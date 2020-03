Forradalmi innovációk döntik le a bankok és a befektetési szolgáltatók közötti falakat

A befektetési szolgáltatók és letétkezelők dolgát jelentősen megkönnyítő innovációkról, döntéstámogató rendszerekről és PSD2-es szolgáltatásokról, valamint a bankszámlák és a befektetések közötti fal leomlásáról is szó volt a Portfolio IWS konferenciájának digitalizációs szekciójának négy előadásában.

Kövesdi Anita, a Dorsum account managere (címlapképünkön) előadásában emlékeztetett: a kilencvenes évek kezdetén, a magyar tőzsde újkorának elején a nyomdai úton előállított értékpapírok, közgyűlések sokasága, kezdetleges értékpapír-nyilvántartási rendszerek uralták a piacot, a fax megbízásokat csak jó pár év után váltotta fel a SWIFT kommunikáció. A kilencvenes évek végén új szoftverekre lett szükség, új szereplők jöttek a piacra, létrejöttek az első magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak, új biztosítók, vagyonkezelők és ingatlankezelők jelentek meg, nyomukban a globális letétkezelő bankokkal, az értékpapírok immobilizálttá és dematerializálttá váltak, T+2 elszámolási rend alakult ki. Aztán megjelentek az emberi kéz érintését nem igénylő STP elszámolási folyamatok, és egyaránt elengedhetetlenné vált a back-end és front-end egyidejű fejlesztése a befektetővédelem, az adatvédelem és az IT biztonsági követelmények teljesítése érdekében.

A Dorsum front és mid rendszerei azonnali portfóliókezelést tesznek lehetővé, figyelembe véve a mobil és iPad használatára vonatkozó igényeket is, a back-office-osoknak színes-szagos, testreszabható, az üzetli folyamatokat widgetszerűen kezelő dash boardot tettek elérhetővé. Egyik fő moduljuk a Corporate Actions module, amely a befetetési szolgáltatók, letétkezelők dolgát könnyíti meg, megteremtve a piac által régóta várt STP-környezetet. Az e-mailek helyett kötelegelt megbízás-feltöltések, státuszkövetők, társasági esemény nyilvántartás, hozzájuk feltöltött dokumentumok segítik az értékpapír-piaci szereplők munkáját.

Szabó Zsuzsanna, a Raiffeisen Bank befektetési szakértője a bank döntéstámogató alkalmazásának eredményeiről, első tapasztalatairól beszélt. Olyan vagyonkezelési módszert alakítottak ki, amely egy központi döntéshozatali folyamat eredményét, ajánlását adja tovább a bankár és az ügyfél számára, de meghagyja ez utóbbi kettőt szabad döntését is, a fókuszált termékkör és komplex termékszűrés alapján rugalmas portfólióépítésre adva lehetőséget. Bankjuk célja az, hogy az ügyfeleknek adott információk rendszerezett, rugalmasan variálható és az ügyfélkiszolgálásra előkészített, optimalizált módon álljanak rendelkezésre. A döntéstámogató rendszer nem helyettesíti a referenst, hanem aládolgozik neki, támogatva a személyes kapcsolatot. A 2019-ben bevezetett rendszer lehetőséget ad a rendszeres kapcsolatfelvételre, a személyes konzultációt tablet igénybevételével segíti.

Kádár Zsombor, az Aggreg8 product ownere előadásában úgy vélte, a PSD2 direktíva előtt káoszos, vadnyugati helyzet állt fenn: miközben a bankok foggal-körömmel védték ügyféladatiakat, a fintech cégek nyers módszerekkel igyekeztek ezekhez hozzáférni. A direktíva utóbbiak tevékenységét engedélyhez kötötte, és rendezte a felek kapcsolatát. Az ezt megteremtő platformok, API-k rendelkezésre állnak a 2019. szeptember 14-ei bevezetési dátum óta, az adathozzáférhetőség megvan, az azonban még nem egyértelmű, hogy a különböző piaci szereplők milyen megoldásokat építenek ezekre. A bank valódi ügyfele a jövőben valóban nem az lesz, aki bankszámlát vezet nála, hanem az, aki a felhasználói felületeit, alkalmazásait használja. Az Aggreg8 jelenleg 10 magyarországi bankkal áll kapcsolatban, e bankok pénzügyi tranzakcióinak adatai, továbbá közműszolgáltatók adatai alapján tudnak szolgáltatás nyújtani. Személyre szabott tanácsadást, valós idejű támogatás, analitikus eszközöket és digitális e2e folyamatokat biztosítanak ennek keretében partnereik számára, régiós terjeszkedés is szerepel a célkitűzéseik között.

Faluvégi Balázs, a Blueopes társalapítója, befektetési vezetője szerint ahogy a Berlini fal leomlott, úgy a bankszámlák és a befektetések közötti falnak is le kellene omlania, ezek között jelenleg ugyanis szinte semmilyen átjárás sincsen. Elképesztő pénzek hevernek parlagon a folyószámlákon, az ügyfelek pedig nem szeretnek bajlódni azzal, hogy mennyi pénz kerül a folyószámláról az értékpapírszámlájukra, illetve vissza. Faluvégi Balázs szerint a tél közeleg azonban a bankok számára, a befektetési szolgáltatók ugyanis elkezdtek „átmászni a falon” és megenni a bankok ebédjét. Az Interactive Brokers például bankkártyát is ad mostantól a befektetési számla mellé, és platformjáról a közüzemi számlák is kifizethetők, vagy például a Wealthsimple és a Betterment is nagy kihívást jelent e téren a bankoknak. A Blueopes az út elején járva egy digitális vagyonkezelési platformot fejleszt.