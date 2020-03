Döbbenten figyelik a magyar alapkezelők, mit művel a koronavírus a pénzünkkel

A friss, februári adatok egyelőre csak sejtetik, mit fogunk majd márciusban látni a befektetési alapok piacán: bár az alapok iránt még volt érdemi kereslet, a hozamok ezt a pluszt teljesen eltörölték az összvagyont tekintve. Ennél várhatóan a március csak rosszabb lesz, a piacokon pánikszerű mozgásokat látni, ilyen környezetben még a profi befektetőknek is nehéz nemhogy pénzt keresni, de legalább azt nem elveszíteni, ami van.

A BAMOSZ friss statisztikái szerint februárban már csökkent a hazai alapokban kezelt vagyon. A január végi 6530 milliárdról február végére 6481 milliárdra esett vissza a kezelt vagyon, ez közel 50 milliárdos csökkenés.

Az értékesítési számokkal nem volt gond múlt hónapban, a befektetési alapok nettó értékesítése 51 milliárdos plusszal zárt. Csakhogy a hozamok már sejtetik, milyen nagy baj is van most a piacokon: az alapok múlt hónapban közel 100 milliárd forintot vesztettek befektetéseiken, ennek köszönhetően a szektor kezelt vagyona is csökkent. A márciusi eddigi teljesítményeket látva pedig valószínűsíthető, hogy ebben a hónapban sem lesz jobb a helyzet:

Ha maradunk az értékesítési számoknál, múlt hónapban a vegyes alapok iránt volt a legnagyobb a kereslet, ebbe a kategóriába közel 25 milliárdnyi friss tőke áramlott. Népszerűek voltak még a zártkörű alapok, valamint az abszolút hozamú, kötvény és ingatlanalapoknak is sikerült némi pénzt gyűjteniük.

A legtöbb pénz múlt hónapban a tőkevédett alapokat hagyta ott, ez azonban két lejárt alap számlájára írható.

Az idei első két hónapban a legtöbb pénzt a vegyes alapok gyűjtötték 45 milliárd forinttal, őket a kötvényalapok követik 39 milliárddal, a harmadik helyen pedig az abszolút hozamú alapok vannak 20 milliárddal.

