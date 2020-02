Öt évvel a frankbotrány után új pert akasztottak a Buda-Cash ügyfelek nyakába

Az érintettek 2020. január 14-én kapták meg az értesítést arról, hogy meg kell fizetniük a Saxo felé fennálló tartozásukat, amely többnyire akkor keletkezett, amikor a Saxo rendszere az árfolyamgát fölengedésekor lefagyott és nem tudta teljesíteni az ügyfelek stop-loss beállításait, hiába vállalt erre írásbeli garanciát a bank. Az érintett ügyfelek a Buda-Cashen keresztül tradeltek, ami a Saxo online brókerét használta.

A PSFN (Buda-Cash f.a.) az Index szerint azért perelhette be az ügyfeleket, mert perben állnak a Saxóval és abban az esetben is követelni tudják a magyar ügyfeleken a fennálló tartozást, ha ezt a pert elvesztik. Egyes ügyfeleknél felmerül az is, hogy nemcsak elbukták az összes befektetett tőkéjüket, de további összegeket követelhetnek rajtuk.

A lap szerint a Saxo egyébként visszatartja azoknak a Buda-Cash ügyfeleknek az eszközeit is, akik egyáltalán nem kereskedtek svájci frankkal.