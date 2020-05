Elismerte a Revolut vezetője: komolyan megsínylik a koronavírus-válságot

Jelentősen visszaestek a Revolut bevételei a turizmus globális visszaesése miatt, előfordulhat, hogy az alkalmazottak egy részét majd fizetés nélküli szabadságra kell küldeni – ismerte el Nikolay Storonsky vezérigazgató a Financial Times nak. Nagy gond egyelőre még nincs, mert a cég 500 millió dollárnyi friss tőkét kapott még februárban, ezt a pénzt viszont inkább rivális cégek felvásárlására fordítanák.

A vállalat vezetője a magazinnak elmondta, hogy a vállalat bevételei jelentősen visszaestek a turizmus visszaesése miatt, de hozzátette, hogy nem olyan rossz a helyzet náluk, mint például a Monzónál, ahol fizetés nélküli szabadságra küldték az alkalmazottak egy részét. Ennek ellenére több alkalmazottat is részvényekben kezdtek el kifizetni és a vezető hozzátette: ha nem javul a helyzet, lehet, hogy ők is megvizsgálják a fizetés nélküli szabadság lehetőségét.

Egy ideje sejteni lehetett, hogy a Magyarországon is aktív nemzetközi pénzváltós startupok közül a Revolutot kifejezetten megviselte a válság, ami az egyik fő oka lehetett annak, hogy gyorsan diverzifikálni kezdett a startup, erről mi is spekuláltunk néhány hete:

Storonsky a Financial Timesnak elmondta, hogy tovább diverzifikálná üzleti modelljüket, melynek mindössze alapját képezné a prepaid-kártya, például azzal, hogy lehetne rajtuk keresztül autót kölcsönözni vagy repülőjegyet is vásárolni. Hozzátette: szerinte 10-15%-kal olcsóbban is tudnák kínálni a repülőjegyeket, mint a konkurensek.

Bár a cég bevételei visszaestek, likviditási gondjaik egyelőre nincsenek, hiszen a Revolut februárban 500 millió dollárnyi tőkebefektetésre tett szert. Ezzel a pénzzel Storonsky főleg riválisok felvásárlását tervezi, olyan techcégeket nézett ki magának, melyeknek értéke most jelentősen visszaesett a koronavírus miatt, mindez pedig a fintechcég hosszú távú diverzifikációs statégiáját segítené.

A vezető beszélt arról is, hogy Litvániában érvénybe lépett a korábban megszerzett banklicencük, ami az oka a Brexit mellett annak, hogy ide transzferálják most a korábban brit központot használó ügyfeleiket. Storonsky ismertette azt is, hogy Nagy-Britanniában hitelkártya kibocsátását tervezik, erre jövőre kerülhet sor.

