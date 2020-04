Nyugdíjpénzek milliárdjainak sorsa dőlhet el a következő években

51 ezermilliárd dollárnyi vagyont kezelnek világszerte a világ nyugdíjalapjai, amelyek tavaly a jó tőkepiaci környezetnek köszönhetően átlagosan több mint 15%-kal növelni tudták a nyugdíjpénzt. A Willis Towers Watson tanulmánya szerint komoly döntések és kihívások előtt áll a világ nyugdíjrendszere: egyre több pénzt allokálnak alternatív befektetésekbe a kötvények és részvények rovására, a következő 10 év meghatározó trendje a befektetésekben is a fenntarthatóság lesz. A legnagyobb nyugdíjpiacokon tavaly először haladta meg a járulékfizetésen alapuló nyugdíjprogramok (DC) vagyona a járadékfizetésen alapuló programokét (DB), ez pedig újfajta helyzetet teremthet.

A Willis Towers Watson Thinking Ahead nevű globális nonprofit intézménye által készített tanulmány 22 ország nyugdíjrendszerét fedi le, ezen alapokban kezelt vagyon megközelítette a 47 ezermilliárd dollárt tavaly, az ezeken az országokon kívül eső nyugdíjalapok által kezelt vagyont pedig 3-4 milliárd dollárra becslik. Ezzel együtt a tanulmány szerint globálisan összesen 140 ezermilliárd dollárnyi eszköz van a befektetési alapok, állami vagyonalapok, alapítványok, biztosítói alapok és nyugdíjalapok kezében.

Forrás: Thinking Ahead Institute

A tanulmányból többek között kiderül, hogy a vizsgált nyugdíjrendszerek eszközeinek 92%-át a hét legnagyobb piacon fektetik be. Úgy tűnik, ez jó döntés volt, mivel tavaly ezen országok nyugdíjalapjainak kezelt vagyona 15,2%-kal nőtt egy év alatt, ehhez pedig nagyban hozzájárult az is, hogy 2019-ben egy 60%-ban globális részvény, 40%-ban globális kötvény kitettségű alap több mint 19%-os hozamot érhetett el.

A vizsgált 22 legnagyobb nyugdíjpiac közül is kiemelkedik vagyongyarapodásban Mexikó, Kanada és az USA, amelyek 22,2%, 18,9% és 17,8%-os vagyonbővülést mutattak fel egy év alatt. A tanulmány készítői szerint a jövőben tovább nőhet az alternatív befektetések köre az eszközallokációban a részvények és kötvények rovására.

Forrás: Thinking Ahead Institute

A tanulmány külön vizsgálta Ausztrália, Kanada, Japán, Hollandia, Svájc, az Egyesült Királyság és az USA nyugdíjrendszerét, miután ezek összességében közel 43 ezer dollárnyi vagyont kezelnek.

Forrás: Thinking Ahead Institute

Az ő számaikból kiderül, hogy az amerikai és ausztrál nyugdíjalapokban sokkal magasabb a részvények aránya, mint a másik öt országnál, miközben a japán, holland és brit alapokban magasabb a kötvények aránya. Ebben a szűkített hetes listában az eszközallokáció meglehetősen sokat változott 20 év alatt: csökkent a részvények és nőtt az egyéb befektetések súlya, előbbi 45%-on, utóbbi 23%-on állt tavaly év végén átlagosan.

Tavaly a világ hat legnagyobb nyugdíjpiacán a hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (Defined contribution – DC) kezelt vagyona először haladta meg a szolgáltatással meghatározott nyugdíjprogramok (defined benefit -DB) vagyonát. A tanulmány ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a DC programok esetében fontos a tagi elkötelezettség, és ez egyben nagy gyengepontja is ennek a rendszernek.

Forrás: Thinking Ahead Institute

Defined benefit vs defined contribution - Mi a különbség?



A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (defined contribution) a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Ezzel szemben a szolgáltatással meghatározott programoknál (defined benefit) a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.

A tanulmány szerint a befektetési fókusza a nyugdíjalapoknak is egyre inkább a fenntarthatóság felé megy majd el, a következő évtizedet ez a szemlélet határozhatja meg, ezen belül is főként a környezetvédelem az, ami nagy pénzeket mozgathat meg.

