CIB: lassan elkezdhetnek nyitni a gazdaságok

"Az euróövezeti kompozit Beszerzési Menedzser Index 13,5 pontra esett a várt 25 ponthoz képest (előző adat 29,7 volt). Ennél gyengébb adatot nehéz elképzelni, a szolgáltató szektor alindexe 11,7 pontra esett, ezek természetesen mind újabb történelmi mélypontok. Jó hír ugyanakkor, hogy Európa vezető gazdaságai már átestek a vírusfertőzés csúcspontján, és lassan elkezdhetnek nyitni a gazdaságok. Az alábbi ábra szerint, melyen az április 20-i helyzet látható, úgy tűnik, hogy a G10 gazdaságok közül Németország kerül ki győztesen a vírus által okozott közvetlen egészségügyi vészhelyzet kezeléséből. A németek viszonylag magas tesztelési arány mellett tudnak alacsony népességarányos esetszámot felmutatni, ami azt jelenti, hogy már a fertőzés korai szakaszában sikerült kiszűrni és elkülöníteni a vírushordozókat, hatékonyan megállítani a terjedést.

Forrás: CitiFX, John Hopkins, OurWorldinData

Ha jobban megnézzük az ábrát, a sokat emlegetett negatív példákhoz, Olaszországhoz és Spanyolországhoz képest akár még rosszabb helyzetben is lehet az USA, Franciaország és Anglia, hiszen ha sokszorosát elvégzik a tesztelésnek (például az angolok vagy franciák népességarányosan a háromszorosát), akár az esetszámok megduplázódása is bekövetkezhet még ezekben az országokban.

A jelenlegi helyzetben nincs sok kapaszkodónk, mivel az utolsó globális járvány több mint 100 évvel ezelőtti. Ha mégis valami fogódzót szeretnénk találni ahhoz, hogy mikor érdemes a kockázatos eszközosztályok súlyát növelni a portfólióban, akkor a SARS járványhoz érdemes visszanyúlni. Az analógia egyáltalán nem pontos, mert igazából az az egészségügyi vészhelyzet csak Ázsiát érintette. Mindenesetre ott azt láttuk, hogy a járványnak 2003 közepén lett vége, és egy rövid eufória után 3 éves stagnálás következett be a tőzsdéken, egy év elteltével már -10 százalékban volt a kínai tőzsdeindex. A SARS járvány után Kínában a fogyasztás visszaállása, a fogyasztói szokások visszarendeződése sajnos nem volt V alakú. Ehhez hozzátennénk még azt a tényt, hogy míg Európában számos országban felelős, fokozatos és adatvezérelt a gazdaságok újranyitásának tervezése, addig sajnos az USÁ-ban politikai térbe került ez a probléma. Trump elnök szeretne újrázni a novemberi választásokon, ehhez a billegő államokban nagy szüksége van a republikánus szavazatokra, így sok esetben felelőtlenül támogatja azoknak az államoknak az újranyitását is (pl. Michigan vagy Pennsylvania, az úgynevezett rozsdaövezeti államok), ahol esetleg még épp csak most tetőzik a járvány. Az úgynevezett R0 lehet, hogy még Európában sem, de az USÁ-ban véleményünk szerint biztosan nem csökken egy alá, ezért még az a helyzet is előállhat hogy az USÁ-ból fertőződik vissza a világ többi része. Ezzel persze szép lassan közelebb kerülünk a nyájimmunitáshoz, ami a svédek szerint persze előbb-utóbb amúgy is mindenképpen be fog következni. Mivel vírus fronton még nagyon bizonytalan a helyzet, az óvatosság elve alapján továbbra is nullán tartjuk a részvénysúlyt.

Elsősorban az olaj piacán egyszerre bekövetkező kínálati és keresleti sokk miatt úgy ítéljük meg, hogy április-május folyamán elérkeztünk/elérkezünk a mélypontra a nyersanyagindex esetében, ezért ennek az eszközosztálynak már elkezdtük az óvatos felülsúlyozását, a pénzpiaci eszközökből csoportosítottunk át.

