Rekord összegek menekültek készpénzbe egy hét alatt

Rekord összegeket menekítettek kötvényekből készpénzbe a befektetők az elmúlt egy héten a koronavírus okozta piaci turbulencia miatt – írja a Bank of America adataira hivatkozva a Reuters.

A Bank of America adatai szerint 234,6 milliárd dollárt menekítettek a befektetők pénzpiaci, tehát a leglikvidebb alapokba ez elmúlt héten, és ugyancsak rekord összeg, 109 milliárd dollár hagyta ott a kötvényalapokat.

Az elmúlt két hétben ezzel a kötvényalapokból összesen 218 milliárd dollár távozott, ami szintén rekord ilyen időtávon.

A Bank of America emellett azt is közölte, hogy a Bull & Bear indikátora a nullás szintet érte el, ami azt jelenti, hogy teljesen medvepiaci hangulat uralkodik, ez pedig nagy felívelési potenciált is jelenthet, amennyiben a Fed és az amerikai kormány gazdaságösztönző tervei sikeresnek bizonyulnak.

