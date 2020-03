Óriási fiskális stimulus, fizetés nélküli szabadság – Így lehet túlélni a koronavírust, de fél szívvel fél karantén nem elég

Érdekes és dinamikus párbeszéd alakult ki a Portfolio IWS konferenciájának első, makrogazdasági témákat felölelő panelbeszélgetésében. A beszélgetést nem meglepő módon a koronavírus és annak gazdasági hatásai vitték el. A Virovácz Péterből, Zsiday Viktorból, Tardos Gergelyből és Regős Gáborból álló szakértő gárda kitért többek között arra, hogy fél szívvel fél karantén nem elég, világméretű karantént kellene bevezetni. Ahhoz, hogy nem menjenek csődbe a cégek, óriási fiskális stimulusra van szükség, de elhangzott az is, hogy legyen már recesszió végre.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a tegnapi piaci eseményekkel kapcsolatban elmondta, szerinte túltolta a piac a pánikot – ez történt tegnap. Túl sok volt a piacnak ez az egyszeri és túl sok esemény, ez hozta a tegnapi piaci pánikot.

Kérdés, hogy a pénzpiaci reakció mennyire lesz tartós és mi lesz a reálgazdasággal a vírus hatására. Előbbi szerinte nem lesz tartós, utóbbival kapcsolatban pedig azt mondta, hogy ha már mindenki recessziót vár, akkor legyen meg az a recesszió, legyünk végre túl rajta. Nem lesz vége a világnak: kellemetlen és kényelmetlen lesz, de volt már ilyen a történelemben. Lehet szüksége lenne a világnak arra, hogy tiszta lappal induljon végre.

A történelem ismétli önmagát – mondja. Tavaly márciusban is monetáris szigorításról beszélt a piac, mégsem történt semmi. Szerinte az MNB már nem tud tovább várni: A Fed már lépett, szerinte az EKB is lépni fog csütörtökön, ezek után pedig úgy véli, az MNB sem fog a széllel szemben menni. Likviditást kell biztosítani ilyen helyzetben, támogatni kell a rövid oldalon szereplőket.

Érdemes ilyen időkben inkább kerülni a kockázatokat, érdemes állampapírt tartani például, szerinte a magyar kötvényhozamok is lejjebb lesznek majd hamarosan.

Tardos Gergely, az OTP Bank, Elemzési Központ igazgatója ezt kiegészítve elmondta, hogy van egy elég öreg konjunktúrája a gazdaságnak, volt egy hosszú és komoly emelkedés a részvénypiacon, emellett még inkább befelé megyünk a vírus-erdőbe és még nem tudjuk, meddig fog tartani, ráadásul ez nem tisztán keresleti sokk. A piac általában először lő és aztán kérdez – szerinte ezt láttuk tegnap. Az, hogy mi lesz a jövőben nagyban függ attól, lesznek-e még koronavírusos gócpontok a világban, mi lesz a kínai kereskedelmi lánccal, és mi lesz, ha a vírus a gazdaság egyéb ágazataiban érezteti majd hatását.

A fejlett piaci jegybankok a kamatok terén nem tudnak sokat mozogni, inkább azt kell kitalálni, hogy mit lehet csinálni gazdaságpolitikai eszközökkel abban a 6-9 hónapban, amíg a koronavírus tart (jobb esetben). A feldolgozóiparban kevésbé aggódik a direkt hatások miatt, a nagyobb problémák inkább a turizmusban lehetnek illetve olyan területek, mint például konferenciák. Minden kormánynak azt kell eldöntenie, hogy mennyi pénzt tud szánni arra, hogy ezeket a sokkokat mérsékelje. Szerinte több forgatókönyv van, de egyelőre még nem kongatná a vészharangokat.

Ágazati sokkok esetén a túlélés egyik kulcskérdése, hogy mit csinál egy cég a bérköltséggel – itt a Zsiday Viktor által javasolt eszköz (alább) jó megoldás lehet. A gyengülő árfolyam krízishelyzetben viszont sokat tud segíteni. Ha az eurózóna átfordul recesszióba, akkor nekünk gyengébb forint kellene, a munkaerő-piaci sokkot is lehet ezzel kezelni.

Nem szeret állampapírt tartani, de már egy éve jó sokat tart – szerinte most érdemesebb kockázatkerülőbb portfólióban ülni.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Makrogazdasági Üzletág vezetője kitért arra, hogy ahhoz képest, amire számítottak a koronavírus kapcsán, egyelőre jól túlélte a piac ennek hatását. Nem konkrétan az a probléma, hogy itthon már van x koronavírusos, hanem a félelem, ami ezt generálja, és ennek a félelemnek a gazdaságra gyakorolt hatása.

Bármelyik véglet bekövetkezhet, mivel nem tudjuk, hogy a vírusnak pontosan milyen gazdaságai hatásai lesznek még. 2014 óta nagyjából mindig van olyan, aki azt mondja, hogy most már itt a válság. Szerinte talán most jött el az az időpont, amikor kijelenthetjük: tényleg jöhet a válság, mégpedig azért, mert sok európai országot akkor ért ez a koronavírusos sztori, amikor amúgy sem voltak jó bőrben. A feldolgozóiparért ő sem aggódik, a turizmus már neccesebb sztori.

Kettősséget lát: a mai 4,4%-os inflációs adat nem azt mutatja, hogy e felett szemet lehet hunyni, egyértelműen inflációs nyomás van, amit lefelé valamelyest az olajár tud húzni. Az MNB a swapállománnyal elért egy szigorítást, de kérdés, mi történik majd ezek után. Lehet, hogy semmi.

Zsiday Viktor, a Citadella alap portfóliókezelője nem tudja, mire ilyen optimisták a panelrésztvevők mellette. Szerinte az a nagy veszély, hogy nem lesz nyári turistaszezon, senki nem megy moziba, színházba, és ez nem egy kis probléma, hanem óriási sokk és mély recessziót képes okozni. Szerinte a fejlett demokráciák nem tudják ezt a helyzetet kezelni: fél szívvel fél karanténok, pedig ez csak akkor működne, ha globálisan egyszerre csinálna mindenki ilyen karantént. Szerinte ez egy nagyon hosszú tartó, cikcakkos válságot tud generálni. Kérdés, hogyan reagálják majd le ezt a kormányok, ha el tudják érni, hogy pár hónapig ne omoljanak össze iparágak, akkor egy összeomlásból jöhet egy gyors feltámadás, de csak akkor.

Kitért arra is, hogy eddig mindig a jegybankokra hárult a megoldás, de most óriási fiskális stimulusra lesz szükség minden régióban. Szerinte nem pánik van, egész egyszerűen senki nem fog kimozdulni otthonról. Szerinte a fiskális stimulus célja nem a recesszió elkerülése, mivel az elkerülhetetlen, hanem az, hogy ebben a 6-9 hónapban a cégek ne menjenek csődbe. Szerinte megoldás lenne például, ha lehetővé tennék a vállalakozásoknak, hogy fizetés nélküli szabadságra küldjék pár hónapra a dolgozóikat, és nekik valamekkora bért biztosítson az állam.

Ha a világon mindenki levágja nullába a kamatot, akkor nekünk miért ne kellene? Kiépült egy óriási carry trade a forint ellen, így könnyen lehet, hogy beerősödik a forint akkor is, ha az MNB kamatot csökkent – mondja. Szerinte a jegybanknak végtelen eszköze van arra, hogy gyengítse a forintot, ha ő lenne a jegybank, ő tudná, hogy gyengítse – jegyzi meg. A költségvetésnek is végtelen mozgástere van erre. Most jön a modern monetáris elmélet nagy áttörése – mondja.

Bab, cukor, rizs, liszt – ő ezeket venné a következő fél évben.

Címlapkép: Stiller Ákos