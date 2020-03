Fontos levelet küldött az MNB: az ügyfélpénzek védelmére kéri a biztosítókat és nyugdíjpénztárakat

Vezetői körlevelekben jelezte elvárásait a biztosítók és pénztárak számára a koronavírussal kapcsolatos kockázatok mérséklése érdekében az MNB. Erős monitoring szükséges egyebek közt a járvány kapcsán ingatagabbá váló befektetéseknél, az esetleges pénzkiáramlásoknál, illetve az üzletmenet fenntartása kapcsán. A biztosítóknak célszerű a lakáshitelek törlesztését átvállaló hitelfedezeti termékeket kínálni az esetleg nehezebb helyzetbe kerülő ügyfélkör segítése érdekében – írja a jegybank friss közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetői körlevelekben fogalmazta meg a magyarországi biztosítók és pénztárak számára a koronavírusos helyzet kapcsán elvárt kockázatmérséklő teendőket. Az alapvető cél (a szerződők és saját munkatársak egészségének megóvása mellett) az ügyfelek, tagok vagyonának megóvása és a folyamatos üzletmenet biztosítása.

Az intézményeknek - a napi működés fenntartásán túl – a jegybank elvárása szerint szükség esetén aktualizálniuk kell üzletmenet-folytonossági terveiket. Kiemelten kell monitorozniuk a vírus hatására volatilisabbá váló befektetett eszközeiket, s az esetleges jelentősebb pénzkiáramlást vagy bevételkimaradást (visszavásárlásokat, díjmentesítéseket, törléseket, /tag/díjnemfizetést, egyéni nyugdíjszámláról pénzkivételt). Kedvezőtlen folyamatok esetén haladéktalanul tájékoztatniuk kell az MNB-t. Ugyancsak jelezni kell a jegybanknak, ha a működést veszélyeztető vagy az ügyfelek széles körét érintő kockázat merül fel, vagy ha valamely kihelyezett/kiszervezett partnerük kerülne kritikus helyzetbe.

Részvény- és hitel (kötvény) befektetéseik kapcsán a piaci szereplőknek kiemelten kell figyelniük az azokkal kapcsolatos iparági, földrajzi, gazdasági függőségi, tulajdonosi vagy egyéb kockázatokra. Ilyenek lehetnek a vírus által erősen fertőzött régiós értékpapírok, az e területek kapcsán érintett beszállítói, termelési, ellátási láncok vállalatai, az idegenforgalmi, vendéglátási, szállítmányozási, logisztikai cégek vagy bármilyen egyéb vállalat, amelyik most nem tud működni. A biztosítóknak emellett fokozottan kell ügyelniük a kezesi biztosításaikhoz kötődő megnövekedhető fizetésképtelenségi kockázatokra, s át kell tekinteniük saját viszontbiztosítási szerződéseik védelmi megfelelőségét is.

MNB-elvárás, hogy a piaci szereplők kommunikációjukban folyamatosan jelezzék: az életbiztosítási, pénztári befektetések hosszú távú megtakarítások, amelyeknél az átmeneti befektetési veszteségeket a következő évek pozitív eredményei ellensúlyozzák. Az idő előtti pénzkivétel viszont a veszteség realizálását jelenti.

A jegybank javasolja, hogy a biztosítók - a bankokkal együttműködve - kínáljanak olyan, a lakáshitelekhez kötődő hitelfedezeti biztosításokat, amelyek rövid (pl. 1-2 hónapos) várakozási idő után akár egy évre is átvállalja a törlesztőrészletek fizetését az esetlegesen nehéz helyzetbe került ügyfelek helyett.

Kommunikációs eszközökkel célszerű emellett az elektronikus, telefonos csatornák felé terelni a biztosítási, pénztári ügyfeleket. Az egyszerűsített pénzmosási ügyfél-átvilágítás pl. előzetesen auditált elektronikus eszközök segítségével is megtörténhet, illetve a szükséges okiratmásolatok, nyilatkozatokat postán is beküldhetik az ügyfelek. (Egy rendkívüli kormányrendelet szerint egyébként a március 12. után lejárt hivatalos okmányok a vészhelyzet megszüntetése után 15 napig elfogadhatók.) Ha elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, magas szintű higiéniás védelmet biztosítandó az ügyfeleknek és biztosítók, pénztárak munkatársainak is.

Címlapkép: Getty Images