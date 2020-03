Te jó ég! Ez már medvepiac?

Az S&P500 tőzsdeindex a csúcsához képes több, mint 20%-ot esett, amit sokan a medve piac beköszöntésének tartanak. Ám a trendforduló, főleg egy 11 éves emelkedés után jellemzően nem egy esemény, hanem egy hosszabb folyamat. A 20%-os hüvelykujj szabály hangzatos, ám kevésbé értelmes leegyszerűsítése a mindig változó tőzsdei világnak.

Előnye, és persze hátránya is a tőzsdének, hogy mindent ezerféleképpen lehet megközelíteni. A piaci trendek értelmezésének is több módszere van, nyilván a különböző megközelítési módok eltérő fordulókat, sőt piaci irányokat is adnak, leegyszerűsítve ezért van mindig vevő és eladó.

A követőkben a hosszú távú trendeket vizsgáljuk meg a vezérhajón, az S&P500 tőzsdeindexen.

A hetes grafikonon jól látható, hogy a hosszú távú, 11 éves emelkedő trendvonal töretlen. A 200 hetes mozgóátlaggal éppen most harcol az index, utóbbi áttörése sokak számára megkérdőjelezi a hosszú távú trendet.

Ami tán a legfontosabb, és a leglogikusabb vizsgálni, hogy az emelkedő csúcsok és mélypontok sora, ami az emelkedő piacot jellemzi, megtört-e? A válasz erre esetünkben határozott nem, még egy alacsonyabb mélypontot sem sikerült eddig összehoznunk. Ezen módszer alapján az emelkedő trend a fenti árfolyamgörbén még él, és a trendkövető kereskedő, befektető ez alapján vételi pozíciót keres.

A konkrét százalékos számok helyett sok esetben több értelme van az emelkedéseket követő csökkenések összevetésének, hiszen egy irtózatos menetelés után egy korrekció, ami akár az egész menetelést ledolgozza is csak korrekciónak tekinthető, függetlenül attól, hogy százalékosan mekkora volt a zakó.

Ha valami támpontot keresünk a zuhanásban, akkor az alábbi grafikonon a 2018. decemberi mélypont, illetve az emelkedő trendvonal által képzett zóna 2450-2350 pont környékén. Ezt különben az egész 11 éves emelkedésre húzott 38,2%-os Fibonacci szint is erősíti, szóval egy erős technikai szintről beszélünk. A mostani tempót figyelembe véve akár a héten összejöhet az árfolyam és a támasz randevúja.

A trendektől függetlenül, ha valaki Warren Buffett szemléletét követve, hosszú évekbe képes gondolkodni, és nem az árfolyamot nézi, hanem az adott céget vetíti előre a jövőbe, akkor a mostani zuhanásban nem a világvégét, hanem a jó lehetőséget látja az illető.

