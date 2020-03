Mindegy, ki lesz az amerikai elnök, nem lesz béke Kínával

In English

A koronavírusnak egyértelmű hatása lesz a következő negyedévek gazdasági teljesítményére és ezáltal a vállalati profitokra – véli Hans-Jörg Naumer, az Allianz Global Investors Tőkepiaci és Tematikus Elemzések globális vezetője. A szakember szerint a vírus átírja a befektetési piacot is, el kell gondolkodni a részvénysúly fokozatos emelésén a portfólión belül, még akkor is, ha egy meglehetősen volatilis piacnak nézünk elébe. Szerinte az USA és Kína között húzódó kereskedelmi háború szempontjából mindegy, ki nyeri az amerikai elnökválasztást, a hozzáállás nem fog változni, és ezen mindenki csak veszíteni fog.

Sokan úgy vélik a piacon, hogy a koronavírus gazdasági és tőzsdei hatása nem lesz hosszú életű. Hihetünk nekik vagy készüljünk fel egy hosszabb lefutásra?

Hans-Jörg Naumer: A koronavírusnak egyértelmű hatása lesz a következő negyedévek gazdasági teljesítményére és ezáltal a vállalati profitokra. Ez látszik abból is, hogy Kína és az OECD is visszavágta már a növekedési várakozásokat idénre. Gazdasági oldalról nézve a koronavírus kirobbanása nagyon kedvezőtlen időszakban jött, a gazdasági felépülés extrém törékeny, és az már most látszik, hogy egy V-alakú nagyon gyors fellendülés valószínűtlenné vált.

Orvosi végzettséggel nem rendelkező magánemberként azt mondogatom magamnak, hogy a vírus az influenza egy nagyon erős formája, magasabb halálozási arányt is látunk itt. Ugyanakkor ez nem egy Ebola-szerű vírus és az ennek megfékezésére hozott első erőfeszítések sikeresnek is mondhatóak. Befektetőként pedig azt látom, ez a legjobb időpont arra, hogy átgondoljam a portfólióm stratégiai allokációját.

Közeleg az idő a részvénysúly megemelésére.

Az amerikai részvények történelmi csúcsok közelében vannak, eközben Európa jócskán lemaradt. Érdemes inkább Európára átsúlyozni a részvénybefektetéseket?

Igazából az olyan értékelési faktorok, mint az osztalékhozam vagy a P/E is mind az európai részvények irányába mutatnak. Az öreg kontinenst túl sokáig címkézték meg a Brexit témával, emiatt a befektetők inkább kerülték a régiót, de most azt látjuk, hogy ismét felélénkült az európai fókuszú alapjaink vagyonbeáramlása és egyre több befektető néz ismét Európa felé.

Éledezik az infláció a világon, sokan dönthetnek úgy, hogy a magasabb reálhozam érdekében a részvények felé veszik az irányt. Jelenthet ez újabb lökést a piacoknak?

Az USA-ban és Európában egyelőre korai éledező inflációról beszélni. Sőt, az inflációs várakozások újabban ismét lefelé mutatnak egy amúgyis alacsony szintről. De az tény, hogy a részvények egyre több befektető látkörébe kerülnek be ismét, mivel nincs alternatíva. Az első negyedévben a kötvények nagyot mentek, de már a nominális hozamuk is negatív. Ez az európai államkötvények 60%-ára is igaz. A részvények viszont alternatívát jelenthetnek és támogathatják a piacokat.

A megtakarítási piaccal kapcsolatban azt szokták mondani, hogy a részvények hosszú távon felülteljesítenek. Az, aki most fektet be részvénybe, jól fog járni hosszabb távon részvénnyel?

A tőkepiacok történelme egy egyszerű sztorit mesél el: érdemes volt magasabb kockázatot jelentő részvényekbe fektetni. Az amerikai piacon az államkötvényekhez mért kockázati prémium 1800 óta mostanáig éves átlagban 3,4% volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy az összes pénzem részvényekbe fektetném most, főleg, mivel további növekvő volatilitásra számítok a piacon a koronavírus miatt. De miért ne emelhetnénk lépésről lépésre a részvénysúlyt? Továbbra is úgy gondolom, hogy a kockázati étvágy a jövőben is kifizetődő lehet.

Milyen olyan black swan-szerű eseményeket tudna mondani, amelyek kihatással lehetnek a piacokra rövid- és középtávon?

A Black-swaneknek éppen az a jellemzőjük, hogy az ismeretlen ismeretlenjei, tehát előre nem megjósolhatóak. Ha mégis megpróbálom, akkor azt mondanám, hogy számomra egy hard Brexit és a klímaváltozás következményei ebbe a csoportba tartoznának. Ezért is olyan fontos számomra, hogy mi, befektetők az ESG, tehát környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontoknak megfelelően fektessünk be, és szerencsére egyre több alap teszi ezt lehetővé.

Idén jön az amerikai elnökválasztás, Ön szerint tudják-e már magukat valahogyan pozícionálni erre a befektetők a piacokon?

Nehéz kérdés, mivel egyelőre azt sem látni, hogy végül kik lesznek a jelöltek a választáson, a közvélemény-kutatások nem adnak egyértelmű kapaszkodót. Mindezek miatt egyelőre túl korai a befektetőknek erre az eseményre pozícionálni magukat. Egy dolog azért meglehetősen tiszta: bárki is győz az elnökválasztáson, a kereskedelmi konfliktussal kapcsolatos politikai hozzáálláson nem fog változtatni. Az USA és Kína között húzódó kereskedelmi harc politikai és technológiai szinteken mozog.

Szinte már örökzöld téma ez a kereskedelmi háború: hogy látja, ennek a folyamatnak sosem lesz vége? Ki jöhet ki ebből nyertesként és vesztesként?

A kereskedelmi konfliktus biztosan sokáig velünk marad, mivel itt nem csak holmi szójacsíra és high-tech termék forog kockán. De a végén nem lesznek győztesek, csak vesztesek. A globalizáció jelenti az egyetlen win-win szituációt.

Ön szerint melyek azok a befektetések és trendek a piacon, amelyek érdemi hozamlehetőségeket tudnak felmutatni?

Egyre nagyobb érdeklődést látok a tematikus befektetések iránt, mivel a befektetők kezdenek ráébredni arra, hogy a régi világ, amely országok és szektorok szerint fektetett be, mára idejétmúlttá vált.

A megatrendek határozzák meg egy befektetés sikerességét.

Ezek között a trendek között van a demográfia, a városi élet, a diszruptív technológiák és a szűkös erőforrások – a környezet már egy ilyen szűkös erőforrássá vált. Mindez megmagyarázza az olyan befektetési lehetőségek iránti fokozott érdeklődést, mint a mesterséges intelligencia.

Frankfurtból nézve mennyire látszik a magyar piac? Globális befektetőként érdemes ilyen kis részvényekbe fektetni?

Európai lencsén keresztül figyeljük a magyar piacot, és úgy gondolom, hogy egy jól diverzifikált portfólióban a magyar piacnak is helye van.