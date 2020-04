Diófa: Túl a járvány tetőpontján, javuló kilátások

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Több európai országban a járvány lassulását vagy tetőzését jelzik az egészségügyi adatok, ami reményt adhat, hogy a kormányzatok a következő hónapokban elkezdhetik a korábban elrendelt karanténhelyzet fokozatos feloldását és a gazdaság egyes ágazatainak lassú újranyitását. Az USA-ban a keleti-parti régióban is csökkenő tendenciát mutat az új megbetegedések száma, így várhatóan májustól három lépcsőben elkezdhető a gazdaság újraindítása.

A makrogazdasági adatok nem meglepő módon a világgazdasági növekedés jelentős visszaesését jelzik az első féléves időszakra. Az IMF áprilisi előrejelzése szerint az idei évben a globális gazdaság teljesítménye 3%-kal csökkenhet, ami elsősorban a fejlett országok nagyobb visszaeséséből adódik, miközben a fejlődő piacok esetében ennél kisebb mértékű, 1% körüli visszaeséssel számol a nemzetközi szervezet.

A vállalati gyorsjelentésekben is megmutatkozik a gazdaság első negyedéves leállítása, az USA-ban elsők között jelentő bankszektor első negyedéves profitabilitása közel lefeleződött, de az amerikai gazdaság teljesítményének megközelítőleg 20%-át adó legsúlyosabban érintett ágazatok (szabadidő, turizmus, szállodaipar, légiforgalom) esetében nagyobb lehet a visszaesés. Az IT-technológia szektor viszont a várakozásokhoz képest akár pozitív meglepetéssel szolgálhat, a megváltozott fogyasztói szokások következtében.

A koronavírus járvány elterjedésével soha nem látott mértékű monetáris és fiskális gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentettek be világszerte, amelyeket azóta is újabbak követnek. Az USA-ban a márciusban elfogadott közel 2,3 ezer milliárdos segélycsomagot követően áprilisban újabb közel 500 milliárdos ösztönzőről döntöttek. Az EU-ban a különböző formájú gazdaságélénkítő akciók együttesen a GDP 20-30 százalékát is elérhetik. A jegybankok a monetáris kondíciók lazításával és több ezer milliárd dollár és euró értékű kötvényvásárlásokkal erősítik a piaci likviditást.

A pénzcsapok megnyitásával és a járvány alakulásával kapcsolatos pozitív hírek hatására a második féléves konjunktúravárakozások már javuló tendenciát jeleznek. A fejlett részvénypiacok emelkedésbe kezdtek és a február-márciusban elszenvedett közel 40%-os esések jelentős részét ledolgozták. A pozitív kilátásokat erősíti a gazdasági szereplők rugalmas alkalmazkodása a megváltozott élethelyzethez, a termelőkapacitások újraindításához szükséges biztonságos körülmények megteremtése gyors ütemben zajlik (német autógyártok). Bár a jelenlegi részvénypiaci rali az elfáradás jeleit mutatja, de távolabbi kitekintésben – mind a járványhelyzet, mind a gazdaság aktivitása szempontjából – bíztatóbbak a kilátások. A kockázatokra továbbra is érdemes figyelni, egy-egy a járvánnyal kapcsolatos kedvezőtlen hírre érzékenyen reagálhatnak a piacok. Egyelőre nyitott kérdés, hogy a gazdaság fokozatos újranyitásával a társadalmi távolságtartás szabályainak fellazulása milyen hatással lehet a járványhelyzetre. Gazdasági szempontból a megváltozott fogyasztói szokások normalizálódása, valamint a fiskális stimulusok költségvetési hatásának alakulása lehet érdekes, különösen a nem hard-currency országok esetében, ahol sérülékenyebb lehet az adósság „monetizálása”.

A régióban, így Magyarországon is a nyugat-európaihoz képest várhatóan néhány héttel később, május-júniusban tetőzhet a járvány. Magyarországon a GDP közel 20%-át elérő gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentettek be. A költségvetési hiány ezzel várhatóan 3% közelébe emelkedik. Az MNB 2600 milliárd forint értékű likviditást biztosított a bankrendszer számára, elindította 0,90%-os kamatozású egyhetes betéti instrumentumát és szimmetrikussá tette a kamatfolyosót.

Portfólióinkban egyelőre tartjuk az óvatosabb allokációt, az elmúlt hetek emelkedését követően a volatilitás megemelkedhet, a visszaesések viszont alkalmasak lehetnek a részvénypozíciók fokozatos kiépítésére."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.