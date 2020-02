Kudarcba fulladt a bitcoin titkos receptjére írt szuperbiztosítás

Bár a bitcoin a várakozásokkal ellentétben eddig nem söpörte el a világ pénzügyi rendszereit, a kriptodeviza lelkét adó blockchain-technológia felkeltette számtalan pénzügyi intézmény érdeklődését, így a biztosítókét is. 2017-ben korai adapterként jelent meg a francia AXA biztosító fizzy nevű repülőjárat-késés biztosításával, az egyszerű és ígéretes projektet aztán 2019 végén váratlanul beszántották. A fizzy halála viszont nem jelenti a biztosítói blockchain-kísérletek végét: számos új szereplő, köztük a régió legnagyobb biztosítói is elkezdtek „játszani” a technológiával. Ezzel is foglalkozunk közelgő Biztosítás 2020 konferenciánkon

Búcsúzunk a biztosítói áttöréstől

Sajnáljuk, de a fizzy-élménynek vége!

– ez az üzenet fogadja azokat, akik most az AXA fizzy weboldalára látogatnak.

Tavaly novemberben döntött úgy a legnagyobb francia biztosító, hogy nemcsak cseh, lengyel és szlovák érdekeltségeitől válik meg, de beszántja a saját fejlesztésű insurtech-vállalkozását, a fizzy-projektet is, a régebben kötött biztosításokat persze még megtartja a szolgáltató. Az ügyfélszolgálat 2019. december 31. óta nem él és új szerződéseket sem lehet kötni.

A fizzy alig két évet élt: 2017 szeptemberében jelentette be az AXA, hogy egy blockchain-alapú terméket dob a piacra. A bitcoin mögötti technológia használata a szabályozott piacon ekkor még szinte teljesen újdonságnak számított, az AXA volt az első nagyobb biztosító, amely kész terméket fejlesztett erre a platformra.

A fizzyt ethereumalapú okosszerződésre írták, a biztosításkötés online történt, a kárrendezés pedig szintén end-to-end digitális és automatikus. Úgy működött, hogy megvettük a fizzy biztosítását, egy okosszerződésben rögzítették ennek feltételeit, majd hozzákapcsolták a rendszert egy online repülésforgalmi adatbázishoz. Szerződéskötésnél kiválasztottuk, melyik gépen akartunk utazni, majd ha a gép késett, az előre meghatározott összeget automatikusan kifizette az AXA, amennyiben az adatbázis értesítette őket a késésről szóló ellenőrizhető információkkal.

Először a párizsi Charles de Gaulle reptér és az Egyesült Államok közt közlekedő gépekre lehetett fizzyt kötni; a cég még tavaly májusban is azt ígérte, hogy kiterjesztik a szolgáltatást a világ összes repülőjáratára. Ebből végül nem lett semmi.

Gyorsan vége lett a csodának

A látszólag hasznos terméket végül mégis beszántotta az AXA. A döntés sokakat meglepett, hiszen pár hónappal a bezárás előtt nemhogy előjele nem volt a fizzy végének, hanem még a termék továbbfejlesztéséről is szó volt. Nemcsak több repülőteret vontak be, hanem még arról is pletykáltak, hogy teljesen újfajta kockázatokra is fedezetet nyújt majd a francia biztosító háztáji insurtech-vállalkozása. Tervben volt még az is, hogy kriptopénz-elfogadóhellyé is teszik a blockchaines biztosítást.

Az ígéretes projekt végét jó eséllyel az érdeklődés hiánya hozta el: hiába volt ékegyszerű a fizzy működése, igény kevésbé volt rá; alig 11000 szerződést kötöttek a fizzynél durván kétéves működése alatt és alig 100 esetben fizettek.

Az AXA az alacsony népszerűségért az értékesítési csatornák hiányát okolta. A fizzyt saját oldalán lehetett megkötni és bár komoly érdeklődésre tett szert biztosítószakmai körökben, a nyilvánossághoz a biztosítói piacon megszokható push-értékesítés és extenzív reklám hiányában csak kevésbé jutott el. Szintén fontos kérdés, hogy a Charles de Gaulle reptér és az Egyesült Államok közt közlekedő személyek köre egy viszonylag szűk szegmenst fed le a teljes biztosítási piacból.

A biztosító értékelése szerint viszont „értékes tapasztalatokat” szerzett a fizzy-projektből és más blockchain-termékeket is fejleszteni kezdtek, melyek az ethereum okosszerződésére épülnek. Bár egyelőre nem sokat szellőztetett meg az AXA abból, hogy mi lesz a következő ilyen termékük, annyit lehet tudni, hogy a fizzyt fejlesztő és fenntartó csapatot nem rúgták ki, hanem egy új projektbe terelték őket át.

Valami új kezdete

Bár a fizzynek vége, kétség nem fér hozzá, hogy blockchaines biztosítások úttörője volt a szolgáltató. Az AXA után közvetett-közvetlen konkurensek is elkezdték sorra piacra dobni ethereum-okosszerződésre alapuló vagy éppen saját fejlesztésű blockchain-rendszert használó, automatizált biztosításaikat. Csak hogy néhány fontosabbat említsünk ezek közül:

A fizzyn kívül az egyik legismertebb blockchaines biztosító a Lemonade , egy amerikai insurtechcég, amely elsősorban lakásbiztosítással és felelősségbiztosítással foglalkozik. Akár a fizzynél, a szerződéskötés itt is teljesen online, a kárkifizetés pedig automatizált.

, egy amerikai insurtechcég, amely elsősorban lakásbiztosítással és felelősségbiztosítással foglalkozik. Akár a fizzynél, a szerződéskötés itt is teljesen online, a kárkifizetés pedig automatizált. A fizzy elsődleges konkurense, a német Etherisc viszi tovább a stafétát: a szintén blockchaines járatkésés-biztosítással foglalkozó cég ráadásul egy csomó plusz szolgáltatást is kiépített, mint a hurrikánbiztosítás, a mezőgazdasági biztosítás vagy a kriptotárca-biztosítás.

viszi tovább a stafétát: a szintén blockchaines járatkésés-biztosítással foglalkozó cég ráadásul egy csomó plusz szolgáltatást is kiépített, mint a hurrikánbiztosítás, a mezőgazdasági biztosítás vagy a kriptotárca-biztosítás. A nagy biztosítók egy komplett konzorciumot létrehoztak, amely a blockchain alkalmazási lehetőségeit kutatja, a B3i olyan Magyarországon is ismert neveket is tartalmaz, mint az Allianz, az Aegon vagy a Generali.

olyan Magyarországon is ismert neveket is tartalmaz, mint az Allianz, az Aegon vagy a Generali. Magyarországon az Aegon Biztosító az Insurwizzel közösen hozott létre egy automatizált síbiztosítást, amely akkor fizet, ha a biztosított a sípályára érkezve működésképtelenül találja a lifteket. A biztosítás működéséről részletesen itt írtunk.

az közösen hozott létre egy automatizált síbiztosítást, amely akkor fizet, ha a biztosított a sípályára érkezve működésképtelenül találja a lifteket. A biztosítás működéséről részletesen itt írtunk. Kínában az Ant Financial egyik platformja, a Hsziang Hu Bao blockchaint használ ahhoz is, hogy a koronavírushoz kapcsolódó biztosítások kifizetéseit menedzseljék.

Ezeken kívül persze számos startup van a piacon, amely szintén blockchain-technológiával automatizálná és tenné átláthatóvá a biztosítási szektort, rajtuk kívül ráadásul számos biztosítói konzorcium is érdeklődik az új technológia használata iránt és költ milliárdokat a blockchaines termékek fejlesztésére. Így tehát kár a blockchain-biztosítások halált vizionálni a fizzy végével.

A régiónk insurtech-újításairól nemrég átfogó körképet is készítettünk:

