Ma már 200 milliárdosra hízott az MNB kötvénypiaci fegyvere

200 milliárd forint értékben kötött ötéves fedezett hitelügyletet (repo) szerdán az MNB a bankokkal, a többi futamidőn továbbra sem volt aktív a jegybank.

A szokásos öt futamidőn (3, 6, 12 hónap, 3 és 5 év) hirdetett meg fedezett hiteltendert szerdán az MNB. Az egységesen fix 0,9%-os kamatozású jegybanki eszközből továbbra is csak a leghosszabbat vették igénybe a bankok, igaz azt az eddigi legnagyobb összegben.

Az MNB honlapján található információk szerint az első tender 43,1 milliárdja és a múlt heti 120,5 milliárd után ezúttal már 200 milliárd forintos összegben szerződtek a bankok.

Az eszközzel az MNB célja az, hogy a fix alacsony kamatozású hosszú futamidejű forrásból elsősorban állampapírt vegyenek a jegybankok, ezzel is sikerülhet kordában tartani a hosszú hozamokat. A szokásos szerdai tendert követően holnap három- és ötéves kötvényeket értékesít majd az ÁKK a leghosszabb, tízéves mellett, így arra lehet számítani, hogy a most nyújtott extra likviditás az aukción is megjelenik majd keresletként.

