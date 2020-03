Történetének leggyengébb hetén van túl a szuperállampapír

Múlt héten 30 milliárd forint alá csökkent a szuperállampapír heti jegyzésének mennyisége, ilyen alacsony összeget még sosem produkált a MÁP+ iránti kereslet. A csökkenés egyértelműen összefüggésben lehet a koronavírus magyarországi terjedésével, és ennek kapcsán a kincstári értékesítési pontok átmeneti bezárásával.

Az ÁKK friss statisztikái szerint a múlt héten összesen 29,9 milliárd forint értékben jegyeztek a magyarok a szuperállampapírból ami új negatív rekord a papír történetében.

A gyenge heti jegyzés nyilvánvalóan összefüggésben áll a koronavírus egyre gyorsabb terjedésével Magyarországon is, azok, akik eddig személyesen mentek állampapírt jegyezni, valószínűleg most kevésbé mozdulnak ki, továbbá bizonyára egyéb pénzügyi szempontokat figyelembe véve most más termékek (pl. élelmiszerek) vásárlása kapott prioritást.

Nehezíti az értékesítést az is, hogy az államkincstári értékesítési pontok nyitvatartását felfüggesztették, emellett a forgalmazásban szintén résztvevő bankok is inkább arra kérik ügyfeleiket, hogy ha nem muszáj, ne menjenek be a bankfiókokba, próbálják dolgaikat online intézni. Az állampapír-vásárlási lehetőségekről korábban itt írtunk:

Természetesen az online állampapír-vásárlás továbbra is működik, a kincstárnál és a forgalmazóknál online is elérhetőek az állampapírok. Kérdés, mennyire lesz tartós ez a visszaesés a MÁP+ jegyzésében, ha az lesz, akkor a kincstári értékesítési pontok átmeneti bezárása arra is enged következtetni, hogy sokan lehetnek azok, akik eddig személyesen vettek állampapírt. A személyes és online vásárlás megoszlásáról már korábban feltettük kérdéseinket a kincstárnak, de azóta sem kaptunk rá választ.