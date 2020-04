Hogyan élik meg a befektetők és a bankárok/brókerek a vírusválságot?

Az elmúlt hetekben jelentősen megugrott a számlanyitások száma, elsősorban az online csatornákon futott fel az érdeklődés – számolt be a Portfolio-nak friss tapasztalatairól Somlai László, az Erste Private Banking igazgatóságának vezetője. A szakember szerint sokkal nagyobb nyugalommal szemlélik az ügyfelek a piaci folyamatokat, mint 2008-ban, és sokan inkább annak módját keresik, hogy a kialakult helyzetben hogyan tudnák növelni kockázatosabb eszközeik arányát.

„Sok szempontból más ez a válság, mint a korábbiak. Az Ersténél a privátbankárok többsége évtizedes ügyfélkapcsolatokkal bír, nem ez az első válság, amikor helyt kell állniuk, így egyáltalán nem volt ijedelem. Minden válság egyben lehetőség is, ezt kell mindenkinek szem előtt tartani, legyen az ügyfél vagy bankár. Nekünk is sikerült a folyamatainkat egyszerűbbé tenni, és alkalmazkodni az új munkakörülményekhez, amilyen a home office is” – mondta a Portfolio-nak a kialakult helyzetről Somlai László, az Erste Private Banking igazgatóságának vezetője. A bankárok háromnegyede otthonról dolgozik, az általános brókerek 80 százaléka home office-ból, a specialisták közül azonban valamivel többen dolgoznak bent az irodában.

„Bankáraink többsége régi játékos már a szakmában, sokat tapasztalt kollégákról van szó. Ami fontos, hogy ebben az új munkarendben is biztosítsuk a hatékony információáramlást. Vezetőként is fontos, hogy attól függetlenül, hogy nem találkozom a kollégáimmal, meglegyen velük a napi kapcsolatom, elmondhassák, mivel küzdenek, milyen sikereik vannak.

Nagyon jól jött nekünk, hogy átálltunk tavaly a Multi Advisor Modellre, amelyben az Erste egy teljes szakértői csapatot bocsát ügyfelei rendelkezésére, akik személyre szabott portfólió kialakítása mellett folyamatosan rendelkezésre állnak, és szállítják a befektetési ötleteket. A mostani időszakban olyan ügyféligények merülnek fel, amit a bankár egymagában nem tudna profin megoldani.

A Multi Advisor Modell jelenleg a legkomplexebb szolgáltatást nyújtja a magyar piacon, egyesíti és elérhetővé teszi a befektetési szakma minden szereplőjének szakértelmét. Közvetlen hozzáférést biztosít kereskedői, elemzői szolgáltatásainkhoz, de ügyfeleink akár portfólió értékelést is igénybe tudnak venni. Ebben a modellben egy team tartja a kapcsolatot az ügyféllel, így minden igényre tud válaszolni egy dedikált specialistánk. Ez pedig csökkenti a bankárainkra nehezedő stresszt is” – tette hozzá.

Nagyon más, mint 2008-ban volt

A jelenlegi tőkepiaci turbulencia ismét rávilágított a diverzifikáció fontosságára, és ez igaz a devizák közötti vagyonmegosztásra is. Az Erste által kezelt privátbanki portfólió teljes értéke például a csúcsközeli állapothoz képest néhány százalékkal esett csupán vissza, mert a kezelt vagyon közel fele külföldi devizában denominált befektetésekben volt. Így ezen devizák forinthoz képesti erősödése nagyban tudta ellensúlyozni a részvényárak esését.

Ugyanakkor rég láthattunk már ilyen nagy kilengéseket az árfolyamokban, így sokak érdeklődése újra a deviza és nemzetközi részvénypiacok felé fordult, mert szeretnék kihasználni a rövid távú, de nagy mértékű árfolyamváltozások adta lehetőséget.

A szakember úgy látja, ebben is segít az Erste Multi Advisor modellje, amelyben specialisták adnak tanácsot a rövid távú taktikai befektetések megvalósításához.

Hasonlóan 2008-2009-hez az emberek érdeklődése jellemzően megnő a befektetési lehetőségek iránt, markánsan megugrott a számlanyitások száma is. Bár ez kevésbé igaz a private bankingre, ahol a személyes jelenlétnek és a találkozásnak sokkal nagyobb szerepe van a számlanyitást megelőzően.

A számlanyitásokat leginkább a nagymértékű árfolyammozgások, a volatilitás megugrása vezérli, sokan szeretnék kihasználni újra a lehetőséget. Nem újdonság ez, a korábbi válságoknál is ez volt a tapasztalat.

Az Erste bankárai azt tapasztalták, hogy az első reakcióként megjelentek a régi rossz reflexek is, például hirtelen megnövekedett a készpénzigény. A legextrémebb eset az volt, amikor az egyik nagy ügyfél hatalmas készpénzigényt jelentett be egy egzotikus devizára – aminek a teljesítése lehetséges volt ugyan, de komoly nemzetközi logisztikai kihívást jelentett volna Magyarországra szállítani a kért összeget. Végül az első ijedség után az ügyfél is meggondolta magát.

Új ügyfelek elsősorban hosszú távú befektetési céllal érkeznek

„Az Ersténél március hónapban elértük az előző két hónap összesített forgalmát, a hazai és külföldi piacokon egyaránt. A hazai és külföldi forgalom aránya nem változott. Az elmúlt hetekben jelentősen megugrott a számlanyitások száma is, elsősorban az online csatornákon futott fel az érdeklődés” – mondta el Somlai László, aki szerint ügyfeleik jellemzően potenciált látnak a jelenlegi piaci helyzetben, mely időszak mind spekulációs célú-, mind hosszú távú befektetésre alkalmas lehetőségeket kínál – azonban egyértelmű trendeket nehéz most definiálni.

Túlnyomórészt long pozíciókat vettek fel, az új ügyfelek elsősorban hosszú távú befektetési céllal érkeznek, portfóliót építenek, mindezt óvatosan teszik. Ez is különbséget jelent a 2008-as válsághoz képest, amikor jellemzően egyszerre költötték el pénzüket a vásárlók, majd izgultak, hogy jó pillanatban szálltak-e be.

Ezzel szemben most inkább azt látják, a befektetők nem az esés alját várják, hanem jó áron akarnak vásárolni. Vételeiket a teljes krízisidőszakra elosztva tervezik, egyszerre csak kisebb paketteket vásárolnak.

Az új ügyfelek közül eddig többen elsősorban ingatlanba fektettek, most azonban arra számítanak, hogy a piac akár pár évre is befagyhat. A tőzsdében ezzel szemben most jó lehetőséget látnak, ezért átjönnek a részvénypiacra.

A befektetők a részvénypiaci befektetéseken belül a "vírusbiztosabb" papírokat keresik: technológiai, gyógyszeripari és egészségügyi, illetve telekommunikációs, élelmiszeripari részvényeket, továbbá az erős nagyvállalatokat, amelyek sokat estek és ezért most igen vonzó árazásúak – például az autóiparban és a vegyiparban vannak ilyen szempontból érdekes részvények. Favoritok továbbá a 2008-as krízis főszereplői, a bankok, mert a pénzintézetek már átéltek ilyet és a gyakori stressztesztek miatt felkészültebbek lehetnek más szektoroknál. De vannak olyanok, akik nem ennyire szelektívek, és egyszerűen csak folyamatosan veszik a globális részvényalapokat.

Úgy gondolom, hogy néhány éves időhorizonton nagyon jó üzletet fognak csinálni

- tette hozzá a szakember.

A privátbanki ügyfelek esetében is azt tapasztalják, hogy, elindult az érdeklődés a kockázatosabb elemek felé. Az átlagos ügyfelek kockázatvállalási hajlandósága jellemzően nem túl magas, a nagyobb vagyon miatt ugyanakkor könnyebben tudnak hosszú távra tervezni, így a portfólióban jobban elférnek a kockázatos elemek.

