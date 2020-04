Világvégétől tartanak a gazdagok? Luxusbunkerekbe menekülnek a koronavírus elől

Egyre jobban terjed a koronavírus az USA-ban, ez pedig egyre több gazdag embert sarkall arra, hogy aktiválja világjárvány esetére szóló menekülési tervét: megnőtt a kereslet ugyanis az új-zélandi bunkerek iránt – írja a Bloomberg.

A többek között ilyen túléléshez szükséges bunkereket gyártó cég, a Rising S Co. egyre több megkeresését kap elsősorban amerikai gazdagoktól. Az egyik ügyfele például azt akarta megtudni, hogyan tudja kinyitni a 11 láb mélyen lévő bunkerét, és milyen annak áram- és ivóvíz ellátottsága. Úgy tudni, a gazdag New York-i üzletember már kiment új-zélandi bunkerébe és azóta is ott tartózkodik.

Új-Zéland már évek óta a világvégétől tartó amerikaiak egyik menekülési útvonala, az ország világtól való elzártsága, alacsony lakosságszáma, tiszta levegője, zöld területe mind tökéletessé teszi a menedéket kereső gazdagok számára. A koronavírus ettől még Új-Zélandon is megjelent, a kormány négyhetes lezárást rendelt el és ma már több a gyógyult, mint az új beteg, az országban eddig mindössze csak 12-en haltak bele a vírusba. Ehhez képest Amerikában a halálozási szám már meghaladta a 39 ezret.

A Rising S egyik nagy férőhelyes bunkere, forrás: Risingsbunkers.com

A kaliforniai székhelyű Vivos már létrehozott egy 300 férőhelyes bunkert Új-Zéland déli részén, nem messze Christchurchtől. A cég vezetője arról számolt be, hogy az elmúlt héten két telefonhívás is beérkezett hozzá vagyonosabb emberektől, akik bunkert építtetnének maguknak a szigeten.

Forrás: Terravivos.com

Amerikában két tucat család már beköltözött a dél-dakotai 5000 férőhelyes Vivos menedékházba, amit egy volt katonai bázison alakítottak ki és Manhattan háromnegyedét teszi ki méretben. A Vivos emellett Indiánában is épített egy 80 férőhelyes bunkert és dolgozik egy 1000 férőhelyesen Németországban is.

Forrás: Terravivos.com

A Rising S Co. az elmúlt néhány évben mintegy 10 privát bunkert épített Új-Zélandon. Az átlagos költsége egy ilyen, 150 tonnát nyomó bunkernek 3 millió dollár, de könnyen 8 millióra is csúszhat az összeg, ha vannak olyan extra kérések, mint luxus fürdőszoba, edzőterem vagy éppen lövőpálya.