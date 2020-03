Kinyírja a szuperállampapír az öngondoskodást?

Nehéz helyzetben az öngondoskodás Magyarországon, az életbiztosítások pedig még ezen a piacon belül is alulteljesítők. A szuperállampapír fontos, de korántsem egyedüli oka ennek. Két előadást követően a kiútról beszélgettek mai Biztosítás 2020 konferenciánk délutáni öngondoskodási panelbeszélgetésének résztvevői.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kommunikációs igazgatója az Insurance Europe 10 EU-tagállamra kiterjedő felmérésének egyes eredményeit ismertette előadásában. Tavaly augusztusban és szeptemberben végezték a reprezentatív felmérést több mint 10 ezer, Magyarországon ebből több mint 1000 fő részvételével. Fő megállapításaik többek között, hogy a válaszadók 43%-ának, Magyarországon 46%-ának nincs nyugdíjcélú megtakarítása. Az országok közül a legjobb helyzetben Németország és Ausztria van, Spanyolország viszont rosszul áll. A jelenleg nem megtakarítók többsége (Magyarországon 59%) érdeklődést mutat a nyugdíjcélú megtakarítások iránt. A magyar fiatalok körében magas (53%) azok aránya, aki nem rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással, és az alsófokú végzettségűek (62%) körében is magas az arány. A legfontosabb tulajdonságnak a biztonságot, az örökölhetőséget és a fizetési rugalmasságot tartották a magyar válaszadók, a nőknél 60-40 százalékban nyert a biztonság a magasabb hozammal szemben, a férfiaknál pedig 54-46 százalék volt az arány. A magyar válaszadók a halálozási kockázatra magasabb arányban hajlandók többet fizetni, mint a többi ország átlagában, és meglepően magas arányban (42%) választanák az egyösszegyű kifizetéssel (19%) szemben, ugyanakkor ha ennek konkrét számszerűségével szembesítik a válaszadókat, már kisebb a járadék opció előnye. Leginkább személyre szabott termékekkel lehet megszólítani a fogyasztókat, és 70% a digitális információk iránt nyitottak aránya.

Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség (ÖPOSZ) főtitkára egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyarországon 20 önkéntes nyugdíjpénztár és 10 egészség- és önsegélyző pénztár működik, csaknem 1,1, illetve csaknem 900 ezer taglétszámmal. Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona 1465 milliárd, az egészségpénztáraké 57 milliárd volt 2019 végén. Miközben a tagi befizetések szépen nőttek tavaly, a munkáltatói befizetések jócskán visszaestek (25%-kal, illetve 50%-kal). Eközben a nyugdíjcélú öngondoskodásra egyre nagyobb szükség lenne, az MNB adatai alapján a fiatal generáció eltűnt a nyugdíjpénztárakból, a 2012-es 44 évről 47 évre emelkedett 2018-ra a nyugdíjpénztári tagok átlagéletkora. A pályakezdő lakosság alig több mint 3%-a pénztártag, de az idősek körében is jelentősen csökkent az arány, ami Kravalik szerint a munkáltatókon keresztüli elérés visszaszorulásának számlájára írható. Pedig a pénztárak 10 éves átlaghozama 6,4% volt. A szövetség reprezentatív kutatása szerint a magyar lakosság elsősorban a váratlan helyezetekre, másodsorban a saját lakáscélra, harmadsorban az egészségügyi kiadásokra, negyedsorban a gyerekek tanulmányaira, ötödsorban nyugdíjcélra tartalékol. A pénztárak átlagos TKM-e 0,95% 20 éves megtakarítási időszakra vonatkozóan, az egyes számokat az MNB a napokban tette közzé.

Mennyire van nehéz helyzetben az öngondoskodás Magyarországon? – tette fel a kérdést az előadásokat követő panelbeszélgetésben Gaál Csaba (Private Quality), a beszélgetés moderátora. Nyitra Győző (OTP) szerint a tudatos ügyfeleknél nincs gond, a kevésbé tudatos ügyfeleknél viszont folyamatosan nő a készpénztartás. A szuperállampapír jelentős hozadéka, hogy az ügyfelek a korábbi 1-2 év helyett elkezdtek 3-5 évre is gondolkozni. Schaub Erika (Generali) többek között a szektor tevékenysége ellen ható szabályozási változásokkal magyarázta az öngondoskodási piac nehézségeit, ugyanakkor a lakossági állampapírok kiszorító hatásának ellentmond, hogy tavaly jól teljesítettek a MÁP+-nál alacsonyabb garantált hozamú egyszeri díjas vegyes életbiztosítások. Sebestyén András (Grantis, FBAMSZ) az ingatlanpiaci áremelkedés negatív hatását is hozzátette mindehhez. Az etikus életbiztosítási koncepció nélkül szerinte az értékesítési szakma a szakadék felé tartott volna. Felhívta a figyelmet: a magyar lakosság megtakarításainak 70%-a van olyan eszközben, ami mióta világ a világ, nem biztosít infláció feletti hozamot. Kravalik Gábor (ÖPOSZ) szerint a kutatások azt mutatják, hogy egyre fontosabbnak tartják az emberek az öngondoskodást, de ennek gyakorlati megvalósítása még hiányzik. A panelbeszélgetésben elhangzott: digitális csatornákon is lehet öngondoskodási termékeket értékesíteni.

Mit hozhat a nyugdíjkötvény? Kravalik Gábor (ÖPOSZ) szerint pozitív hatása lehet, hogy kiszélesíti az öngondoskodással foglalkozók körét (nőhet a torta), ugyanakkor nehezen fogja kitermelni a pénztárak elmúlt évtizedes átlaghozamát. Nyitrai Győző (OTP) szerint a korábban megjelenő új öngondoskodási formák esetében is fenyegetettséget éreztek a piac meglévő szereplői, de nem igazolódtak a félelmek. A babakötvény és a junior számlák népszerűsége sem esett vissza attól, hogy a Start-számlát elvették a bankoktól – hívta fel a figyelmet. Sebestyén András (Grantis, FBAMSZ) szerint egy jó kötvény hozzátehet a piachoz.

Hogy teljesítenek az egészségbiztosítások az adókedvezmény megszüntetése után? Schaub Erika (Generali) elmondása szerint hozott lemorzsolódást a változás, de továbbra is jó munkavállaló-megtartó tényezőről van szó, és 2019-ben magasabb volt az egészségbiztosítási díjbevétel így is, mint 2018-ban. Sebestyén András (Grantis, FBAMSZ) szerint az egészségbiztosításokat rövid távú motivációk mozgatják, 24 hónapon belül valamire (jellemzően egy szűrővizsgálatra) felhasználják az ügyfelek.

Címlapkép: Stiller Ákos.