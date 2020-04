7 sztártréder, aki rommá kereste magát a koronavíruson

Február végétől március közepéig szabályosan összeomlottak a világ tőzsdéi, még sosem esett olyan gyorsan ilyen nagyot a Dow Jones, mint most. Bár a világ legnagyobb hedge fundjai szinte mind elvéreztek a viharban, egy-egy olyan trader mégis akadt, aki nemhogy megtudta védeni az ügyfelek pénzét, hanem egy-egy ügyleten akár több ezer százalék hozamot ért el. A Business Insider összeszedett néhányat azok közül a hedge fundok közül, melyek komoly hozamot tudtak elérni a márciusi piaci pánik közepette.

Renaissance Technologies

A Renaissance a világ egyik legnagyobb alapkezelője, a céget egy matematikus és kódfejtő, Jim Simns alapította.

A vagyonkezelő leghíresebb alapja, a Medallion nettó 39%-os hozamot ért el idén április 14-ig a Wall Street Journal adatai szerint, csak márciusban, amikor a koronavírus-pánik a legjobban szétverte a tőzsdéket, 9,9%-os hozamot értek el. A Medallion éves átlag hozama egyébként 1988 óta 39%.

Sajnos a Medallion egy zártkörű alap és a Renaissance külsős befektetőknek is elérhető alapjai közel sem teljesítettek ilyen jól. Legnagyobb alajuk, a Renaissance Institutional Equities Fund 10,4%-os mínuszban állt április közepén, az alap viszont járt 17% körüli mínuszban is és még a kockázatkerülő alapjuk is 13% körüli veszteséget szenvedett.

Pershing Square

Bill Ackman alapkezelője, a Pershing Square nem teljesített túl jól az elmúlt években, 2020 viszont elhozta a sztárbefektető visszatérését. Ackman korán felismerte a koronavírus veszélyeit és 27 millió dollárért kötött CDS-ekre, vagyis olyan swap-ügyletekre, melyek vállalati csőd esetére nyújtanak védelmet. A CDS-ek értéke egészen 2,6 milliárd dollárra emelkedett, ami nagyjából 9500% hozamnak felel meg, emellett az idei mélyponton bevásárolt Ackman a Hilton részvényeiből és a Berkshire Hathawayből is.

Sajnos az alap más ügyleteken veszteséget szenvedett el, de még így is 11,1%-os teljesítményt ért el Ackman márciusban, mellyel az egész éves hozamot 3,3%-ra tornázta fel.

Universa Investments

Mark Spitznagel, a Universa Investments vagyonkezelője egy befektetői hírlevélben dicsekedett azzal, hogy 4 144%-os hozamot csinált egy kereskedési ügyleten márciusban, miközben a világ gyakorlatilag összeomlott körülötte.

Azt nem árulta el, hogy konkrétan mivel kereskedett, de valószínűleg valamilyen fedezeti ügylet lehetett, amely a portfóliójának kisebb részét képezte, hiszen tail risk alapja „csak” 3,3%-os hozamot ért el a hónapban.

Crescat Capital

A Crescat Capitalnál két éve számítanak összeomlásra, idén úgy tűnik, végre bejött a jóslatuk. Két alapjuk is kifejezetten szépen teljesített a február 20 és március 20 közti időszakban: az egyik alap 40,5%, a másik 34,5% hozamot ért el.

A hozamot elsősorban aranyon és ezüstön érték el, az alap eszközállományának felét viszont készpénzben tartották.

LongTail Alpha

A kaliforniai Longtail három alapja is jól teljesített: Alpha nevű alapjuk 400%-os hozamot ért el 2020 első negyedévében, a OneTail Hedgehog Fund II 156%-ot teljesített, míg a TwoTail Alpha Fund 65%-ot rakott le az asztalra.

Az alapkezelő portfóliómenedzsere, Vineer Bhansali őszintén elmondta, hogy nem számított a koronavírus miatti összeomlásra, de ha már az egyszer eljött, az extrém volatilitást megjátszva sikeresen kereskedett.

Ruffer

A londoni Ruffer, egy „50 Centként” is ismert hedge fund 2,6 milliárd dollárral tudta hizlalni portfólióját azzal, hogy a VIX-et követő származtatott ügyletekkel kereskedett.

Sajnos a hozam nem volt elég ahhoz, hogy a Ruffer más ügyleteken elért veszteségeit fedezze, az alap első negyedéves hozama -1% volt.

Az alapkezelő „50 Cent” beceneve egyébként abból ered, hogy 2018 februárjában rommá kereste megát azzal, hogy 50 centes VIX-derivatívákkal kereskedtek.

Odey Asset Management

Crispin Odey, az Odey Asset Management alapítója saját alapjával, a Swan funddal 20%-os hozamot ért el márciusban, így az egész negyedéves hozamát 8,3%-ra hizlalta fel.

Jól teljesített a többi alapjuk is, az Odyssey trendkövető alap 16%-os hozamot ért el márciusban, az európai alapjuk pedig 21%-os hozamra tett szert.

Hogy teljesítenek a magyarok?A magyar alapkezelők közt is akad egy-egy olyan alap, melynek teljesítménye kifejezetten jó, főleg annak ismeretében, hogy milyen turbulencia volt megfigyelhető idén a piacokon. A BAMOSZ-on cikkünk elkészülésekor legfrissebb elérhető adatok szerint