16%-os zuhanás után 18 éves mélyponton az olaj

16%-os mínuszban is járt ma az olaj, egészen 22,6 dollárig ütötték egy hordó árát a globális járvány, recesszió és olajháború miatt aggódó befektetők. 18 éve nem volt ilyen alacsony az olajár.

4,35 dollárt, vagyis 16,1%-ot esett az észak-amerikai WTI olaj hordónkénti ára, egészen 22,6 dollárra, míg a nemzetközi benchmark, a Brent 9,4%-ot, vagyis 2,71 dollárt esett, most 26,02 dollár az árfolyam. Ez 2003 óta nem látott mélypont.

A CNBC által megkérdezett elemzők szerint különleges helyzet adódik azzal, hogy a szaúdiak és az oroszok éppen akkor készülnek a piac elárasztására, amikor visszaesik az utazás és az üzleti tevékenység a világon. Az OPEC+ kitermelési megállapodás a hónap végén áll le, ezzel az olajkitermelő országok lényegében annyi olajt termelhetnek a világon, amennyit szeretnének. A szaúdiak április végére 12,3 millió olajat akarnak kitermelni naponta, ami rekordmagas értéknek számít.

Hónapon belül mind a Brent, mind pedig a WTI 45%-os mínuszban vannak, ha nem javul a helyzet, ez a valaha volt legnagyobb hónapon belüli esés lehet az olajpiacon.

Az elemzők nem is számítanak semmi jóra: a Goldman Sachs például 20 dolláros hordónkénti átlagárra számít a második negyedév végére, az Again Capital szerint még ennél is lejjebb, 18 dollárra eshet az olaj árfolyama.

