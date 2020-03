Luxusjachtos karanténjáról posztolt a milliárdos, nem kellett volna

A 77 éves milliárdos üzletember, David Geffen a Grenadine-szigetek környékéről posztolt az Instagramon, hogy ő luxusjachtján vészeli át a koronavírusos időszakot önkaranténban, és nagyon reméli, hogy mindenki más is jól van. El lehet képzelni, milyen kommentáradatot indított el a poszt.

Jól mutatja, milyen hatalmas vagyoni különbségek vannak szegények és gazdagok között, hogy David Geffen milliárdos üzletember szuperjachtján vészeli át a koronavírusos időszakot festői környezetben. Mindezt szerette volna Instagram-követőivel is megosztani, a luxust mutató képhez hozzátette azt is, reméli, hogy mindenki más is biztonságban van.

Kisebb fajta kommentcunamit indított el ezzel, a követői nagy része szépen szólva is bírálta a posztért, azóta az üzletember fiókját privátra állította át. De a posztot azért sikerült megmenteni:

A The Rising Sun nevű luxusjachton van többek között edzőterem, mozi és borpince is, eredetileg az Oracle alapítójának, Larry Ellison megrendelésére építették. A Superyacht Times írása szerint ugyanakkor csak addig tűnik egy ilyen jacht álommenedéknek, amíg fel nem üti fejét a vírus a fedélzeten, mert ha ez megtörténik, akkor valóságos rémálommá válhat. Az elmúlt hetekben több olyan hajó is volt, amelyet nem engedtek kikötni a koronavírus fedélzeten való megjelenése miatt.

