatos IT fejlesztésekkel kényelmesebbé tenni ügyfeleink számára a befektetést. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy a személyes tanácsadás nem lesz helyettesíthető, és mindig meglesz az a réteg, akinek fontos az, hogy valakivel le tudjon ülni, fel tudja hívni telefonon, meghallgassa tanácsait. Az elmúlt években a digitális és brókeri csatornánk nagyjából azonos mértékben növekedett.

A digitális csatornákat elsősorban azok használják, akik önállóan, segítség nélkül döntenek befektetéseikről, személyes tanácsadóhoz pedig személyre szabott befektetési tanácsért, a portfólió professzionális kezeléséért fordulnak a befektetők. A korábbi évekhez képest szembetűnő változás volt, hogy - talán az ingatlanpiac lassulása miatt – megjelent a nagy vagyonú, komplex befektetésre vágyó, ám ezen a területen kevésbé járatos befektetői kör. Ők jellemzően szintén ragaszkodnak a személyes kapcsolathoz. Kérdés, hogy mit hoz a jövő, hiszen valószínűleg már egy generációváltást sem kell megvárnunk, hogy óriási változások történjenek.

