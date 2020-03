Megszólalt a sztárbefektető: eljött a pokol a vállalkozók számára!

A puszta létezésért kell küzdenie az amerikai kkv-nak a mostani krízisben, ami akár 2-3 hónapig is elhúzódhat - véli Robert Herjavec. A „cápaakvárium-befektetőként” is ismert kiberbiztonsági vállalkozó hozzátette: nemcsak egyetért Bill Ackman portfóliómenedzserrel abban, hogy jön a pokoljárás, hanem úgy véli, az már elérkezett.

A puszta létezés forog kockán a kkv-k számára. Nap mint nap fulladnak meg cégek

– mondta a Herjavec Group vezérigazgatója a CNBC műsorán.

A legtöbb cégnek nagyon kemény döntéseket kell meghoznia, melyek szavatolják azt, hogy túléljék a holnapot. Ha a vállalat nem éli túl, nem lesz semmi, ahova vissza lehet majd hívni az alkalmazottakat. Nem lesz semmi, ahova lehet fogadni az ügyfeleket

– mondta a szakember.

Herjavec elmondta azt is, hogy a saját cégénél is már hosszú távú tervezésnek számít a következő egy hét. Úgy véli, hogy a mostani krízis akár 2-3 hónapig is elhúzódhat.

Herjavec egyszerre dicsérte a kormány reakciójának gyorsaságát, de hozzátette: nem biztos abban, hogy a mostani intézkedések segítenek a kkv-knak abban, hogy üzemképesek maradjanak. Reméli, hogy a kormány majd bérleti díjakat és adókat is elenged a kiscégeknek.

A befektetőnek egyébként rengeteg kkv-ban van befektetése, innen is kapta a „cápaakvárium-befektető” nevet.

Egy nap ennek vége lesz. A világ vissza fog térni

– zárta némi optimizmussal gondolatait a befektető.