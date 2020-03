A héten Európa is léphet a koronavírus hatásai ellen

A következő napok legfontosabb eseménye az EKB csütörtöki kamatdöntő ülése lesz, a Fed múlt heti rendkívüli lazítása után kiemelt figyelem övezi, mit lép az eurózóna jegybankja. A napokban az MNB szempontjából is lényeges adatok érkeznek, külön kiemeljük a keddi februári inflációs statisztikát, mely meghatározhatja a március végi kamatdöntést.

Magyar szempontból kisebb jelentőségű adatokkal indul a hét, az MNB hétfő reggel teszi közzé a legfrissebb statisztikáját az értékpapírok tulajdonosi szerkezetéről, emellett várhatóan a februári költségvetési adatok sem hoznak majd komoly piaci mozgásokat. A forint szempontjából a jegybank délutáni devizaswap-tendere lesz izgalmas, miután az utóbbi hetekben már nem csökkentette tovább az állományt az MNB. Természetesen a magyar gazdaság szempontjából sem mellékes, hogyan muzsikál Németország, ezért fél szemmel figyelünk az ipar és a külkereskedelem januári adataira.

2020. március 9-15. makronaptár Magyar makrogazdaság március 9. hétfő 8:30 MNB Értékpapírstatisztika jan. március 9. hétfő 11:00 PM Előzetes áht-statisztika feb. március 9. hétfő 15:00 MNB Devizaswap-tender március 10. kedd 9:00 KSH Infláció feb. március 10. kedd 9:00 KSH Külkereskedelem jan. március 10. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció március 11. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek prudenciális adatai Q4 március 12. csütörtök 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg feb. március 12. csütörtök 9:00 KSH Ipar (részletes) jan. március 12. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció Nemzetközi makrogazdaság március 9. hétfő 0:50 Japán GDP Q4 március 9. hétfő 8:00 Németo. Ipar jan. március 9. hétfő 8:00 Németo. Külkereskedelem jan. március 10. kedd 2:30 Kína Infláció feb. március 10. kedd 11:00 EU GDP Q4 március 11. szerda 10:30 UK Ipar jan. március 11. szerda 11:30 UK Külkereskedelem jan. március 11. szerda 12:30 USA Infláció feb. március 12. csütörtök 13:30 Németo. Infláció feb. március 12. csütörtök 14:30 EU EKB kamatdöntés március 12. csütörtök 15:30 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója Forrás: Portfolio

Itthon kedd reggel érkezik a legfontosabb adat, hiszen a KSH a februári inflációs statisztikát publikálja, ami a forint árfolyamára is hatással lehet, illetve nagyban befolyásolhatja az MNB két hét múlva esedékes kamatdöntését. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a januári 4,7%-ról valamelyest csökkent az áremelkedési ütem, de most még a 4%-os jegybanki tűrésküszöb felett lehetett. Kínában is inflációs statisztika jelenik meg hajnalban, az Eurostat pedig a negyedik negyedéves gazdasági növekedés újabb, már másodszor felülvizsgált adatait közli.

Szerda reggel megtudhatjuk azt is, hogyan muzsikált a magyar bankrendszer 2019-ben, hiszen az MNB a szokásos negyedéves adatait hozza nyilvánosságra. Emellett a brit ipar és külkereskedelem várhatóan nem vált majd ki jelentős piaci reakciót, a délután megjelenő amerikai inflációra viszont érdemes lehet figyelni.

Csütörtökön az MNB előzetes statisztikai mérlege jelenik meg, illetve az ipar januári részletes képét mutatja majd meg a KSH friss statisztikája. Ezeknél is fontosabb lehet azonban az EKB kora délután érkező kamatdöntése, melyen az eurózóna jegybankja is felléphet a koronavírus gazdasági hatásai ellen azt követően, hogy a Fed a múlt héten rendkívüli ülésén 50 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot a kockázatokra hivatkozva. A konkrét kamatdöntés mellett a befektetők kiemelten figyelhetik Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatóját is.

A fenti adatokon túl továbbra is a koronavírussal kapcsolatos hírek, illetve az erre adott jegybanki reakciók lehetnek fontosak a héten a piac szempontjából. Vannak olyan vélemények, hogy akár a Bank of England is rendkívüli ülésen lazíthat a monetáris kondíciókon.

Címlapkép: Getty Images