Hoppá: új eszközt ad a magyar alapok kezébe az MNB!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mai napon azt a döntést hozta, hogy a nemzetgazdaság működése szempontjából kiemelten fontos piacok támogatása érdekében lehetővé teszi a hazai nyílt végű, nyilvános befektetési alapok részvételét a jegybank új, hosszabb futamidejű fedezett hiteltenderein - derül ki a jegybank közleményéből.

A Monetáris Tanács 2020. március 24-i döntésével összhangban, a Magyar Nemzeti Bank a mai napon azt a döntést hozta, hogy lehetővé teszi, hogy a hazai nyílt végű, nyilvános befektetési alapok részt vegyenek a jegybank hosszabb futamidejű fedezett hiteltenderein. A döntés célja a nemzetgazdaság működése szempontjából kiemelten fontos piacok, ideértve az állampapírpiac és az ingatlanpiacok támogatása, stabilitásának biztosítása.

Mindezzel összhangban az MNB kezdeményezi a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet módosítását a befektetési alapok hitelfelvételének feltételei vonatkozásában.

A befektetési alapok a jegybanki tendereken a 3, 6 és 12 hónapos futamidőket vehetik igénybe, a hitelt lejárat előtt bármikor visszafizethetik.

A banki partnerkörhöz hasonlóan a befektetési alapok is csak megfelelő fedezet biztosítása mellett vehetik igénybe a hiteleszközt. A befektetési alapok közvetlenül, illetve közvetetten, azaz partnerköri hitelintézet közvetítésével is részt vehetnek a rendszeresen meghirdetésre kerülő hiteltendereken.

Az MNB a héten megkezdi az egyeztetéseket a befektetési alapokkal és a partnerköri hitelintézetekkel a befektetési alapok hiteltendereken való közvetlen és közvetett részvételének technikai feltételeiről.

Erős fegyver lenne ez a döntés az MNB kezében ahhoz, hogy lejjebb szoríthassa a magyar állampapír-piaci hozamokat, amennyiben az 5 éves lejáratra is lehetővé tenné a részvételt a befektetési alapoknak. Mivel azonban a mostani döntése az MNB-nek csupán a 3, 6 és 12 hónapos futamidejű tendereket tette elérhetővé, ezért elsősorban a kényszerlikvidálás mérséklését és a derivatív ügyletek fedezetének megteremtését támogathatja.



Ugyanakkor lehet ezt egy első lépésként is értékelni, ha nem javul a helyzet az állampapír-piacon, könnyen lehet, hogy a magyar alapok a 3 és 5 éves tenderekre is belépést nyernek.



