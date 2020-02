Brutális csapás készül: világszerte betiltják a "jövő fizetőeszközét"?

Az eddigi információk alapján kifejezetten szigorú szabályozással készül felforgatni a kriptopénzpiacot az Amerikai Egyesült Államok. Donald Trump amerikai elnök keményen nekiment a kriptodevizáknak, majd Steve Mnuchin pénzügyminiszter és a minneapolisi Fed elnöke is utalt arra, hogy hamarosan kész a szektorra vonatkozó szabályrendszer. Bár valószínűleg a modern virutális pénzek lelkét adó blockchain működési elve érintetlenül marad, a kriptodevizák anonimitása veszélybe kerülhet, ami pedig komoly pofon lehet a bitcoinnak és más mainstream kriptoeszközöknek is. Az amerikai szabályozás modellként szolgálhat más országoknak is, hiszen a kriptopénzek a legtöbb fejlett országban jelenleg még nincsenek szabályozva.

Szigorú fellépés készül

Trump elnök még 2019. július 12-én tweetelt arról, hogy „nem rajong” a bitcoinért, amely szerinte „nagyon volatilis és az értéke semmin alapul.” Hozzátette: a felügyelet nélküli kriptoeszközök „törvénytelen magatartásra ösztönöznek, mint a drogkereskedés és más illegális tevékenységek.” Bár az elnök elsősorban a Facebook Libra-projektjébe rúgott bele a tweettel, a kriptoeszközök iránti újból megnövekedett figyelem a felügyeletet is arra inspirálhatta, hogy rakjon össze egy szabályozást, amint lehet. A felügyeleti szervek nyilatkozatai alapján a megfelelő szabályozás már a kanyarban lehet.

Szeretnénk biztosítani, hogy a technológia fejlődjön, de garantálni szeretnénk azt is, hogy a kriptopénzek ne úgy működjenek, mint a régi svájci titkos számos bankolás

– nyilatkozta a múlt héten Steven Mnuchin, az Egyesült Államok pénzügyminisztere.

Mnuchin a szenátus pénzügyi testülete előtt tette ezt a nyilatkozatot, amikor arról kérdezték a demokraták, hogy milyen módon tervezik megakadályozni, hogy terroristák és bűnözők használják illegális tevékenységek lebonyolítására a kriptodevizákat.

Arra is kitért pénzügyi bűnözéssel foglalkozó hivatal, a FinCEN „rengeteg időt” tölt a pénzügyminisztériummal közösen azzal, hogy a kriptodevizákra vonatkozó szabályozást dolgozzanak ki és elmondta azt is, hogy „számottevő, új elvárásokat” készülnek megfogalmazni.

Hamarosan rengeteg munka eredményét látják majd, nagyon gyorsan beérni

– fogalmazott a pénzügyminiszter a meghallgatáson.

Múlt héten Mnuchin után belerúgott a kriptópiacba a minneapolisi Fed elnöke, Neel Kashkari, aki úgy fogalmazott, hogy a

virtuális- és kriptodeviza piacon több ezer ilyen szemét-coin van. Több tízmilliárd dollárt sajtoltak ki emberekből és végre az SEC [amerikai tőzsdefelügyelet] is kiveszi a részét az ügyből.

Bár keveset tudni a szabályozás konkrét részleteiről, a pénzügyi vezetők szavai alapján kifejezetten szigorú intézkedésekre lehet készülni. Akadnak olyan szakemberek is, akik úgy vélik, akár közvetve be is tilthatják Amerikában a bitcoint és számos más virtuális devizákat azzal, hogy elrendelik az ilyen eszközök számottevő részére jellemző anonimitás eltörlését.

A bitcoin és a kriptodevizák többsége anonim abban az értelemben, hogy a velük végzett tranzakciókhoz nem kapcsolódik semmilyen személyes adat, lakcím vagy elérhetőség, mindössze a felhasználó IP-címe látszik. Ez alapján persze be lehet azonosítani bárkit egy kis tudással, de mind az IP-címek változtatására, elrejtésére, mind a tranzakciók maszkolására számtalan eszköz létezik már. Emellett több, maximális anonimitást nyújtó kriptodeviza is létezik, mint például a Monero.

Az anonimitás elleni hadjárat kezdetét jelzi az is, hogy pont a múlt héten tartóztatták le Larry Harmont, a Coin Ninja nevű kritomixer-alkalmazás vezérigazgatóját, aki a bitcoin-tranzakciók maszkolásával foglalkozott. Harmont 311 millió dollárnyi pénzmosással vádolják.

Az Egyesült Államoknak azért van számos, viszonylag nyomós indoka komolyan fellépni a kriptodevizák ellen, hiszen egy univerzálisan elfogadott, anonim virtuális pénz

veszélyeztetné a dollár dominanciáját a világkereskedelemben,

a világkereskedelemben, kicsavarná a Fed kezéből a monetáris politikát ,

, az Egyesült Államok hatalmi riválisainak forrásszerzését támogatná,

és egy fontos szankciós eszközt venne ki Amerika kezéből, hiszen jelenleg a dolláralapú bankolási rendszerről való leválasztással Amerika komplett gazdaságokat képes megrendszabályozni.

Máshol már szabályozzák

Ha akár közvetve, akár közvetlenül betiltják a bitcoint és más virtuális pénzeket, nem az Egyesült Államok lesz az első olyan ország, ahol így tesznek. Jellemző, hogy azokban az országokban, ahol tiltás vonatkozik a kriptopénzekre, inkább valamilyen puha szabályozás van érvényben, de az is előfordul, hogy teljes tiltást vezetnek be.

Teljes tiltás van érvényben a kriptopénzek minden formájára Afganisztánban, Algériában, Egyiptomban, Macedóniában, Marokkóban, Bolíviában, Ecuadorban, Nepálban, Katarban és Pakisztánban. Ezekben az országokban többnyire komoly büntetés jár a bitcoin és más kriptopénzek tartásáért és a velük való tranzaktálásért. Egyiptomban még fatwát is adtak ki a bitcoin ellen, vagyis haramnak (bűnnek) számít az iszlám-hívők számára.

a kriptopénzek minden formájára Afganisztánban, Algériában, Egyiptomban, Macedóniában, Marokkóban, Bolíviában, Ecuadorban, Nepálban, Katarban és Pakisztánban. Ezekben az országokban többnyire komoly büntetés jár a bitcoin és más kriptopénzek tartásáért és a velük való tranzaktálásért. Egyiptomban még fatwát is adtak ki a bitcoin ellen, vagyis haramnak (bűnnek) számít az iszlám-hívők számára. Akadnak olyan országok, ahol valamilyen formában hatósági tiltás van érvényben a bitcoinra és más kriptodevizákra, de egyébként ez nincs átültetve az ország törvényeibe . Bangladesben például a jegybank 12 éves börtönbüntetéssel fenyegette meg a bitcoinosokat, viszont az ország jogrendjébe ezt sosem ültették át, a jegybanknak pedig nincs végrehajtói hatásköre. Szaúd-Arábiában is betiltotta a szaúdi pénzügyi felügyelet a bitcoint, de még a királyi családban is bőven akadnak olyanok, akik kriptóval kereskednek.

. Bangladesben például a jegybank 12 éves börtönbüntetéssel fenyegette meg a bitcoinosokat, viszont az ország jogrendjébe ezt sosem ültették át, a jegybanknak pedig nincs végrehajtói hatásköre. Szaúd-Arábiában is betiltotta a szaúdi pénzügyi felügyelet a bitcoint, de még a királyi családban is bőven akadnak olyanok, akik kriptóval kereskednek. Több országban részleges tiltást implementáltak . Indiában, Oroszországban, Jordániában, Iránban és Tajvanban például nem tarthatnak vagy vásárolhatnak kriptoeszközöket a bankok, emellett nem használható fizetőeszközként Kínában, Indonéziában és Vietnamban semmilyen szabályozatlan kriptopénz.

. Indiában, Oroszországban, Jordániában, Iránban és Tajvanban például nem tarthatnak vagy vásárolhatnak kriptoeszközöket a bankok, emellett nem használható fizetőeszközként Kínában, Indonéziában és Vietnamban semmilyen szabályozatlan kriptopénz. Vannak olyan országok, ahol adót vetettek ki a kriptopénzeken elért nyereségre, de egyébként nem szólnak bele a működésébe, ilyen például Svájc vagy Ausztrália, de alapvetően nem korlátozzák a piacot semmiben, sőt, igyekeznek elősegíteni az innovációt finanszírozással, engedményekkel.

A legtöbb EU-s országban (így Magyarországon is) még nincs közvetlen szabályozás a kriptopénzek használatára, ami ingoványos talaj a bankok és a kriptocégek számára is. A legtöbb pénzintézet az ilyen országokban egyszerűen nem hajlandó semmilyen üzleti partnerséget ápolni a virtuális devizákkal foglalkozó vállalatokkal helyi pénzmosási és terrorfinanszírozási törvényekre hivatkozva, ami elvágja a kriptodevizákkal foglalkozó cégeket a legális csatornáktól és a bankokat is az új üzletfajtával való együttműködéstől.

Az amerikai szabályozás pont azért érdekes, mert példaként szolgálhat olyan országok, gazdaságok számára, ahol a kriptó még nincs explicit szabályozva, így például egy amerikai rendszer mintájára alakíthatja ki akár a komplett eurózóna a saját szabályait.

Mit szól a piac?

Valószínű, hogy nem fogja teljes egészében illegálissá tenni a bitcoint vagy általánosságban a kriptodevizákat az Egyesült Államok, de a piac is szigorú fellépésre számít és ez a kriptodevizák árfolyamán is látszik.

Az év elején valósággal szárnyalt a bitcoin árfolyama, de a készülődő szabályozás híre kisiklatta a coinvonatot. Február 14-ig egészen 10 370 dollárig repült a bitcoin a dollárhoz képest, ami az idei évben közel 43%-os emelkedést jelent. Aztán megszólalt Mnuchin és ütni kezdték a kriptodevizát, most már „csak” 9750 dollárt ér egy bitcoin, ami azért még mindig jóval az év eleji, 7220 dolláros árfolyam fölött van. A pénzügyminiszter szavai a mai napig 6%-os mínuszt okoztak, de járt az árfolyam a napokban 9600-nál is. Persze nem ritka, hogy ennél nagyobb kilengések is történnek a bitcoin árfolyamában, de a piaci reakció egyértelműen negatív.

Hasonlóan reagáltak a hírekre más, nagyobb kriptodevizák is. Az ethereum 10%-os eséssel válaszolt Mnuchin szavaira, mielőtt visszaemelkedett 268 dollárra, az XRP pedig 0,334 dollárról egészen 0,273 dollárig esett vissza, ami 18,2%-os esésnek felel meg.

Persze korai lenne még temetni a kriptodevizákat, ahogy ez oly sokszor történt korábban, az amerikai szabályozás kikristályosodása viszont szinte biztosan átmeneti sokkot hoz majd a piacnak.

Hosszabb távon persze a szabályozás sok mindent tisztáz majd, így többek közt megnyithatja a kriptodevizás cégek és a hagyományos bankok számára az együttműködést a keretrendszer definiálásával, ami remek lehetőség lehet a kriptopénzek számára, hogy nyissanak a mainstream lakosság felé.

a széles körben elterjedő kriptoeszközök hosszabb távon aligha a bitcoinhoz hasonló decentralizált megoldások lesznek, helyettük inkább olyan devizák léphetnek fel, melyeket hivatalos, ellenőrzött pénzügyi intézmények, jegybankok bocsátanak ki és szorosan illeszkednek egyes gazdaságok monetáris politikai elképzeléseibe.

Sem az EU, sem az Egyesült Államok, sem Kína nem fogja engedni egy párhuzamos, irányíthatatlan, decentralizált monetáris rendszer létezését.

Címlapkép: Getty Images