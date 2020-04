Hamarosan vége a koronavírus-válságnak? Megszólalnak a profi befektetők

Bár egyelőre úgy tűnik, sikerült megfékezni a koronavírus terjedését a fejlett gazdaságokban, egyáltalán nem biztos, hogy ez véglegesen így marad és az sem biztos, hogy a korlátozások miatt összeomlott gazdaságokat gyorsan sikerül helyreállítani. A magyar befektetési alapokat kezelő portfóliómenedzserek megosztottak a járvány utáni világ jövőjét illetően: van, aki gyorsabb visszapattanásra számít, mások szerint pedig akár évekig érezhetjük majd a koronavírus gazdasági hatásait. Egy biztos: most mindenki nagyon óvatos, a készpénz a király.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az áprilisi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Nehéz megmondani, hogy mi lesz most

A koronavírus globális terjedése miatt gyakorlatilag az összes fejlett gazdaság leállt áprilisban, példátlanul megugrott a munkanélküliség az Egyesült Államokban, rekordmértékben zuhantak a beszerzési menedzserindexek és szinte az összes gazdaság a világon mély recesszióba fordult.

A magyar befektetési alapokat kezelő profi portfóliómenedzserek szerint még nem lehet pontosan megjósolni, hogy milyen hosszú és milyen komoly lesz a válság, illetve az ebből való kilábalás. Többen is úgy vélik, hogy talán a legrosszabbon már túl vannak a járványt tekintve a fejlett gazdaságok, de egy másik szakember szerint még az is előfordulhat, hogy az USA-ból visszafertőződik majd a világ többi része. Egy profi befektető úgy véli, most egyfajta húzd meg- ereszd meg politika veszi majd kezdetét, mely során a döntéshozók egyszer lazítanak, egyszer szigorítanak majd a korlátozásokon. Többen is megjegyzik: a járvány nem múlt el, hiszen a védőoltásra még akár 1,5-2 évet is lehet, hogy várni kell.

Több portfóliómenedzser is úgy véli, hogy ha sikerül a járványt megfékezni és ha hatékonynak bizonyulnak a jegybankok és a politikusok élénkítő intézkedései, az év második felében már magára találhat a világgazdaság. Egy szakértő szerint viszont reálisabb, hogy a növekedés üteme viszonylag lassú lesz még akkor is, ha gyorsan sikerül egy védőoltást gyorsan piacra dobni.

Akad olyan szakember, aki szerint a gazdaság sokkal rosszabb állapodban van, mint azt a tőzsde mutatja. A Fed támogatása miatt viszont lehet, hogy sikerül elkerülni egy komolyabb összezuhanást a tőkepiacokon – teszi hozzá. Egy másik portfóliómenedzser arra mutat rá, hogy egy rövid felpattanást követően akár évekig gyengélkedhetnek ezután a tőkepiacok.

Vannak, akik szerint érdemes lehet már a részvénypiacon nézelődni, hiszen a jegybankok támogató politikája miatt a tőzsdék gyorsabban magukra találhatnak, mint a gazdaság. Egy szakértő inkább a kínai és amerikai IT-részvényekben és biotech-cégekben lát most fantáziát. Egy másik profi befektető inkább nyersanyagokból vásárolna be óvatosan, hiszen úgy látja, hogy ezen a piacon az eszközárak már elérték a mélypontot. Egy harmadik szakember mindenképpen elkerülné az amerikai részvényeket, hiszen az erős dollár, a kereskedelmi háború következményei és a fejletlen egészségügyi rendszer komolyan ránehezedik az eszközárakra.

Egyelőre kivárunk

A portfóliómenedzserek által összeállított fiktív mintaportfóliókon egyelőre inkább a kockázatkerülés a markánsabb, a szakértők úgy tűnik, egyelőre inkább többnyire a kivárás mellett voksolnak. A pénzpiaci alapok súlya összességében jelentősen nőtt a fiktív portfóliókban és a nyersanyagokon kívül minden más csökkent.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget jelenleg pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután hedge fundokban / abszolút hozamú alapokban, majd hazai kötvényekben.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondható, hogy a befektetők kockázatvállalása egyértelműen csökkenő tendenciát mutat, a kötvények és pénzpiaci eszközök súlya együttesen nem volt ilyen magas az elmúlt két évben.

