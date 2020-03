A magyar alapkezelők felkészültek a koronavírusra – De mi lesz a pénzünkkel?

Az utóbbi hetek heves tőkepiaci mozgásai miatt a magyar befektetők között is akadt olyan, aki sok pénzt vesztett befektetési alappal, igaz, jelenleg nem lehet egyetlen olyan befektetési alapot sem nagyon kiemelni, amelyről bizton állítható, hogy biztonságban tartja a megtakarításunk: az egyik percben esnek, a másikban pedig már emelkednek a részvényindexek, és ugyanez igaz a kötvénypiaci hozamokra vagy éppen az aranyra is. A magyar alapkezelők a Portfolio-nak küldött válaszaikban kiemelik, hogy bár elkerülhetetlen némi tőkekivonás, az ügyfelek bíznak bennük és abban, hogy hatékonyan tudják kezelni a kockázatokat ilyen időkben is. Válaszaikban kitértek arra is, milyen intézkedéseket hoztak meg eddig működési oldalról a koronavírus miatt.

Hogy és hol lehet most befektetési alapot venni?

A jó hír az, hogy az alapkezelők többsége kiterjedt forgalmazói hálózattal bír, sőt, sok esetben saját online felületeiken keresztül is árulják befektetési alapjaikat, így az alapkezelőnél vagy egyéb bankoknál, brókercégeknél is megvehetőek az alapok – ezek többségénél szintén opció a online befektetési alap vásárlás, így nem kell bankfiókba bemenni. Az alábbi táblázatban összeszedtük a beérkezett válaszok alapján, hogy mely forgalmazóknál vehetőek meg az egyes alapkezelők alapjai:

Lesznek nagyobb tőkekivonások?

Alap esetben egyik alapkezelő sem ringatja magát abba az illúzióba, hogy tőkekivonás nélkül megússza ezt az időszakot, de abban a többség egyetért, hogy nagy tőkekivonások nem lesznek, sőt, vannak olyan ügyfeleik, akik éppen ebben az időszakban látnak jó beszállási pontokat.

Az Aegon Alapkezelő kérdésünkre azt válaszolta, hogy bár ez az időszak mindenkit próbára tesz, ez a rendkívüli körülmény nagyon jó lehetőséget nyújt a hosszú távú befektetéseknek. A piacok hajlamosak a szélsőséges nézőpont kialakításra és most ez a helyzet állt elő. Az a véleményük, hogy amikor a vírus hatása elmúlik, egy rendkívüli látványos gazdasági fellendülésre lehet számítani. Természetesen ezekben a napokban vannak ügyfelek, akik a további erősen volatilis időszaktól tartva visszaváltják a befektetési alapjaikat, ugyanakkor több ügyfelük jelezte már, hogy jó beszállási lehetőségnek tekinti a jelenlegi árakat, ezért befektetési alapok vásárlását tervezi.

Az Accorde Alapkezelő is arról számolt be, hogy egyelőre nem tapasztaltak nagyobb tőkekivonást az alapokból és rövid távon sem számítanak rá. Hosszabb távon az alacsony árazási szintek miatt vonzó belépési pontok adódhatnak a részvény alapok esetében.

Az Amundi Alapkezelőnél mostanáig nem tapasztaltak kiugró visszaváltásokat, talán azért sem, mert az emberek nem járnak a bankfiókokba, azonban fel vannak készülve a nagyobb likviditásigény kezelésére - írják. Az elmúlt években értékesített alapjaik többsége hosszú távú megtakarítási termék volt 3-5 éves ajánlott tartási periódussal. Jelenleg a befektetők valószínűleg a rövid távú befektetéseiket áldozzák fel inkább, ha készpénzre van szükségük. Sok befektető úgy gondolja, hogy a pandémia belátható időn belül véget ér és ezt követően viszonylag gyorsan magukra találnak a piacok.

A CIB Alapkezelő azt a választ küldte, hogy már most érzékelnek tőkekivonást az alapjaikból. Portfóliójuk elég konzervatív, nagyon magas a rövid kötvény, árfolyamvédett és tőkevédett alapok aránya a teljes kezelt vagyonon belül. A legnagyobb alapjuk, a Start Tőkevédett Alap például az elmúlt két hét heves piaci mozgásai közepette is pozitív teljesítményt nyújtott, 30 napos tartás esetén tőkevédett, az elmúlt 3 évben egyetlen egy napon sem csökkent az árfolyama, ennek ellenére történnek benne visszaváltások, amit az általános hangulatnak tulajdonítanak, és semmi köze az alap tényleges teljesítményéhez.

A Diófa Alapkezelő szerint elkerülhetetlen a tőkekivonás egy ilyen mértékű piaci leolvadásnál a nagy kockázatvállalású részvényalapoknál. A kisbefektetők pánikolnak egy 10% feletti esésnél és inkább kivonják a pénzüket, a nagyobb befektetők pedig portfólióátrendezésen gondolkoznak. Az ingatlanalapoknál más a helyzet, azokra a tőkepiaci turbulenciák kevésbé hatnak, így azoknál nem számítunk jelentős kiáramlásra, nem is indokolt – írják.

A Generali Alapkezelő várakozásai szerint a vírus jelentette fenyegetések a második félévben enyhülhetnek, míg a beinduló gazdasági élénkítés támogató környezetet teremthet a kockázatos eszközöknek a vírus jelentette pánik elmúlta után is.

A Hold Alapkezelő arról tájékoztatott, hogy drasztikus vagyonkivonás nem volt, de tőkekivonások folyamatosan történnek.

arról tájékoztatott, hogy drasztikus vagyonkivonás nem volt, de tőkekivonások folyamatosan történnek. A Raiffeisen Alapkezelőnél nem számítanak nagyobb tőkekivonásra. Az alapkezelő alapjainak döntő része aktívan menedzselt alap, szigorú kockázatkezeléssel, ahol az alapkezelő szakemberei a portfóliók kockázati kitettségét a mindenkori piaci kilátások függvényében folyamatosan alakítják. Így ezen alapok esetében a befektetési jegy tulajdonosok helyett az alapkezelő elvégzi az egyes eszközosztályok közötti ilyenkor szükségessé váló átsúlyozásokat – írják.

Meddig tarthat ez az állapot?

Az Aegonnál úgy látják, hogy ahogy egyre több országban elérjük a járvány tetőzését, úgy lesz a piac számára láthatóbb, milyen lefutással kell számolni világszerte, ami a volatilitás csökkenését okozhatja. Egyértelműnek tűnik az is, hogy a jegybankok és a kormányok is készek jelentős lépéseket tenni. Ezek az intézkedések is segíteni fognak, de csak amikor a járvány terjedésével kapcsolatban jobb híreket hallunk. A gazdasági szereplők a kínai példából kiindulva a korlátozó intézkedések meghozatalától számítva 2 hónapos lefutási idővel számolnak – írják.

A Dialóg Alapkezelő arról tájékoztatta a Portfolio-t, hogy alapjaiknál nem észlelnek tőkekivonásokat a koronavírus okozta piaci pánik miatt, ugyanakkor a járvány lefutására szerintük két hónap múlva kerülhet leghamarabb sor.

A Diófa szerint a vírus lefutására nagyon sok elemzés és modell készült, de ezek mind olyan feltételezéseken alapulnak, amit ma még nagyon nehéz tisztán látni.

Az OTP Alapkezelő arra hívta fel a figyelmet, hogy egyelőre nincsenek mértékadó becslések azzal kapcsolatosan, hogy meddig tarthat a koronavírus okozta rendkívüli helyzet a tőkepiacokon. Természetesen számítunk tőkekivonásra, ennek mértéke viszont attól függ, mennyire húzódik el a krízis, illetve milyen mértékű lesz az árfolyamok további esése – írják.

A Raiffeisen szerint az Ázsiában tapasztaltak alapján a járvány terjedésének lassítását szolgáló kormányzati intézkedések várhatóan még hetekig érvényben lehetnek.

Több alapkezelőnél is változik a munkavégzés, az ügyfélfogadás és tájékoztatás

Az Aegonnál az ügyfelek és munkatársak egészségének védelmében a személyes ügyfélszolgálatok működését 2020. március 18-tól bizonytalan ideig szüneteltetik. Ebben az időszakban az online felületükön, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül állnak az ügyfeleik rendelkezésére. A dolgozók jelenleg otthoni munkavégzéssel látják el napi feladataikat, csupán a fizikai küldemények átvételéhez tart fenn ügyeletet a cég.

Az alapkezelő emellett kitér arra is, hogy az Aegonon belül megalakult egy globális válságkezelési csapat, ami folyamatosan vizsgálja a helyzetet. Mivel jelenleg a dolgozók otthoni munkavégzéssel látják el napi feladataikat, így ehhez a működési modellhez nyújtanak támogatást.

Az Accorde alapok vezető forgalmazójánál 2020. március 20-tól megváltozott nyitvatartási rend lép életbe. Az ügyfélszolgálaton az ügyfélfogadási idő átmenetileg 15:00 óráig tart. A háttérfolyamatokat érintő munkaterületeken dolgozó kollégák többsége immár harmadik hete élesben alkalmazza az otthonaikba kitelepített munkaállomásokat, munkafolyamataik zökkenőmentesen zajlanak a megváltozott környezetben is.

Ügyfeleik és kollégáik biztonsága érdekében a személyes ügyféltalálkozók számát egy időre lecsökkentették a feltétlenül szükséges szintre. Ezen felül követik az országos tisztifőorvos ajánlásait, utasításait, mint naponta többszöri fertőtlenítés, takarítások számának megnövelése; nagy létszámú meetingek elhalasztása, elektronikus csatornák előnyben részesítése; hivatalos és magánutazásokat követően a kollégák esetén 2 hetes otthon tartózkodás; kollégák étkezésének biztosítása a nyilvános helyek elkerülése érdekében (ételrendelés).

Az alapkezelő válaszában kitért arra is, hogy felkészültek az extrém körülményekre is, operációjuk akár országos karantén esetén is teljes mértékben működőképes maradna. Minden esetre az ügyfeleiket/partnereiket folyamatosan tájékoztatják a koronavírus miatt kialakult helyzetről megszokott kommunikációs csatornáikon keresztül: vállalati oldal, hírlevél, ügyfélportál, ügyfélszolgálat.

Az Amundinál jelenleg a stáb egy része az irodában, a másik része otthonról dolgozik. 8:30-tól 17:30-ig elérhetőek, de ha szükséges, akár tovább is. Felkészültek a különböző lehetséges forgatókönyvekre, akár az általános karantén elrendelése esetén is zavartalanul tudják folytatni a munkát, mind technológiai, mind humán erőforrás szempontból. Frissítették az üzletfolytonossági tervüket a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva.

Válaszukban kitérnek arra is, hogy weboldalukon publikáltak egy tájékoztató anyagot, amely összefoglalja, hogy a csoport és a helyi leányvállalatok milyen lépéseket tettek, illetve készítettek elő. Szintén elindították azoknak a céges elemzéseknek a megjelentetését a weboldalon, amelyek igyekszenek segíteni a befektetőket a piaci helyzet és a kilátások követésében.

A CIB-nél azt írták, minden ügyfelük elérheti valamilyen online csatornán a befektetéseit, vásárolhat és visszaválthat, igénybe veheti a telefonos ügyfélszolgálatot, és bankfiókjaik is üzemelnek. A CIB Alapkezelő minden munkatársa tud home office-ban dolgozni, rendelkeznek az ehhez szükséges infrastruktúrával.

Emellett teljes felsővezetői felhatalmazással felállítottak egy csapatot, mely azért felel, hogy a bank készen álljon minden lehetséges szcenárió kezelésére a munkavállalók és az ügyfelek maximális egészségvédelme, illetve az üzletmenet-folytonosság biztosítása érdekében.

A Dialógnál azt írták, mindent megtesznek a kollégák biztonsága érdekében, ezt szolgálja a home office lehetősége, illetve a külföldön járt kollégák számára két hét otthoni karantént rendelnek el. A cél, hogy a maximális biztonság mellett is biztosítva legyen a folyamatos munkamenet.

A Diófánál a munkatársak 90%-a otthoni munkavégzésben látja el a feladatait. Minimalizálták azok számát, akiknek az irodában kell lenni. Az irodai munkavégzéshez minden olyan körülményt biztosítanak, ami egészségük megőrzését segíti. Ügyfeleikkel is korlátozták a személyes kapcsolattartás lehetőségeit. Ezeket a találkozókat online vagy telefonos platformokra terelik át. Kitérnek arra is, hogy mindenben az Operatív Törzs iránymutatásait követik. Irodaházuk parkolójába minden munkatársuk parkolhat, akinek be kell mennie, hogy ezzel is csökkentsék a tömegközlekedési eszközök használatát. Az ügyfelekkel folyamatos a kapcsolattartás, hivatalos call treet hoztak létre, több tájékoztató levelet is kiküldtek már, de gyakori a telefonos tájékoztatás.

A Generalinál valamennyi munkatárs home office-ban dolgozik, biztosítják számukra az otthoni munkavégzés lehetőségét, a megelőzés érdekében pedig fertőtlenítési és védekezési rendelkezéseket vezettek be.

A Hold Alapkezelő kitért arra, hogy online mindent el tud intézni az ügyfél, nincs szükség személyes jelenlétre, de amennyiben mégis, az ügyfélszolgálat irodájuk nyitva tartása nem változott, 9-17 óráig állunk ügyfeleik rendelkezésére. Elárulták azt is, hogy teljeskörűen végzik a Hold minden tevékenységét. 2020. március 16. hétfőtől kollégáik a kötelező minimumot jelentő néhány fő kivételével, otthonról folytatják munkájukatA változásból ügyfeleik csak annyit érzékelnek, hogy elsősorban a telefonos, illetve az online kapcsolattartást részesítik előnyben, de amennyiben ragaszkodnának a személyes konzultációhoz, arra is van mód. Természetesen a recepció, az ügyfélszolgálat és más, személyes jelenléthez kötött munkák folytatódnak az irodában, fokozottan ügyelve a higiéniára - írják.

Az OTP Alapkezelő informatikai rendszerei felkészültek az üzletmenet folytonosság biztosítására – írják. A vírus terjedésének megállítása érdekében a dolgozók kisebb része tartózkodik az alapkezelő irodájában, a munkatársak nagyobb része távmunkában látja el faladatait. Egyúttal folyamatos a belső munkaszervezés, az eljárási rendek és jogosultságok adaptálása a rendkívüli helyzethez.

Országos karantén esetén az alapkezelő részéről biztosított a működés, valamennyi munkatársuk rendelkezik a szakterületéhez kapcsolódó rendszerekhez távoli eléréssel. Amennyiben a kereskedési partnerek illetve a letétkezelők és a forgalmazók is biztosítják saját üzletmenetük folytonosságát, a rendkívüli helyzethez igazítják eljárási rendjeiket, úgy az alapkezelésben nem lesz fennakadás.

A Raiffeisen Alapkezelő kérdésünkre azt válaszolta, ügyfeleikkel való személyes kapcsolattartás anyavállalatuk, a Raiffeisen Bank Zrt. fiókhálózatán keresztül történik, ezek nyitvatartási rendjében jelenleg nincs változás. Ügyfeleiket azonban arra kérik, hogy csak valóban indokolt esetben keressék fel személyesen a bankfiókokat, használják inkább a bank elektronikus ügyintézési lehetőségeit, illetve telefonos ügyfélszolgálatát.

A hazai Raiffeisen csoport vállalatai egységesen hoztak intézkedéseket a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében. A Raiffeisen csoport már több héttel ezelőtt megkezdte az aktív védekezést. Néhány példa ezek közül: fokozott higiéniás feltételek biztosítása, az egészségvédelmi eszközök kihelyezése, a fióki forgalom elektronikus csatornákra történő terelése. Mind a Raiffeisen csoport, mind a pénzügyi szektor egyéb szereplői mindent megtesznek azért, hogy a banki szolgáltatások továbbra is zavartalanul működjenek – tájékoztatták a Portfolio-t.

Az alapkezelő az elmúlt hetekben felkészült arra, hogy működését távmunkában is teljeskörűen biztosítani tudja. Portfóliómenedzsereik és a vagyonkezelésben kulcsszerepet betöltő és ezáltal nélkülözhetetlen kollégáik távolról, azaz az otthonuk nyújtotta biztonságból is képesek feladataik ellátására.

