2019 leglátogatottabb nemzetközi múzeumai és kiállításai

A The Art Newspaper kiadta a szokásos, az előző évi nemzetközi múzeumi látogatószámokat elemző, és azok alapján rangsorokat felállító riportját. A valamilyen formában több mint két évtizede megjelenő riport jelenlegi kiadásában több múzeum nem szerepel (például ázsiai és olasz kiállítóhelyek), mivel azok a járványhelyzetre való tekintettel zárva voltak a kutatás idejében.

A leglátogatottabb nemzetközi múzeumok

A világ leglátogatottabb múzeuma a várakozásoknak megfelelően 2019-ben is a párizsi Louvre volt. 9,6 millióan keresték fel, ami viszont 600 ezerrel kevesebb, mint az eddigi rekordtartó 2018-as év. A városszerte zajló tüntetések minden bizonnyal szerepet játszottak Párizs öt legnépszerűbb múzeuma látogatottságának visszaesésében, kivéve a második leglátogatottabb Musée d’Orsay-t, ahová tavaly majdnem 3,7 millióan tértek be, ez 11%-os emelkedés az előző évhez képest. A Louvre-t a pekingi National Museum of China követi, amely a maga 7,4 millió látogatójával tartja a második helyét. A Vatikáni Múzeumok először foglalja el a harmadik pozíciót. A Metropolitan Museum of Arttal cserélt helyet, amely 2018-ban kiemelkedően sikeres évet zárt, jórészt a blockbuster Heavenly Bodies kiállításnak köszönhetően, amelynek naponta majdnem 11 ezer látogatója volt. A British Museum visszavette vezető szerepét a Tate Moderntől az Egyesült Királyság múzeumai között, legnépszerűbb kiállítása tavaly a Manga volt. A Tate Modern és a Tate Britain is rekordszámú látogatóval zárta a tavalyi évet. A tavalyi 35 napos kormányzati leállás Washingtonban negatívan hatott az állami fenntartású múzeumok látogatottsági adataira is. A közös épületen osztozó Smithsonian American Art Museum és a National Portrait Gallery összesen 604 ezerrel kevesebb látogatót fogadott tavaly.

A világ Top10 leglátogatottabb múzeuma 2019-ben. A The Artnewspaper gyűjtése.

­*A MET számaiban a Met Breuer látogatói adatai nem szerepelnek, a Met Cloisters adatai viszont igen.

A leglátogatottabb kiállítások

A The Art Newspaper a kiállításokat a napi átlagos látogatószám szerint rangsorolja. Az újság a felmérését áttekintve kijelentette, hogy most már hivatalosan is a kínai származású Ai Weiwei a világ legnépszerűbb művésze. Az alkotó utazókiállítása a leglátogatottabb, egyetlen művésznek szentelt tárlat volt tavaly. A Centro Cultural Banco do Brasilba (CCBB) érkező kiállításra naponta átlagosan 9172 látogató volt kíváncsi. A lista első három helyén a CCBB áll, köszönhetően Ai Weiweinek és a DreamWorksnek. Utóbbi a Melbourne-i Australian Center for the Moving Image intézménnyel közösen rendezett népszerű animációs filmek kellékeit felvonultató kiállítást. A Melbourne-ben 2014-ben debütáló show nagyon népszerű volt. Tavaly Rio de Janeiro-ban naponta több mint 11 ezer érdeklődőt vonzott. Nem elhanyagolható szempont, hogy a lista élén szereplő három kiállítás egyébként ingyenesen volt látogatható. Japánban a nyugati mesterek (is) rendkívül népszerűek, a lista negyedik és ötödik helyén a Tokyo Metropolitan Art Museum tárlatai végeztek, egy Munch- és egy Klimt-kiállítás. Rengetegen voltak kíváncsiak Párizsban Tutanhamon fáraó kincseire, ebben valószínűleg szerepet játszott az is, hogy az utazókiállítás utolsó állomása volt ez, mielőtt visszatért új állandó otthonába, a Kairó-i Grand Egyptian Museum-ba.

Az évfordulók rendszerint nagy érdeklődésre tarthatnak számot, és tavaly nem kisebb művész, mint Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulójára emlékeztek világszerte. A Louvre rekorddöntő tárlatára 1,1 millió látogató volt kíváncsi (erről itt írtunk). Azonban ez a kiállítás még 2020-ban is látogatható volt, így majd az idei számokat tartalmazó kutatásban fog szerepelni. Nem szerepel a listán, de minden oka megvan az örömre a bécsi Kunsthistorisches Museumnak a tavalyi adatokat látván, az intézmény több mint megduplázta a látogatószámát, 1,8 millió látogatót fogadott tavaly, ezt főként a Bruegel halála 450. évfordulójának apropóján megrendezett tárlatnak köszönheti, amelyre összesen 408 ezren voltak kíváncsiak, a napi 3923 látogató pedig jócskán próbára tette a múzeum befogadóképességét. A Bruegel-kiállítás megdöntötte az intézmény korábbi, 2005-ös Goya-kiállítással felállított rekordját. Az évfordulókról szólván meg kell még említenünk Rembrandt halálának 350. évfordulóját, amelyre Hollandiában számos program épült, köztük a Rijksmuseum All the Rembrandts című tárlata, amelyet 455 ezren tekintettek meg. A holdraszállás 50. évfordulójáról is sokfelé sokféleképpen megemlékeztek (például itthon a Vasarely Múzeum is). Hiába ünnepelte a madridi Prado fennállásának 200. évfordulóját és rendezte meg Spanyolország tavalyi leglátogatottabb kiállítását, amelyben Rembrandt munkáit Velázquez és Vermeer alkotásaival együtt mutatta be, látogatószámai alulmúlták a 2018-as eredményeit.

A világ top20 leglátogatottabb kiállítása, a napi látogatószámok alapján. A The Art Newspaper gyűjtése. A csillaggal (*) jelölt kiállítások ingyenesen látogathatók voltak.

A jelenlegi helyzetben nehéz elképzelnünk, hogy hogyan is alakul majd a 2021-ben közzétett látogatószám-elemzés. A The Art Newspaper már pedzegeti, hogy talán a digitális jelenlét számai lesznek relevánsabbak, hiszen jelenleg a világ múzeumai – jobb híján - az online térben próbálják elérni az embereket. Így az sem lesz tehát mellékes, hogy melyik intézmény mekkora követőbázis tud kiépíteni a közösségi médiafelületeken. Az erősödő online jelenlét, az egyre kreatívabb digitális megoldások érdekes változásokat hozhatnak a múzeumról alkotott elképzeléseinkben is.

Forrás: The Art Newspaper

Szerző: műtárgy.com