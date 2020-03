Megcsillant a befektetők reménysugara: visszapattantak a magyar alapok

Március elején egyszerre verte szét a piacokat a koronavírus-pánik és az olajárak összeomlása, ami a magyar alapok többségének teljesítményére is kihatott, nagyon sok befektető nézhette végig, ahogy portfóliója pár nap alatt 20-30%-ot értékelődik le. Szerencsére a hangulat múlt heti javulását sok vagyonkezelő az előnyére tudta fordítani és szép lassan elkezdett emelkedni a nagyobb leértékelődést elszenvedő alapok jelentős része.

Úgy tűnik, talán sikerült a nagyobb eséseket megfogni a világ tőzsdéin százmilliárdos, ezermilliárdos fiskális és monetáris stimulus-csomagokkal, a múlt héten szolidabb emelkedéseket tapasztalhattunk a tőkepiacokon és az olajpiacon is.

Éven belüli mélypontjához képest

a Dow Jones 16,4%-ot,

a DAX 14,1%-ot,

a BUX pedig 8,72%-ot emelkedett a pénteki zárásig.

Bár az év eleje óta még mindig jelentős mínuszban vannak a tőzsdék és sok magyar befektetési alap is, számos portfóliómenedzser tudta előnyére fordítani a visszapattanást. A BAMOSZ-on elérhető legfrissebb, csütörtöki adatok szerint már „csak” 111 alap-sorozat van 20% fölötti mínuszban az értelmezhető idei hozamadattal rendelkező, 653 alap-sorozat közül, ami a piac 17%-a. Múlt hétfőn még a piac 26,5%-a mutatott 20% fölötti veszteséget.

A legnagyobb mínuszt elszenvedő alapok is többnyire mérsékelni tudták veszteségeiket, az Axiom Aplus például már „csak” 67% mínuszban van az év eleje óta, míg múlt hétfőn ez az érték 67,7% volt. A Dialóg Expander vesztesége 42,95%-ra mérséklődött a múlt hétfői, 50,6%-ról, az Accorde Spartan pedig mínusz 37%-ra pattant vissza a múlt hétfői 43,85%-ról.

Fontos az OTP Supráról is egy külön szót ejteni, hiszen a legnagyobb abszolút hozamú befektetési alap Magyarországon és a piaci pánik közepette majdnem 39%-os mínuszban is járt az év elejéhez képest. A portfólió már „csak” 33,85%-os mínuszban van az év eleje óta múlt csütörtöki adatok szerint, ami azt jelenti, hogy az alapkezelő nemcsak megfogta az esést, hanem el is kezdte visszatermelni a hozamok egy részét.

Az alap esése miatt egyébként körülbelül 6,3 milliárd forintot vontak ki a befektetők a Suprából az elmúlt három héten, ami nem volt túl bölcs döntés, hiszen az elméleti veszteséget gyakorlatilag is elszenvedték azok, akik a rövidtávú piaci folyamatok miatt kivonták a pénzt egy hosszú távú befektetési stratégiát követő alapból.

A 10 legnagyobb hazai alap közül négy van eddig mínuszban az év eleje óta, kettő esetén ráadásul alig haladja meg az idei veszteség az 1%-ot. Mivel többnyire rövid kötvény és ingatlanközpontú stratégiát követnek a legnagyobb alapok, ezért a tőzsdei összeomlás közepette többnyire piacsemlegesen tudnak működni.

Nem minden alapot vernek persze szét a piaci események: több olyan alap is akadt, amely komolyabb hozamot tudott elérni a turbulenciában. Az év eleje óta az OTP nyersanyagalapja, a Föld Kincsei áll a legnagyobb pluszban: az alap idei hozama megközelíti a 31%-ot. Jól ment a szintén OTP-s Sigma is, amely már több mint 26%-os pluszban van az év eleje óta, illetve a HOLD HTM is, 18%-os hozamával. Ilyen turbulenciában egyébként már az is nagy szó, ha egy aktívan kezelt alap egyáltalán meg tudja védeni az ügyfeleket a vagyonvesztéstől.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. Az idei év legnagyobbat eső alapjai többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak.

Címlapkép: Shutterstock