Amundi: továbbra is bizonytalan a helyzet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Jelenleg még a járványügyi helyzet alakulása bizonytalan, ezért az év hátralévő részére várható gazdasági és piaci hatások számszerű előrejelzése csak rendkívül nagy szórással lehetséges, ezért több forgatókönyvben gondolkodunk. Alapesetben nagy valószínűséget adunk annak, hogy az év második felében világszerte feloldódhat az első félévben jelentkező feszültség. A gazdasági aktivitás erősödése (az alacsony bázisról) a piacokra is kedvező hatással lehet. A kormányok és a jegybankok részéről eddig bejelentett, illetve szükség esetén még várható további élénktő lépések támogatják a kockázatvállalási kedv erősödését. Az infláció feltámadására ugyanakkor – részben a nyersanyagárak mélyrepülése miatt – egyelőre nem számítunk. Ez a kötvénypiacok számára is megnyugtató tényező.

Az alapforgatókönyvünk azzal számol, hogy az év végére - a makrogazdasági környezet kedvezőbbé válásával párhuzamosan - a kockázati étvágy valamelyest erősödhet, ami elsősorban a portfóliókban lévő részvénypiaci eszközöknek kedvezhet. A kötvénypiaci befektetések az év hátralévő részében szerény (0-5% közötti) pozitív eredménnyel javíthatják a teljesítményt.

Az alapforgatókönyvhöz képest ugyanakkor jelentős kockázatokkal is kell számolni. A járvány tartós negatív hatásai, egy esetleges újabb járványhullám, a világszerte növekvő adósságráták, az olajszektor és más ágazatok súlyos pénzügyi problémái mind komoly rizikófaktort jelentenek, melyeknek a hatásaival csak részben kalkulál a piac. Az alternatív forgatókönyvek között ennél jobb és rosszabb szcenáriók egyaránt megtalálhatóak, de a lefelé mutató kockázatok jelenleg erősebbek.

A fentiek eredőjeként a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határozzuk meg. Ezt terveink szerint havonta emeljük 5%-ponttal akár 12 hónapon át is. Ezzel akár 70%-ra is felmehet a részvénysúly egy év alatt. A beszállók ütemezését tekintve alapvetően az adott hónap végét célozzuk meg és lehetőleg az eső napok valamelyikét.

A részvény eszközosztályon belül fontos az összetétel is. A kínai és amerikai IT, telekom, és biotechnológiai iparágakban látunk fantáziát, de a szélsőségesen alulárazott, erős mérlegű cégek is szóba jöhetnek különösen a légitársasági, banki, acélipari, vagy akár az olajipari szegmensekben is. A portfólió 15%-át aranyban tartjuk, az ingatlan kitettségünk minimális."