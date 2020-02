Befektetés 2020. február 17. 15:13 Művészet testközelből – pillantás a műtermek színfalai mögé

Vajon mire gondolt a művész? Középiskolás irodalmi elemzéseink kulcsfontosságú kérdése, amelyre sosem kaphattunk biztos választ. A képzőművészettel sincs ez másként, kutatások, teóriák segítenek egy adott műalkotás megértésében, viszont teljesen aligha tudunk belehelyezkedni a festmény létrejöttének körülményeibe, a korba és a miliőbe, amelyben az alkotás született. A kortárs művészet esetében azonban sokkal közelebb kerülhetünk a válaszhoz, és nem csak azért, mert a művésszel azonos időszakban élünk. Szerencsére arra is megvan a lehetőségünk, hogy ellátogassunk az alkotó műtermébe, megtekinthessük a készülőfélben lévő munkákat és az eladásra szánt kész műveket is, hogy kérdezzünk a művésztől és első kézből nyerhessünk ismereteket a munkamódszeréről, az aktuálisan őt foglalkoztató művészi kérdésekről, témákról és a terveiről is. Látni a helyet, ahol a művész nap mint nap dolgozik, kísérletezik és alkot, már önmagában is tartalmas élményt jelent. Személyiséget kapcsolni a művekhez pedig talán még izgalmasabb.