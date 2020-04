Szépen visszapattannak a magyar alapok: 30-40%-ot is kaszálhatott, aki jókor vásárolt

Az előző hetet is viszonylag nyugodtan lavírozták végig a tőzsdék, hiszen egyre több ország döntött a koronavírus miatti lezárások részleges feloldása mellett, illetve véget ért az olajháború is. Meglátszott a magyar alapokon is a nyugodtság: több portfólió is elkezdett visszamászni a 30-40%-os mínuszokból és egyre kevesebb az olyan alap, amely az év eleje óta mínuszt mutat. Szépen kereshetett a visszapattanáson az, aki eltalálta a mélypontot.

A koronavírus miatti gazdasági leállásokkal párhuzamosan a világ tőzsdéi is összedőltek, a 30-40%-os leértékelődéseket viszont sikerült részben korrigálni az elmúlt két hétben, ahogy több országban is úgy tűnik, tetőzött a járvány és több helyen is a korlátozások feloldásán tanakodnak. Ezzel együtt a szaúdiak is megállapodtak az oroszokkal az olaj kitermelésének rekordmértékű csökkentéséről, de az olaj árfolyama csak átmenetileg lőtt ki, hiszen a koronavírus miatt jelentősen visszaesett a kereslet a fekete arany iránt.

A hangulatjavulásnak köszönhetően az európai tőzsdék idei, március 18-ai mélypontjától múlt csütörtökig a fontosabb európai és amerikai részvényindexeknél a következő teljesítményeket láthattuk:

az amerikai Dow Jones 19,2%-ot,

a német DAX 20,86%-ot,

a magyar BUX pedig 14,5%-ot emelkedett.

Ezzel a Dow Jones már „csak” 17,84%-os, a DAX 21,08%-os, a BUX pedig 26,72%-os mínuszban van az év eleje óta.

A hangulat javulása a magyar befektetési alapokon is meglátszik: bár még mindig a piac jelentős része, az értelmezhető hozamadatokkal rendelkező alapok mintegy 83,5%-a áll mínuszban az év eleje óta a BAMOSZ legfrissebb, múlt szerdai adatai szerint, már csak 92 sorozat mutat 20% fölötti mínuszt, ami a piac 14%-a. Ez jelentős mérséklődés a három héttel ezelőtti, 26,5%-os arányszámhoz képest.

Mérséklődnek a koronavírus-pánik miatt legnagyobb árfolyamesést elszenvedő alapok mínuszai is: a 40% körüli leértékelődés helyett most már többnyire inkább a 30% körüli a jellemző szám, alig 6 olyan forintos, lakossági alap van, amely az év eleje óta 30% fölötti mínuszban van. Mérséklődött az esés a Dialóg Expandernél és az OTP Supránál is (az Expandernél jelentősen), a devizaopciókkal kereskedő Axiom Aplus idei hozama viszont még nem tudott jelentősen javulni.

Több alap is nagyon szépen vissza tudott pattanni a március 18-ai mélypontról: az orosz alapok, illetve az előbb is említett Dialóg Expander 40% körüli pluszt tudtak produkálni körülbelül három hét alatt. Szépen kúsznak vissza az EMEA és görög alapok is, eddig úgy tűnik, jó döntést hozott az, aki a mélyponton vásárolt.

Sajnos a március 18 óta jól teljesítő alapok jelentős része komoly mínuszban van még mindig az év eleje óta, ez alól egyedül a Generali Innováció alapja kivétel.

A forintos, lakossági alapok közül egyébként az OTP Föld Kincsei a legjobban teljesítő hazai alap eddig egészen kiemelkedő, 56%-os hozamával, ezt követi az OTP Sigma alap, 18,43%-os hozamával. Ilyen piaci körülmények közt egyébként még az is nagy szó, ha egy aktívan kezelt alap meg tudta védeni az ügyfelek vagyonát a leértékelődéstől.

Fontos megjegyezni egyébként, hogy a devizás alapok közül a HOLD MAX dolláros és eurós sorozatok is jól teljesítenek: a dolláros sorozat 53,15%-ot, az eurós sorozat az év eleje óta 32,37%-ot teljesített.

Végül célszerű egy pillantást vetni a legnagyobb alapokra is. A 10 legnagyobb hazai alap közül négy van eddig mínuszban az év eleje óta, míg kettő esetén a veszteség 1-2% körüli, két olyan alap is van a legnagyobbak közül, ahol nagyobb a bukás: az MKB Egyensúly 8,4%-os leértékelődést, az OTP Supra pedig 35,9%-ost mutat az év eleje óta. Mivel többnyire rövid kötvény és ingatlanközpontú stratégiát követnek a legnagyobb alapok, ezért a tőzsdei összeomlás közepette többnyire piacsemlegesen tudnak működni.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. Az idei év legnagyobbat eső alapjai többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak. A cikk nem célja a befektetési magatartás bármilyen irányba való ösztönzése, hanem hogy egy pillanatképet adjon a szektor piaci eseményekre való reakciójáról.