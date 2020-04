Aegon: példa nélküli helyzetet hozhat a koronavírus

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"A koronavírus további terjedése határozta meg a világ gazdaságainak működését áprilisban. A hónap elejére a világ szinte összes fejlett gazdasága leállt, és az emberek karanténba vonultak. Az amerikai tőzsde március utolsó harmadában érte el a mélypontját, és azóta kb. 30%-ot emelkedett. Ez érdekes felvetéseket adhat, hiszen az amerikai gazdaság előre láthatólag 34%-ot csökken 2020-ban, és előzetes felmérések alapján a kiskereskedelmi forgalom több mint 90%-ot esett vissza. A Moody's hitelbesoroló cég szerint, ha az amerikai gazdaság zárva marad a nyár folyamán is, akkor a jelzáloghitelek 30 százaléka esetén nem fognak törleszteni az adósok, és nagyobb csődhullám okozna, mint 2008-ban. Az amerikai munkanélküliségi ráta példa nélkül emelkedett, eddig több mint 20 millióan vesztették el az állásukat. Joggal vetődik fel hogy ha ekkora gazdasági problémák vannak miért emelkedettek a főbb tőzsdei indexek közel 30%-ot. A válasz az amerikai jegybanknál van.

A hónap folyamán a FED bejelentette, hogy nemcsak kölcsönökkel és egyéb pénzügyi segélyekkel fogják segíteni az amerikai gazdaságot, hanem bóvli minősítésű kötvény alapokat is hajlandóak vásárolni, és így közvetve beleszólni az amerikai tőke elosztási és árazási mechanizmusába. A jegybank példa nélkül álló lépésének hatására a tőkepiacok elkezdtek emelkedni, és per pillanat úgy tűnik, hogy a tőzsdei állapotok nem reflektálják a reálgazdaság állapotát. A kőolaj soha nem látott zuhanása (a májusi kontraktus -$40-ig esett) is azt mutatja, hogy az amerikai gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van mint az a tőzsde mutatja. De amíg a Fed biztosítja ezt a szintű likviditást nem valószínű, hogy ez a helyzet változni fog.Az európai helyzet hasonló az amerikaihoz. A Deustche Bank szerint az elhúzódó járvány azt eredményezheti, hogy 2020 egészét tekintve is 10 százalékos lehet a GDP visszaesés, az Eurozóna egészére pedig ez elérheti a 13,3 százalékot, melyre még soha nem volt példa. Az EKB úgy mint az amerikai jegybank a bóvli kötvényeket is elfogadja ezentúl fedezetnek, ezzel a központi bank készül a várható olasz leminősítésre. Ez a lépés válasz lehet azokra a makró gazdasági adatokra amik a hónap folyamán jöttek ki. Az Eurozóna beszerzési menedzserindexe soha nem látott mélységekbe zuhant áprilisban a Markit Intézet előzetes számai alapján: a szolgáltató szektor PMI a márciusi 26,4-ről 11,7-re zuhant, míg a feldolgozóipari mutató 33,6-os értéken pihent meg, az előző 44,5-vel szemben, amely 2009 februárja óta nem látott alacsony olvasat. A kettő súlyozásából képzett kompozit mutató a márciusi 29,7-ről 13,5-re roskadt, szemben a várt 25-vel.

A kínai gazdaság kezd kilábalni a vírus által keltett recesszióból. A feldolgozóipari PMI értéke márciusban 52-re emelkedett és márciusban már arról szóltak a hírek, hogy nő a kínai ipari termelés - természetesen nagyon alacsony bázisról és a Caixin kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex értéke 50,1 volt márciusban, amely a vártnál magasabb érték. A kínai GDP még nem reflektálja a gazdasági javulást. Az első negyedéves GDP 6,8%-kal esett vissza, ami a legalacsonyabb érték mióta ezt a mutatót mérik.Magyarországon is érezhető a koronavírus hatása. A hónap elején a forint történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben. Emiatt a Magyar Nemzeti Bank kamatot emelt, aminek hatására a forint több mint 5%-ot erősödött. A Budapesti értéktőzsdén az OTP, MOL és a Richter árfolyama is többéves mélypontra süllyedt.

A modell portfoliónkon áprilisban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.