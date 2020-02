Ma is zuhantak az amerikai tőzsdék, történelmi mélyponton a 10 éves hozam

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Miután egyre több európai országban és az Egyesült Államokban is több tucatnyi új koronavírus fertőzöttet mutattak ki, az amerikai részvénypiacok is újabb zuhanás produkáltak a keddi kereskedés során, azaz folytatódott a hétfői mélyrepülés. Akkora volt a menedékkeresés és a gazdasági lassulásra készülés a befektetők körében, hogy az amerikai 10 éves államkötvény hozama minden idők legalacsonyabb szintjére süllyedt ma. A negatív gazdasági hatásokra készülve az olajpiacon is újabb esés következett ma be, és még az aranyat is megütötték.