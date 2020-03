Talán sikerült végre megfogni a magyar alapok mélyrepülését

Több száz magyar befektetési alap váltott át valóságos mélyrepülésbe az elmúlt hetekben, de most úgy tűnik, talán sikerült megfogni az esést. A nagy ütést elszenvedő Supra még emelkedni is tudott egy kicsit és a piac egyre kisebb hányada van mínuszban. Rossz hír viszont a befektetőknek, hogy az összes magyar alapsorozat több mint negyede 20% feletti veszteséget produkál már az év eleje óta, szélsőséges esetben akár 50-60%-os veszteséget is szenvedhettünk.

Úgy tűnik, talán sikerült a nagyobb eséseket megfogni a világ tőzsdéin százmilliárdos, ezermilliárdos fiskális és monetáris stimulus-csomagokkal, az elmúlt napokban szolidabb emelkedéseket tapasztalhattunk a tőkepiacokon és az olajpiacon is. Bár a magyar alapok számottevő része hatalmasat esett az elmúlt hetekben, talán most a legjobban megtépázott alapok jelentős részénél is sikerült – legalábbis átmenetileg -, elkerülni a további veszteségeket.

A BAMOSZ-on legfrissebb elérhető, március 23-ai adatok szerint az értelmezhető idei árfolyammal rendelkező, 646 hazai alap-sorozat közül már „csak” 554 van mínuszban, ami a teljes piac 85%-a. 171 sorozatnál jelentkezik viszont 20% feletti mínusz, ami a piac 26,5%-át fedi le.

A legfrissebb elérhető, hétfői adatok szerint a piaci zűrzavar eddig az Axiom Aplus devizaopciókkal kereskedő alapot viselte meg a legjobban: a portfólió 67,74%-ot adott le az értékéből az év eleje óta, ami jó hírként is értelmezhető, hiszen a múlt héten még 76%-os mínuszban is állt az alap. Ezen kívül a leggyengébben teljesítő alapok a közép-európai, illetve a latin-amerikai, görög és orosz piacokon fektetnek be; ezek a portfóliók 40-50%-os mínuszokat szenvedtek el az év eleje óta.

Érdemes egy szót ejteni a legnagyobb abszolút hozamú alapról, az OTP Supráról is; az alap a múlt héten még 38% fölötti mínuszban is járt, most már „csak” 36,45% a veszteség az év eleje óta.

A BAMOSZ adatai szerint az idei év eddigi legjobb hozamait a CIB származtatott befektetési alapja érték el, viszont ezek fix futamidejű, felső hozamkorláttal rendelkező alapok, melyeknek árfolyam-elszámolása is speciális. Ezektől az alapoktól, illetve az intézményi és külföldi devizás alapoktól most eltekintünk és csak a nyilvános, nyíltvégű, forintos lakossági alapokat hasonlítottuk össze. A BAMOSZ adatai alapján egyébként a CIB-es alapok közül az 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap teljesített a legjobban a csoportból 95%-os hozamával.

Annyira jelentősek már a mínuszok, hogy az idei év eddig legrosszabbul teljesítő alapok nagy részének már a 3-5 éves hozamadatain is meglátszik a mostani összeomlás. A Dialóg Expander 5 éves átlaghozama például már -10% alá csúszott, de egyelőre enyhén mínuszos lett például az elmúlt években +10%-os éves átlagteljesítmény körül szárnyaló OTP Supra hozama is. Historikus adatokat szemlélve az orosz és hazai részvényalapok tartják eddig a frontot egyedül a legrosszabbul teljesítők közül.

Már a legnagyobb alapok sem bizonyulnak teljesen ütésállónak: tízből négy alap hozama mínuszba fordult az idei évre nézve a legnagyobbak közül, a legjobb hozama a toplistán viszont még mindig az ingatlanalapoknak van az év eleje óta. 3-5 éves időtávon a Suprát, az OTP Optimát és az MKB Egyensúlyt kivéve egyébként az összes alap pluszban van a legnagyobb alapok közül.

Nem minden alapot vernek persze szét a piaci események: több olyan alap is akadt, amely komolyabb hozamot tudott elérni a turbulenciában. Az év eleje óta az OTP nyersanyagalapja, a Föld Kincsei közel 36%-os pluszban van, de szépen teljesít a szintén OTP-s Sigma is, 24%-os hozamával. Toplistás több abszolút hozamú-, kötvény- és ingatlanalap is.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. A most nagyot eső alapok többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak.