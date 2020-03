Működik még a nagy szuperállampapír-trükk? Siess, romlik a helyzet!

Kétszámjegyű hozamot érhet el, aki szuperállampapírba fekteti a babaváró hitelt még akkor is, ha egyáltalán nem tervez gyermeket vállalni a következő 5 évben – írtuk többször az elmúlt hónapokban. Ez továbbra is igaz, ám az ÁKK friss adata és saját számításaink szerint nem érdemes áprilisra halasztania a hitelfelvételt annak, aki eddig nem vette fel a babavárót, de befektetné az összeget.

Több cikkünkben (legutóbb ebben) is foglalkoztunk már azzal, hogy a babaváró hitelt azoknak is megérheti felvenni, akik a következő 5 évben nem feltétlenül vállalnak gyermeket, vagy nem biztosak abban, hogy érkezik új gyermekük. Ez esetben 5 év múlva az időközben igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni, a hitelt pedig nagy valószínűséggel érdemes lesz majd végtörleszteni. Ha az első 5 évben MÁP+ kötvénybe fektetjük az összeget, még mindezzel együtt is több százezer forintos, előre kiszámítható nyereséget lehet elérni. Ez kétszámjegyű éves hozamnak felel meg a babaváró hitel havi törlesztőrészletére (mint egyfajta „rendszeres megtakarításra”) vetítve.

A számok egy áprilisban felveendő felvett hitel esetében megközelítőleg így néznek ki:

felvesszük egy banknál az első öt évben 0%-os, kamattámogatott babaváró hitelt, lehetőség szerint annak 10 millió forintos összegét (de kisebb összegekkel ugyanúgy működik) akár 20 éves futamidővel.

A felvett hitelösszeg egészét a folyósítás után azonnal MÁP+ állampapírba fektetjük 5 évre, ezzel kihasználva annak évi 4,95%-os maximális éves hozamát. A Webkincstári felületen érdemes ezt megtenni, hiszen ezen minden költségmentes és kényelmes.

5 éven keresztül törlesztjük a babaváró hitelt, amely az időarányosan megfizetendő tőkeösszegen túl egy (évi 0,5%-os, tartozásarányos) garanciadíj megfizetését jelenti, így a havi törlesztőrészlet 45 833 forintról fokozatosan, kis mértékben csökken.

Ha nem érkezik (új) gyermekünk a hitelfelvételt követő 5 éven belül (a 12 hetes magzatot és a 2019. július 1-je után született örökbefogadott gyermeket már elfogadják), akkor jogszabály szerint visszafizetjük a babaváró hitel kamattámogatását 5 év múlva. Ez egy áprilisban felveendő 10 milliós babaváró hitel esetében közel 1,623 millió forint (a szerződéskötés napja számít).

Az 5. év végén kamatostul felvesszük a MÁP+ állampapírban kamattal együtt felhalmozódott 12,735 millió forintot, és ebből (jogszabály szerint díjmentesen) végtörlesztjük a babaváró hitel megmaradt 7,5 millió forintos tőketartozását, ha nem akarunk „büntetőkamatot is fizetni” a hitel hátralévő élettartama alatt (ez az áprilisban felveendő babaváró hiteleknél 6,70% lenne, de a hozamkörnyezet valószínű emelkedése miatt 5 év múlva és a futamidő hátralévő részében sokkal több is lehet).

5 év múlva marad tehát 3,611 millió forintunk, amit szabadon felhasználhatunk.

A tényleges számok a hitelfelvétel időzítésétől függően legfeljebb néhány tízezer forinttal térhetnek el a fentiektől 5 év alatt (az időzítés például a garanciadíjat befolyásolja).

EZ A KOMBINÁCIÓ OLYAN, MINTHA RENDSZERES MEGTAKARÍTÁSUNK LENNE: HAVI KÖZEL 45 EZER FORINT BEFEKTETÉSÉBŐL 5 ÉV ALATT CSAKNEM 3,6 MILLIÓ FORINTOT SIKERÜL FELHALMOZNI. EZ 886 EZER FORINTOS ÖTÉVES NYERESÉGNEK ÉS 11,5% ÉVES HOZAMNAK (BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTA) FELEL MEG, AMIT EGYETLEN MÁS KOCKÁZATMENTES BEFEKTETÉS SEM BIZTOSÍT MA MAGYARORSZÁGON.

Miért fontos az időzítés?

Havonta változik, hogy a fenti számok hogy alakulnak, a visszafizetendő kamattámogatást ugyanis a gyermek elmaradása esetén az dönti el, mikor írjuk alá a hitelszerződést. A kamattámogatás összege az ÁKK által havonta közzétett referenciaértéknek megfelelően alakul az első 5 évre vonatkozóan. Ha tehát már alá van írva a szerződés, akkor a számok a futamidő első 5 évére előre ismertek, és megvan a visszafizetendő kamattámogatás összege is, amivel kalkulálni lehet 5 év múlvára. Ha rendben törlesztjük a babaváró hitelt, akkor nemcsak a visszafizetendő kamattámogatás összegét lehet tudni előre, hanem azt is, hogy egy 20 éves futamidővel felvett babaváró hitel végtörlesztendő összege 5 év múlva 7,5 millió forint lesz.

A kamattámogatásra vonatkozóan az alábbi szabályozás érvényes: a kölcsönszerződésben a bank által meghatározott (a kamattámogatott időszakban lényegében az állam által fizetendő) ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok (adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott) számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke. Az állampapír-átlaghozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. A közzétett állampapír-átlaghozamot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni, vagyis február első napjaiban lett ismert a márciusi hitelszerződésekre alkalmazandó hozam.

ALÁBBI TÁBLÁZATUNK ALAPJÁN EDDIG DECEMBERBEN ÉRTE MEG LEGINKÁBB FELVENNI A BABAVÁRÓ HITELT AZOKNAK, AKIK BEFEKTETIK AZ ÖSSZEGET. A JANUÁR-FEBRUÁRI HITELFELVÉTEL CSAK KISSÉ VOLT KEDVEZŐTLENEBB, A MÁRCIUS éS AZ ÁPRILIS VISZONT MÁR ÉRDEMBEN ELMARAD EZEKTŐL A HÓNAPOKTÓL A HOZAMKÖRNYEZET NÉMI EMELKEDÉSE MIATT.

A babaváró hitel / támogatás lényege 10 pontban

A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg. Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége "pótolja". A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy ezt követően születő és örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást. Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel. Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie (az özvegyüléssel megszűnt házasság nem számít). A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket. A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek. Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó díj jár egy év alatt. A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal. Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett kamattámogatást, és megnő a hitel kamata.

