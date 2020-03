Diófa: több ezer milliárd dolláros mentőcsomagok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hetekben a koronavírus okozta megbetegedések és a fertőzés terjedésének megállítására hozott intézkedések gazdasági hatásainak mérséklésére a kormányzatok túlzás nélkül gigantikus, a 2008-as válság idején meghozott segélyakciók többszörösét meghaladó mentőcsomagokat jelentettek be. Csak az USA-ban egy 2 ezer milliárd összegű költségvetési csomagot hagytak jóvá a lakosság és a vállalati szféra terheinek enyhítésére, de közelebbi példával élve Németország is egy 750 milliárd eurós költségvetési segélycsomaggal készül. Ezen felül a világ különböző országai által bejelentett „kisebb” gazdaságélénkítő lépések nagysága is összességében már több 100 milliárd dollárra tehető.

A monetáris politikai intézkedések volumene is hasonló nagyságrendű, csak a legnagyobb jegybankok – FED, EKB és BOJ - által bejelentett kötvényvásárlások mértéke is több ezer milliárd dollárnak megfelelő összegre tehető. A piaci likviditás fenntartása érdekében a legtöbb jegybank drasztikusan csökkentette a kamatlábat, mérsékelték a refinanszírozási költségeket, enyhítettek a banki megfelelőségi szabályokon és széleskörű kötvényvásárlási programot hirdettek. A lakosság és a kis- és középvállalati szféra likviditási helyzetének megtámogatása érdekében a legtöbb országban hitelfizetési moratóriumot rendeltek el.

A világgazdaságot egyszerre sújtja egy kereslet-kínálati sokk, aminek nem gazdasági természetű okai vannak, viszont a negatív gazdasági hatások enyhítésére volumenében és szerkezetében is adekvát jegybanki és kormányzati intézkedéseket léptettek életbe. A legsúlyosabban érintett ágazatok leállása – turizmus, vendéglátás, légiközlekedés, szállodaipar – valószínűleg jelentős munkanélküliséget eredményez, de a tovagyűrűző hatások mérséklésében az eddig meghozott globális intézkedéseknek fontos szerepe lehet. A soron következő makrogazdasági jelentésekből képet kaphatunk az előzetes hatásokról, de egyre valószínűbb, hogy világgazdaság egy-két negyedévig recesszióba kerülhet. Az, hogy a globális gazdaság milyen gyorsan térhet vissza korábbi működéséhez a járvány időbeli kifutásának valamint a karanténállapot fenntartásának függvénye, ennek elhúzódása tovább ronthatja a lakosság és a vállalati szféra jövedelemtermelő képességét, likviditási helyzetét, de súlyosbíthatja a költségvetési és államháztartási problémákat is. A megváltozó fogyasztói magatartások „normalizálódása” is hosszabb folyamatot igényelhet.

A részvénypiacok a február közepén elért csúcspontoktól 30-40 százalékkal estek, amiben a gyorsan romló világgazdasági jövőkép mellett az elmúlt években kifeszítetté vált pozícióknak és „margin” befektetések kényszerlikvidálásának is jelentős szerepe lehetett. A több ezer milliárd dollárt is elérő mentőcsomagok bejelentésének hatására a piacok lokális csúcsra emelkedtek, majd ismét gyengülés kezdődött.

A megemelkedett volatilitásban könnyen képződnek felfelé körök, amelyek átmeneti lokális csúcsok kialakulásához vezethetnek, kiváló „trading” lehetőséget kínálva a spekulatív befektetőknek. A kockázatosabb portfólióbefektetésekkel viszont egyelőre célszerű kivárni.

Portfóliónkban a korábbi döntésünkkel összhangban tartjuk az allokációt, minimálisra csökkentettük a részvénykitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.