K. Csabának és csaló társainak 830 milliós bírságot osztott ki az MNB, 40 százalékos hozammal szédítettek

Az MNB véglegesen megtiltotta K. Csaba budapesti és P. N. S. indonéziai magánszemélyeknek, hogy jogosulatlan közvetítői, illetve P. N. S. (egy indonéziai magászemély), a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteki British Assets and Investment Management Ltd. és az ugyanezen székhelyű Direct Market Access Ltd. számára, hogy engedély nélküli portfóliókezelést végezzenek. Az MNB a jogosulatlan tevékenységek miatt a négy érintettre összesen 830 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki - olvasható az MNB közleményében.