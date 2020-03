Nem biztos, hogy évekig velünk marad a szuperállampapír

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Megoszlik az alapkezelői szektor képviselőinek véleménye arról, hogy megverhető-e a szuperállampapír által kínált 5%-os hozam. Van, aki szerint a befektetési eszközök megfelelő kombinációja megugorhatja ezt a feladatot, van, aki szerint a portfóliómenedzserek következő generációja hozza majd el a változást, és van olyan is, aki szerint egész egyszerűen nem verhető az 5% befektetési alapokkal. A Portfolio IWS konferenciájának alapkezelői paneljében szó volt arról is, hogy a világ nagyon gyorsan tud változni, ahogyan az emberek hozzáállása is, így könnyen lehet, hogy pár év múlva a MÁP+ már nem is lesz a befektetési térképen.